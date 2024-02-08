Владелец: Андрей, 41 год, москвич, работает в сфере продаж.

Автомобиль: Autozam AZ-1, 1992 года, представитель редкого класса «спортивный кей-кар».

– Я люблю экзотические машины, с которыми можно участвовать в различных фестивалях, – рассказывает Андрей.

– Например, у меня было в разные годы несколько штук Toyota Sera – это такой экстравагантный компакт с дверями в стиле «крылья бабочки». Покупал, восстанавливал, затем надоедало – продавал. Потом скучал – покупал снова… Недавно же я решил приобрести себе Suzuki Cappuccino, культовый спортивный кей-кар, но в России я его не нашел, и пришлось начинать поиски по японским аукционам. Тогда и пришла мысль: если тащить оттуда, то уж неплохо что-то более редкое найти… И я обратил внимание на букву «А» в известном в Японии автосообществе, условно именуемом «ABC». Это три модели самых знаменитых представителей класса «спортивный кей-кар» 90-х годов. «С» – та самая Cappuccino от Suzuki, «B» – Beat от Honda, и, наконец, «A» – AZ-1 от Autozam.

Autozam AZ-1 – редкая машинка, выпущенная в группе «ABC» самым малым тиражом, но в целом найти ее еще можно, и даже не за столь уж сумасшедшие деньги. Да, машин этих мало: на десяток Cappuccino на аукционах приходится в среднем один AZ-1, при том что и «Капучинами», надо сказать, рынок не завален. Сейчас к этим машинкам возвращается популярность, их в Японии скупают коллекционеры всего мира. Если Cappuccino стоит 500-600 тысяч иен в хорошем состоянии, то за Autozam просят 1,5-2 миллиона иен.

Найти машину удалось летом 2022 года. Аукционная оценка была низкая, но это нормально, на аукционную оценку таких автомобилей смотреть особенно не стоит. В силу возраста на них всегда будут выцветшие кузовные детали, царапины и другие дефекты, и аукционные правила не позволяют поставить высокую оценку, даже если машина ни разу не была бита. Поэтому главное при покупке – чтобы экземпляр был комплектным внутри и под капотом, целым внешне и без серьезного тюнинга.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ввозилась машина по схеме «30+» – с таким возрастом и старше в нашу страну уже можно ввозить автомобили как раритетные, нормально их растамаживать и эксплуатировать. Делалось все в общем порядке, через специальную сертифицированную лабораторию, где оценивается оригинальность автомобиля – соответствие его узлов штатным заводским, комплектность, отсутствие тюнинга и колхоза, что позволяет подтвердить раритетный статус и выдать одобряющее заключение.

В России, насколько мне известно, этот Autozam AZ-1 – единственный. Это, конечно, не абсолютно точная информация, но достоверных данных о других экземплярах у меня нет.

Снаружи

У этой машины нет ни одного ракурса, в котором она не выглядела бы по меньшей мере невероятно! Под любым углом AZ-1 воспринимается то автомобилем гонщика из фантастического аниме, то кем-то из трансформеров-автоботов, раздумывающим, активировать ли T-блок.

​Ну а после открытия дверей она вызывает просто космический восторг у любого истинного петролхеда.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Помимо дверей у машины открывается передний багажник и задний капотный отсек. Да и вообще конструктивно AZ-1 представляет собой металлический каркас, на который навешиваются стеклопластиковые панели: крылья, широченные накладки порогов, наружные накладки дверей и так далее. Снимаются они легко и быстро – часа за полтора можно раскидать весь автомобиль практически до «скелета».

Внутри



Внутри двухместного салона AZ-1 все очень простенько, по-спартански. Отсутствуют подушки безопасности, электроприводы… Никаких дорогих материалов отделки вы не найдете, замысловатых дизайнерских решений – тоже. Салон автомобиля проектировался с прицелом на удешевление и уменьшение веса – из-за этого машина практически лишена шумоизоляции, а материал обшивки дверей местами напоминает чуть ли не бутылочный пластик. Тем не менее кресла имеют весьма серьезную заявку на честную спортивность – они грамотно спрофилированы и достаточно упруги в своей хватке!

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Приборная панель, как и все остальное, простенькая, хотя и не без некоторого намека на спортивность, выраженного в вертикальном положении стрелок на нулях, дабы их рабочий ход был поразмашистее. Легкой игривости добавляет трогательное слияние тахометра и указателя уровня топлива. На самом тахометре обращает на себя внимание отметка в 11 тысяч оборотов, но к ней мы еще вернемся.



А вот панель управления климатической установкой (кстати, у этой крохи все же есть кондиционер!) – весьма запоминающаяся. Для экономии места она расположена на центральной консоли, между торпедо и рычагом КП, и ввиду этого сделана не горизонтальной, как обычно, а вертикальной!

1 / 2 2 / 2

Интересен руль – хотя это уже больше сугубо фанатские нюансы, которые в нашей стране с несуществующим сообществом любителей Autozam вряд ли кто оценит. Руль тут не заводской, но крайне близкий по дизайну, от небезызвестного бренда Nardi. Несмотря на отход от стока, владелец не планирует менять этот руль, поскольку он сделан специально для AZ-1. Вдобавок с Nardi официально сотрудничали и Autozam, и материнский бренд Mazda – в некоторых модификациях и спецвыпусках отдельных моделей рули и рукоятки КП Nardi ставились на конвейере. Иными словами, это аксессуар, в полной мере соответствующий машине и эпохе. Технически же важно, что этот руль меньшего диаметра, чем штатный – 330 миллиметров против 350 миллиметров в оригинале. С ним удобнее залезать в машину, покидать ее и, собственно, рулить.

1 / 2 2 / 2

Ну и поподробнее стоит остановиться на дверях – жемчужине конструкции этого автомобиля. Двери поднимаются на паре мощных газлифтов каждая, и усилий прилагать не приходится – достаточно нажать на ручку открытия снаружи или изнутри, и огромный «лопух» сам ползет вверх. Для того, чтобы сидящий водитель или пассажир смог дверь закрыть, на внутренней рукоятке висит ременная петелька – как в автобусе.

В дверях нет никакой электрики – ни центральных замков, ни электроприводов стекол, ни электроприводов зеркал. Интересны ручные стеклоподъемники: с их помощью открывается лишь «окно в окне» – небольшая амбразура, с ладонь шириной, чтобы можно было вытащить наружу карточку, наличные, сбросить пепел сигареты… Опускается окно за один оборот рукоятки.

Отдельная благодарность создателям машины напрашивается за изящное в своей простоте решение по контролю солнечных лучей. Верхние стеклянные сегменты дверей, образующие прозрачный и фактически панорамный потолок, прикрываются съемными щитками из формованного жесткого карпета. Если солнце сильно не припекает, можно их снять и кинуть за спинки сидений – это добавит салону воздушности. Хотя ее, если честно, и так даже больше, чем нужно.

Железо

Двигатель у AZ-1 – весьма интересный для малолитражного малыша. Это мотор Suzuki F6A, которым комплектовались многие кей-кары Suzuki, Mitsuoka и Mazda – например, Suzuki Alto, Carry, Jimny, Cervo и многие другие. Интересен этот 0,66-литровый 3-цилиндровый моторчик тем, что имел огромную гамму вариантов – карбюраторные и с распределенным впрыском, атмосферные и турбированные версии, 6-клапанные ГБЦ с одним распредвалом и 12-клапанные – с двумя, а также успешно ставился как в машины с продольной моторной компоновкой, так и с поперечной. Выдает F6A от 36 до 64 сил, хотя со спортивными «мозгами», форсунками увеличенной производительности и рядом других улучшений тюнеры легко снимают с него до 100 «лошадок».

На Autozam AZ-1 стоит практически та же модификация F6A, что и на близкородственном спорт-кей-каре Suzuki Cappuccino – 64-сильная инжекторная турбоверсия. Правда, с небольшими изменениями впускного и выпускного коллектора, чисто компоновочными, поскольку у Cappuccino мотор стоит спереди и продольно, а у Autozam – поперечно и над задней осью. Ввиду этого, кстати, у AZ-1 вынужденно усложнена система охлаждения – радиаторы двигателя (и кондиционера) стоят впереди, и с мотором и компрессором они связаны длинными магистралями, проходящими под полом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Коробка – механическая 5-ступенчатая, аутентично своя и ни с чем больше не совместимая. Рулевая рейка – простая, сухая, без усилителя. Но вот тормоза – с вакуумным усилителем, дисковые по кругу: все же тесноту связи водителя с машиной не следует доводить до абсурда. Топливный бак расположен вертикально, за спинками сидений, и имеет весьма небольшой объем – 35 литров. Бензин турбовый малыш любит исключительно 98-й!



Передний отсек накрыт крышкой с прорезями для фар, тогда как сами фары установлены стационарно. Это наследие первоначальной концепции, в рамках которой AZ-1 должен был, по замыслу дизайнеров, оснащаться подъемной «слепой» оптикой. От такого решения пришлось отказаться в пользу упрощения… Чертовски жаль!

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В Японии до покупки Андреем машина явно долго стояла, о чем свидетельствовала высохшая и оквадратившаяся резина 2011 года выпуска. Однако скучал AZ-1, к счастью, в закрытом помещении, благодаря чему краска выцвела минимально.



После покупки на машине пришлось прочистить всю топливную систему, поскольку за годы простоя высох и заржавел бак и все магистрали. Менялись, естественно, каноничные расходники – жидкости, колодки и прочее. Салону нужна была химчистка, и он ее получил. В целом состояние машины было удовлетворительным – каких-то крупномасштабных и продолжительных работ, по сути, не потребовалось. Некоторые задержки вызывали лишь второстепенные элементы, которые приходилось долго искать и долго ждать доставки. Например, уплотнительные резинки проемов дверей Андрей искал полгода; снизу уплотнители оказались надорваны – видимо, при посадке цепляли ногами. Найти удалось не новые, но в хорошем состоянии, на японском аукционе. Оттуда же долго и дорого шли прокладки клапанной крышки и пара газлифтов для одной из дверей. В принципе, там же пока еще можно разыскать такие редкости, как оптику и кузовные панели – эти вещи новыми уже не купить. Уникальная деталь – тормозные диски, которые не подходят ни от чего. Чтобы не переплачивать и не ждать, их просто проточили, благо толщина вполне позволяла.

Тем не менее массу деталей можно приобрести и в России, быстро и совсем недорого. Дело в том, что многое для AZ-1 подходит от кей-каров Suzuki типа Alto, Wagon R и других, а многое и вовсе отлично «кроссится» с… Daewoo Matiz! Сцепление, рычаги подвески, сайлентблоки, шаровые опоры, помпа – список большой!

В движении

Как театр начинается с вешалки, так и машина – с посадки за руль. И если в большинстве машин этому не принято уделять особого внимания, то в Autozam AZ-1 все иначе. Первым заданием квеста становится попытка нащупать ручку в горизонтальной щели между нижней кромкой двери и порогом – почти все пытаются тянуть за накладку двери, тогда как тянуть нужно именно за ручку, которая находится довольно глубоко. Машина рассчитана на людей японской «системы мер и весов», и крупному, а тем более полному в ней будет, мягко скажем, не вполне комфортно.

Распахивающиеся вверх двери на первый взгляд сильно облегчают посадку/высадку за счет того, что частично открывается и потолок. Но преимущества съедают очень высокие пороги – так обеспечивается основная жесткость кузова, и своей высотой они напоминают борта лодки, рассчитанной на приличную волну. Пролезаешь через руль (который не имеет функции подъема и тем более – регулировки по вылету) и своевременно вспоминаешь, что если бы не тюнинговая уменьшенная баранка, то было бы еще труднее. Ну и, наконец, кресло – за счет развитой боковой поддержки крупному водителю в нем явно тесновато, а крошечный педальный узел намекает на то, что и большие размеры обуви не приветствуются.

В итоге посадочный квест все же пройден, заводимся и едем. Руль без усилителя крутится легко даже на месте – для небольших 13-дюймовых колесиков его вполне хватает, тем более что на переднюю ось не давит масса силового агрегата. А вот старт с места что-то не впечатляет… Андрей терпеливо проводит ликбез: мотор высокооборотный с мотоциклетным характером – его нужно крутить по полной, до красной зоны на девяти тысячах и не бояться отсечки на почти одиннадцати тысячах! И после инструктажа автомобиль преображается – 700-килограммовый «карт» показывает, что бодрость духа у него на высоте, несмотря на тридцатидвухлетний возраст!

Холостые обороты подзадранные, чуть выше тысячи, что облегчает набор оборотов мотору, весьма отзывчивому на педаль. Турбинка у 650-кубового малыша тоже крошечная, поэтому нуждается в интенсивной раскрутке. Наддув всерьез просыпается после пяти тысяч, а зона комфортной работы двигателя в городском режиме – 6,5-8 тысяч оборотов. Первая и вторая передачи очень короткие, чисто для старта, а переключаться в «спокойном» режиме оптимально на 6,5-7 тысячах. AZ-1 демонстрирует неплохую динамику, которая косвенно усиливается шумом от движения и близостью к дороге. С непривычки быстрее 120-130 ехать просто страшно – скорость ощущается, как в раза в полтора более высокая! Из-за тесноты салона срабатывает «эффект мотоцикла» – ты слишком близко к дороге, к соседним машинам. Шумоизоляция практически отсутствует. Плюс гул колес и двигателя почти без задержки пропускают моторный щит двери, представляющие собой, по сути, простую железную скорлупу.

Отсутствие каких-либо систем помощи водителю в полной мере дает прочувствовать живой драйв, тем более что автомобиль сочетает в себе особенности среднемоторной и заднемоторной компоновки, более тяготея все же к последней. Для AZ-1 характерна несколько избыточная поворачиваемость, которую усиливает сверхкороткая колесная база. Подчеркивает этот эффект и острый, полтора оборота от упора до упора, руль – он по-картовому четкий и собранный, но ввиду его легкости и короткоходности с непривычки очень легко «перерулить» в вираже и внезапно оказаться спиной к направлению первоначального движения.

История модели

Ввиду почти полной неизвестности имени Autozam в нашей стране историю модели целесообразнее рассказывать через историю марки в целом.

У японских (конечно же, не только) крупных автомобильных компаний всегда было много суббрендов, используемых для разных целей. Под одними продавались отдельные модели внутри страны, под иными шла на экспорт своя продукция или импортировались машины дружественных иностранных компаний. Некоторые суббренды служили названиями для сетей нишевых автосалонов, другие представляли определенные сервисные услуги и так далее.

В 80-е годы Mazda создала три новых «зонтичных» суббренда для разных целей – Eunos, Anfini и Autozam. Последний должен был развернуть широкую дилерскую сеть внутри страны и продавать там кей-кары для сугубо японского рынка (ультракомпактные машины со строгими ограничениями по габаритам и объему двигателя ради уменьшения налога), а также автомобили Lancia (Thema, Delta, Dedra и т.д.), монопольное право на ввоз которых в Японию получила Mazda.

В сегменте кей-каров Autozam занимался как разработкой собственных моделей на основе моделей Mazda/Ford, так и лицензионной сборкой под своим именем моделей Suzuki. Последнее, к слову, преобладало, хотя и то, и другое, по сути, представляло собой частичный редизайн экстерьера и интерьера, а не реальное проектирование новинок с нуля. Скажем, Autozam Carol – это Suzuki Alto, а Autozam AZ-Offroad – Suzuki Jimny.

Впрочем, особенными успехами Autozam за десять лет существования похвастаться не мог. Машины продавались плоховато, не пошло и направление торговли Lancia… Принято считать, что из примерно десятка моделей, вышедших под брендом Autozam, значительными продажами мог похвалиться лишь хэтчбек Carol, неожиданно полюбившийся женской аудитории Страны восходящего солнца. Да и об этом уже никто не помнит за пределами Японии. В итоге Autozam остался в мировой автоистории как «марка одной модели» благодаря AZ-1 – пусть и малосерийному, но зато максимально экстравагантному и курьезному спортивному кей-кару с дверями «крыло чайки».

Машина производилась с 1992 по 1994 год (основная масса собрана именно в 1992) и, что интересно, также была разработкой Suzuki. Вот только сама Suzuki, в отличие от прочих своих доноров, на которых строились иные модели Autozam, такую машину поначалу не выпускала, сосредоточившись в этом сегменте на собственном спортивном кей-каре Cappuccino – куда менее причудливом в плане дизайна родстере. Забавный факт состоит в том, что Suzuki на год позже купившей у них лицензию Autozam все же поставила на конвейер и собственный вариант AZ-1 – в 1993 году под именем Cara. Но выпустила их совсем мало – 531 штуку.

Собственно, и Autozam AZ-1 за все время производства сошел с конвейера в смешном количестве – 4392 экземпляра. Машина привлекала внимание, про нее восторженно писали автожурналы, вот только ее не спешили покупать. Причины неуспеха AZ-1 принято приписывать совпавшей с его появлением японской рецессии – периоду долговременного экономического застоя в экономике страны, возникшему после коллапса японского финансового пузыря как раз в начале 1990-х годов. Тем не менее в наши дни этот футуристический автомобиль переживает яркий ренессанс, и спрос на машину у коллекционеров превышает предложение.