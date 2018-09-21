Модные сегодня автомобили с приставкой «кросс» на деле являются фактически городскими машинами, и повышенная у них обычно не проходимость, а цена. Впрочем, если заводские кросс-версии седанов и хэтчбеков бесполезны, а на нормальный полный привод не хватает финансов, настоящий «кросс» можно сделать своими руками практически за копейки.

Герой этой истории – ИЖ-2126 Ода 2002 года выпуска. Этот автомобиль один из наших читателей завел себе в качестве вспомогательной машины для езды на дачу, рыбалку и охоту. Она не слишком комфортна для повседневных разъездов, поэтому по городу её хозяин передвигается на другом авто. Однако на активные уикенды из стойла непременно выгоняется «кросс-ёжик», как любовно называют ИЖей их владельцы.

Снаружи

Описывать внешность «ижоды», с одной стороны, бессмысленно, а с другой – не так уж много их уже осталось в живом виде, и не каждый автолюбитель 20-25 лет от роду, спроси его про «ежика», сходу вспомнит, что это вообще за марка и модель.

Облик 2126 традиционен для хэтчбеков и, в принципе, даже относительно гармоничен. Хотя не чуждый автомобильному дизайну и истории человек легко отметит в его очертаниях некую «эрзацность», свойственную советским автозаводам «второго эшелона», к которым относилось удмуртское предприятие. Эту машину, как и Таврию, на протяжении всего производства и продаж в народе обидно именовали «девяткой для нищих»… Собственно, фары головного света у машины действительно заимствованы от вазовской «девятки», все же остальные элементы кузова – свои собственные, от других «нашемарок» не подходящие. Динамичность облика, свойственную многим хэтчбекам, у Оды сильно портят нелепые «провисшие» арки задних колес, напоминающие аналогичное решение на Дэу Нексия.

Внутри

Внутри автомобиль «по пояс деревянный». Не ИЖ-2126 вообще, разумеется, а именно этот экземпляр.

Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.

Доводить до ума изначально убогую конструкцию желания не было, поэтому торпедо Ижа, тоннели пола, обшивки дверей, обшивки задних арок из багажника и прочий декоративный пластик владелец просто снял целиком и вынес на мусорку за пару заходов. Взамен было изготовлено новое «торпедо» из фанеры, затем обтянутое «веселеньким ситчиком» – в смысле, светленьким ковролинчиком. То же самое было проделано и с дверьми.

Легкость и непринужденность в обращении с автомобилем намекает, что его владельцу явно была близка философия пофигизма знаменитого питерского арт-сообщества Митьков, придерживаясь которой, он просто подходил к машине с топориком и, сплюнув папироску, отсекал все лишнее. В итоге благодаря стилю эдакого армейского минимализма удалось добиться главного — избавиться от бесконечного «шумового концерта» в салоне.

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Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.

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Дабы в машине мог спать, полностью вытянувшись, человек с ростом выше среднего, пришлось изготовить дополнительный съемный «столик» со съемными же ножками. После отодвигания переднего пассажирского сиденья до упора вперед «столик» ставился на место ног заднего пассажира. В итоге получившееся спальное место позволяло лечь на ровную поверхность, комфортно вытянувшись во весь рост.

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«Кросс-хэтчбек»

Покупая за символические деньги заднеприводную Оду, ее нынешний владелец целенаправленно искал экземпляр драненький и потертый, который не жалко будет и в дальнейшем драть и царапать об кусты и деревья. Но при этом машина должна была быть с безупречно крепкими порогами и днищем, дабы не иметь дело с дорогостоящими и совершенно бессмысленными на столь дешевом авто жестяно-малярными работами. Собственно, таковой экземпляр и был найден за 30 000 рублей. Для превращения «ёжика» в «кросс-хэтчбек» были запланированы три несложных мероприятия.

Клиренс 340 мм

Первое – установка самоблокирующегося дифференциала в задний мост, позволяющая колесам задней оси при пробуксовке соединяться воедино и мощно грести по грязи. Несмотря на то, что самоблоки на ВАЗ-«классику» делают многие производители, для Оды они не подходят – мост у «ежа» хотя и похож на вазовский, но имеет собственную оригинальную конструкцию. Иными словами, готовых серийных самоблоков на Оду в природе не существовало, пока вопросом не озаботился владелец героя этого рассказа. Он начал переписку со всеми российскими производителями самоблокирующихся дифференциалов, и один из них неожиданно согласился разработать модификацию под ИЖ-2126! Для этого, правда, требовался образец. На сайте бесплатных объявлений был срочно найден одовский мост в Челябинске, где располагался разработчик, деньги переведены продавцу моста, после чего представители компании-производителя самоблоков приехали и его забрали. В итоге через несколько месяцев инициатор этой затеи получил первый бесплатный экземпляр фабричного самоблокирующегося дифференциала для ИЖ-2126, и даже купленный мост, который использовался в качестве образца.

Второе мероприятие – лифт кузова. Спереди под стойки встали самодельные полипропиленовые проставки толщиной 45 мм, сзади – резиновые проставки 50 мм, усиленные пружины от ВАЗ-2104 и удлиненные амортизаторы. Лифт, конечно, ерундовый по истинно внедорожным канонам, да и как ни лифтуй, клиренс ограничивается низко висящим редуктором заднего моста… Но все же после поднятия просвет под порогами у задранной машины стал равен 340 миллиметрам, что в формате «кросс-хэтчбека» весьма неплохо.

К лифту можно отнести еще и небольшое «обрезание», которое претерпел «ёжик» — от переднего бампера была отпилена болгаркой нижняя «губа» высотой около 4-5 сантиметров, уменьшающая угол въезда.

Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.

Резина эта, надо сказать, уникальная… И в хорошем, и в плохом смысле. В первую очередь она уникальна тем, что была разработана в СССР в 60-е годы, но почему-то выпускается по сей день, хотя в это трудно поверить. «Проклят» на ее изготовление Алтайский шинный завод — вероятно, в качестве божьего наказания во искупление перед всевышним каких-то своих старых грехов.

АИ-168У — шины с весьма высоким профилем. С ними даже на оригинальных 13-х дисках колеса настолько высокие, что сзади лишь на сантиметр не доходят до передних кромок арок! Ну а главное — это фактически единственная существующая в 13-м диаметре резина, которую можно не кривя душой отнести к классу AT — «олл террейн».

“АИшка» жутко шумит и воет по асфальту, неважно держит дорогу, но по грязи эти олдскульные шины работают реально здорово!

Железо

Иж-2126 – машина изначально не шибко умно спроектированная и обладающая массой врожденных проблем. Первое, что сделал владелец – заменил «фирменную» глючную омскую пятиступенчатую КПП на беспроблемную, как Калашников, четырёхступенчатую коробку от ВАЗовской “классики”. В сообществе ижеводов «омки» знамениты своей массовой склонностью к внезапному отказу из-за лопающихся и разваливающихся ступиц передач, при том, что запчастей на них нет от слова «совсем». Рисковать и ждать, пока коробка заклинит в нескольких сотнях километров от дома, не стоило.

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40946 13 0 09.11.2016

Для установки вазовской КПП пришлось подрезать на пару сантиметров хвостовик карданного вала и переделать заднюю траверсу и подушку коробки – это типовые процедуры при смене коробки на Оде. Затем владелец перетряхнул всю подвеску и всю тормозную систему с переделкой с диагональной на «перед/зад» и с заменой вялого москвичовского главного тормозного цилиндра, вакуумника и задних колесных цилиндров на вазовские. Снята и перебрана рулевая рейка.

А затем… затем владельцу машины подвернулся за смешные деньги инжекторный мотор от жигулей-«четверки», который и был инсталлирован вместо штатного карбюраторного «bolt-on» в сборе. Правда, «bolt-on» касался лишь мотора – с его периферией пришлось повозиться. Поскольку блок управления Итэлма, шедший в комплекте с двигателем, требовал для работы двух лямбда-зондов, которые стоили недешево, а желание вваривать в «карбюраторный» глушитель крепеж для них отсутствовало, пришлось обратиться к «шаманам». В обмен на штатный ЭБУ с небольшой доплатой был получен перешитый ЭБУ «Январь» с оптимизированной прошивкой для классического “вазомотора”, не требующий ни лямбд, ни датчика детонации, ни адсорбера. Бензонасос был взят волговский, наружного типа.

Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?

Вопрос правильный, но ответ прост! За 30 000 рублей, потраченных на покупку непосредственно самого автомобиля, ту же Ниву можно купить лишь в пункте приема чермета и в виде того самого чермета. А превращение стоковой Оды в «кросс-хэтчбек», включало в себя лишь лифтовку (бесплатно), самоблок (бесплатно + 3 000 рублей за услуги транспортной компании), и новые колеса (5 500 рублей). Все же прочие вышеупомянутые работы по ремонту и профилактике делались владельцем исключительно из любви к перфекционизму и прямой связи с превращением авто в «кросс-хэтчбек» не имели. В принципе, машина и без всей этой возни изначально была вполне себе на ходу… Но это же не наш метод, Шурик! (с)

В движении

Как и следовало ожидать, сильно задранный кузов «кросс-хетчбека», чье шасси и в стоковом варианте было весьма далеко от образцов драйверской отточенности, привел к еще более существенному снижению устойчивости и управляемости. Максимальная комфортная скорость движения «кросс-Оды» по прямой – 80-85 км/ч. Впрочем, это было очевидно и предсказуемо – все затевалось ради плюсов, которых тоже немало.

Максимальная комфортная скорость 80-85 км/ч

Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.

Ну и, собственно, главное – езда по бездорожью, где автомобиль демонстрирует именно то, чего от него добивались! Самоблокирующийся дифференциал достаточно быстро подхватывает оба колеса на задней оси при движении вперед, а при движении назад – и вовсе мгновенно, давая короткую пробуксовку даже при выезде из гаража задним ходом. Главный ограничитель – редуктор моста, который, в общем-то, достаточно легко посадить на бугор, после чего способности самоблока оказываются бесполезны. По этой причине стиль вождения «кросс-хэтчбека» не похож на стиль вождения полноценного внедорожника. Труднопроходимые участки приходится проскакивать сходу и внатяг, как на любой городской «пузотерке». Однако лифтовка, зубастые шины и самоблок все же позволяют именно двигаться, а не вязнуть.

Да, «кросс-хэтчбек» не показывает результатов ни УАЗа, ни даже Нивы на хорошей резине, но, тем не менее, превосходит проходимостью практически любой городской полноприводный кроссовер, каковых владельцу этого «Ежика» уже приходилось и объезжать, застрявших, и даже помогать вытаскивать.

История модели

Хэтчбек ИЖ-2126 выпускался на удмуртском заводе с 1990 года по 2005 включительно. До 2000 года модель именовалось Орбитой и производилась пренебрежимо малыми тиражами в связи с финансово-организационными неурядицами на предприятии. Существенный серийный выпуск начался фактически только с 2000 года, после смены владельца на «ИЖ-Авто» и рестарта модели под именем Ода.

Автомобиль обладал задним или полным приводом, ручной пятиступенчатой КПП, двигателями УЗАМ объёмом 1,7-2,0 литра и 1,6-литровым ВАЗ-2106. В последние годы на Оду ставились инжекторные версии моторов и «цифровые» приборные панели от ВАЗ-2110.

В кузове «универсал» Ода была весьма уродлива и именовалась Фабулой; также существовали редкие версии «Охотник» в кузове пикап.

1 / 2 Иж-21261 Fabula '2004–2005 2 / 2 Иж-2126

Полноприводных вариаций Оды и Фабулы было произведено лишь несколько тысяч — их делал как сам завод (в упрощенном варианте), так и удмуртская компания-партнер «Норма-Авто». Версии 4х4, отличающиеся фирменным пластиковым обвесом, оснащались раздаткой, встроенной в КПП, а вместо ручной блокировки межосевого дифференциала имели дифференциал повышенного трения типа «квайф».

Нельзя не отметить, что в начале 2000-х Ода прославилась крупномасштабной рекламной кампанией с участием небезызвестного телеведущего Леонида Якубовича на ТВ, в прессе и на разного рода плакатах и баннерах. Ключевым достоинством автомобиля указывалась оцинковка кузова, на что многие и купились. На деле же оцинковка была весьма неоднозначной, ибо реклама не уточняла ее объем. А он на первых машинах был весьма небольшим, нарастая постепенно и неспешно. В итоге Оды 2002-2004 годов сопротивлялись коррозии весьма недурственно, а вот более ранние гнили с треском, как ВАЗ-«классика».