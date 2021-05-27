Удивительно, но эта в высшей степени практичная и удобная в хозяйстве машина не приобрела популярности у российских автовладельцев. Возможно, ей не хватало пары дверей, а возможно, причина лежала в области качества изготовления и недостаточной раскрученности мелкосерийных тиражей пятиместной Нивы-пикапа.

Казалось бы, еще недавно, в 2016 году, мы отмечали 40-летие классической Нивы, и вот ей уже 45… И она все еще «ягодка», хотя с изрядной горчинкой, и об нее легко сломать зубы! Несмотря на то что в Ниве даже с конвейера всегда что-то гремит, свистит и завывает, повсюду щели и зазоры безо всякой симметрии, после хорошего дождя на ковриках пола поблескивают веселые лужицы, а у дверей имеется три состояния – «открыто, закрыто и не закрыто»... И тем не менее эту машину по-прежнему любят и по-прежнему ценят! А некоторые модификации постепенно приобретают вместо утилитарной ценности историческую, поскольку сходят с конвейера, будучи выпущенными весьма незначительным тиражом. Одна из таких – пикап ВАЗ-3229.



Владелец – Андрей Миронов, 27 лет, москвич, работает в Московском метрополитене.

Автомобиль – Нива ВАЗ-3229 2010 года выпуска, пятиместный пикап, служебная машина в комплексе путевого хозяйства, выпускалась с 1995 по 2017 годы.

Снаружи

Пикап ВАЗ-3229 – самая длинная Нива изо всего достаточно многочисленного семейства. За счет увеличенного заднего свеса она длиннее Нивы-пятидверки ВАЗ-2131, известной в народе под именем «крокодил». И если классический «коротыш» смотрится эдаким «джипчиком», то у пикапа с установленным кунгом вид среднеразмерного универсала. Правда, за счет крутолобого профиля и крупных колес – весьма спортивного универсала!



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Задний грузовой отсек, накрытый кунгом, – главное достоинство (и беда, о чем будет далее) этой Нивы. Для его использования можно откинуть верхнюю крышку кунга, задний борт или все вместе. Как на любом пикапе, открытый задний борт дистанцирует человека от внутренностей трюма, усложняя вылавливание далеко засунутых предметов. При необходимости кунг можно демонтировать полностью, но удобством такая операция не блещет, и делать так постоянно вряд ли кому-то захочется.



Проблема в том, что пластиковый кунг изготовлен из рук вон плохо… Он хлипкий гулкий и дребезжащий. Выполнен кунг из пластика… даже не знаю, как его охарактеризовать... Но хорошо знакомые с отечественным автопромом, думаю, узнают описание. Это пластик с фактурой типа «шагреневой кожи», из которого в 80-90-е часто изготавливали дешевые кооперативные аксессуары для Жигулей – разные накладки на щели в капоте, псевдопороги и т. п. Собран и установлен кунг на вытяжных заклепках и саморезах, что также свидетельствует о низкой культуре мелкосерийного производства.



Следствием всего этого является его полная негерметичность. Внутрь попадает влага и там и остается. А под крышкой – просто окрашенный металл, никакого вкладыша-«корыта» в кунге не предусмотрено. Не делал его производитель автомобиля, не делал и никто из сторонних производителей аксессуаров…



По отдельным деталям этот пикап – Нива как Нива. Все те же профили и плоскости, решетка радиатора, бамперы, оптика и прочее, кроме задних крыльев.



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Внутри

Отделка передней части салона 2329 не отличается от любой иной Нивы. Грубый пластик, частокол рукояток трансмиссии, на месте, где должен быть подлокотник – нелепый отсек под магнитолу между водителем и пассажиром. Ну, разве что у более старых модификаций был иной, более олдскульный руль, да панель приборов не имела двух крошечных простеньких дисплейчиков зелененькой подсветки, встроенных в шкалы спидометра и тахометра.



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Простейшие и совершено плоские дверные карты десятилетиями украшали салоны отечественных (да и не только отечественных) автомобилей – в их основе лежал рыхлый и хлипкий оргалит, из которого делали задние стенки шкафов, обтянутый снаружи дешевеньким винилом. Правда, в отличие от той же «классики», где накладки дверей держатся на пистонах, карты Нивы вставляются верхней кромкой в сплошной длинный паз, отформованный в металле двери, что предотвращает быструю деформацию карт от влаги.



На центральной консоли среди кнопок можно заметить клавиши управления передними электростеклоподъемниками – это, по сути, единственное, что отличает пикап от стокового. Электроприводы стекол были установлены в качестве дилерской опции. Ну и кошмарный замок зажигания под левую руку – куда ж без него!



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Поскольку пикап, несмотря на длину, имеет лишь две боковые двери, доступ на задний ряд осуществляется, как в каноничной Ниве-трехдверке – посредством откидывания спинок передних кресел. Тем не менее задний ряд тут существенно комфортнее, чем в стандартном варианте, где на бока пассажиров давят колесные арки. Благодаря длинной базе мост тут отодвинут назад, и диван не сжат. Места для коленей достаточно даже для весьма рослых граждан! Правда, часть этого удобства съедает почти вертикальная, как у всех пикапов, спинка заднего сиденья – не слишком удобная и напоминающая парковую лавку.



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Под подушкой заднего дивана скрывается небольшой отсек для разных мелочей с органайзером:



Железо

Мотор этой Нивы – инжекторный на 1,7 литра, соответствующий 2010-му году. Стартовал же выпуск пикапов, разумеется, с карбюраторными двигателями. Мотор простейший, сделанный на базе карбюраторного с установленным впрысковым коллектором и изъятым трамблером. Хорош тем, что может быть легко перешит в Евро-0 с полным отказом от лямбда-зондов и катализатора. Помимо экономии на будущем ремонте это дает и некоторую прибавку мощности, поскольку родных 80,9 лошадиных сил машине явно маловато…



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Запаска, как и положено, обитает под капотом, разгоняя в разные стороны различные бачки, один из которых, кстати, относится к системе гидроусилителя руля, коим пикапы снабжались с 2009 года! Крайне полезная вещь для любой Нивы, начиная с трехдверки!



Трансмиссия пикапа такая же, как у всех Нив. Рассказывать про нее было бы нечего, не бытуй в народе по-прежнему (спустя почти полвека существования этой машины!) заблуждения тех, кто Нивой не владел, но что-то о ней слышал. Да-да, трудно поверить, но два-три человека из десятка таковых, посади их в этот автомобиль, будут пытаться рвать ручки, чтобы «подключить передок».



Любая Нива, и пикап 2329, разумеется, тоже – ВСЕГДА полноприводная. А два рычага-«кочерыжки» рядом с ручкой пятиступенчатой КПП – это включение/ выключение понижающего ряда трансмиссии и включение/ выключение блокировки межосевого дифференциала. В нашем случае они снабжены поясняющей наклеечкой, но так бывает не всегда.

С одной стороны, такой взрослой трансмиссии может позавидовать любой современный кроссовер с их смешными муфточками и нежной электроникой. А с другой – против диагонального вывешивания Нива бессильна, и если при «диагоналке» брюхо не коснулось земли, простейший импортный кроссовер имеет шанс самостоятельно выехать за счет «виртуальных блокировок межколесных дифференциалов», работающих через подтормаживание системой ABS. А вот Нива будет ждать трактора… Ну или пассажиру придется прыгать на бампере со стороны одного из буксующих колес, пытаясь его нагрузить.



Конструкция Нивы славится дубовостью в хорошем смысле – большинство ее поломок вызваны жесточайшей эксплуатацией и не слишком качественными деталями. Или же лютым тюнингом типа установки избыточного диаметра колес с лифтом и раскаткой арок. Но выходы из строя по таким причинам не являются виной конструкторов.



Конкретно же эта Нива в силу своего служебного статуса и московской прописки бездорожья не видела, поэтому и ремонтами не донимала. Да, гудит мост, гудит и раздатка, но так все и было по состоянию с завода – фича, а не бага, как говаривают программисты. Но за пробег около 160 000 километров ей понадобилась по большому счету лишь замена ступичных подшипников и полная замена всей системы охлаждения целиком – с патрубками, радиатором и помпой.

В движении

Поведение Нивы-пикапа в движении практически такое же, как и «крокодила» – Нивы-пятидверки. Любая Нива, даже «коротыш», весьма неповоротлива, но пикап в этом смысле – нечто! Выворот колес очень маленький, а база большая, и в итоге там, где любой легковой седан разворачивается в один прием, пикапу нужно три. К счастью, есть гидроусилитель – без него в городских условиях было бы совсем тоскливо. Зато на трассе 2329 ведет себя превосходно. Ну, превосходно – это в сравнении с трехдверкой-прародителем, разумеется. Длиннобазная машина идет весьма мягко и ровно, не козлит и не плавает. Валкость, правда, никуда не делась: что груженая, что порожняя, Нива в любом виде – плоховато управляемый снаряд... Тормоза терпимые, но не более. Про них можно сказать с определенностью одно: они есть. Салон шумный, как продуваемый ветром дачный сортир, гудит мост, гудит раздаточная коробка – все, как у любой Нивы.

Кстати, считается, что подвеска и тормоза у пикапа несколько усиленные. Правда, говорить о подобном с уверенностью можно лишь на примере полносерийных машин. А ВАЗ-3229 – малосерийная, и клепало ее не слишком финансово-устойчивое предприятие: за выпуск отвечала дочерняя структурка Дважды Автомобильного Завода, а не сам АвтоВАЗ. И что они там прикручивали к кузову в тощие годы, а что – в тучные, неведомо. Андрей Миронов, который наблюдает, эксплуатирует и ремонтирует эту машину с момента покупки, не заметил ни в ее подвеске, ни в тормозах никаких отличий от обычных нивских. Весьма вероятно, что никакого «усиления» на ней и нет.

История модели

АвтоВАЗ всегда был, мягко говоря, весьма запутанной структурой, в омутах которой водилась масса самых разных налимов. При предприятии работали и просто кормились разнообразнейшие мелкие компании, связанные с заводом узами разной степени тесноты. Одной из таких была «Супер-Авто» с весьма разносторонними интересами. Фирма занималась сборкой «полусерийных» моделей – «Самар» с двигателями-шестнадцатиклапанниками, «Приор» со 130-сильными 1,8-литровыми моторами. Делали комичный «представительский автомобиль» «Премьер» в виде удлиненной на 175 мм «десятки». А также, пользуясь конвейером ВАЗовской опытно-промышленной линии, изначально предназначенной для строительства прототипов, выпускали малыми сериями пикап на основе Нивы – тот самый 2329. Пикап ВАЗ-2329 с разными индексами (означавшими вариации задней надстройки – тент, будка, дуги или вообще ничего) производился в относительно небольших количествах – до двух тысяч штук в лучшие годы. Подавляющее количество этих автомобилей поставлялись муниципальным коммунальным службам и даже частично – Минобороны. При этом машина была доступна для заказа и обычным гражданам, хотя сколь-либо существенным спросом не пользовалась. Принято считать, что завершение производства ВАЗ-2329 датируется 2017-2018 годами, когда были проданы товарные остатки готовых машин – после того, как «Супер-Авто» признали банкротом в 2016. Тем не менее некоторая агония модели продолжалась вплоть до 2019 года в виде продаж собранных на скорую руку из разукомплектованного железа и покрашенных «Раптором» кузовов, которым даже предоставлялась ограниченная гарантия в полгода.

