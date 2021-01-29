Ford Probe – мечта почти всех мальчишек, чьи школьные годы пришлись на 90-е! Этот броский автомобиль был создан для понтов, ради них и во имя них – его постеры встречались повсюду, и обладание этим купе, да еще и в дерзком красном цвете, казалось классической историей успеха…

Владелец Михаил Сапрыгин, москвич, трудится в сфере продаж и ремонта автотранспорта.

Автомобиль Ford Probe второго поколения, 1993 года. Передний привод, двигатель 2.0 литра ручная КПП. Выпускался с 1993 по 1997 годы.

Михаил вспоминает:

– Эта машина запала мне в душу с детства, лет с 14-15. Хотя сейчас уже и не помню, где ее впервые увидел, но дал себе зарок, что когда-нибудь осуществлю мечту владеть такой тачкой! Впрочем, повзрослев, как водится, с легкостью о той клятве забыл… Когда же весной 2020 года на сайте объявлений о продаже авто случайно наткнулся на Проуб, все вспомнил и решил воплотить детскую мечту. Было свободное время, и финансы позволили взять в качестве игрушки по сути уже совершенно ненужную машину, поскольку автомобиль, устраивающий меня в качестве повседневного, у меня был. Решился на покупку, в том числе – дабы отвлечься хоть немного от свирепствовавшего как раз в то время карантина…

Машина продавалась в Москве, просили за нее 140 тысяч рублей, в итоге сторговал за 110. В принципе, так они сегодня и стоят в среднем по рынку – до 100 000 подубитые, до 150 000 – более-менее приличные. Идеальных же практически нет.

Этот Ford Probe был покрашен в красный «Раптор», и обычно под таким соусом продают «автотрупы», но изучение кузова на подъемнике показало практически безупречные пороги и днище и отсутствие следов серьезных аварий. Сложно сказать однозначно, зачем автомобиль перекрасили, тем более что молодежи в хозяевах не числилось – в России у нее было три владельца, и все старше сорока лет. Скорее всего, тут кроется влияние модного поветрия: лет 5-6 назад красить в «Раптор» и подобные ему полимерные покрытия было просто модно, и, видимо, кто-то из владельцев поддался на рекламу. Тем более что в то время такие покрытия активно продвигались в том числе и как сохраняющие кузов от мелких притертостей в ДТП.

Так что я практически сразу сдал Форда в малярку: перекраска нормальной автомобильной краской была просто неизбежна – покупал я машину в дождь, и ее кузов смотрелся сочно-красным, прямо горящим. Но когда покрытие высохло, оно оказалось блекло-розовым, потертым и печальным. Впрочем, кроме покраски и замены стандартных расходников больше Probe внимания не потребовал.

Снаружи

Дизайн Ford Probe – вне времени. Этот автомобиль не выпускается уже почти четверть века, а к его облику, что называется, ни убавить ни прибавить! Классический «бабий магнит» – пошлость от Бората здесь как нигде уместна.

Это снайперская пуля, все контуры которой выверены и безупречны – наклоны переднего и заднего стекол, «боеголовка» капота, легкий подъем к корме нижней линии остекления, крупные и симметричные колесные арки. Отштампованные вдоль бортов стремительные «лучи» и «безручечные» ручки дверей – вживую от машины не оторвать глаз. Воплощенный секс!



Отдельная вишенка на торте – темные задние стойки, благодаря которым красная линия крыши «обрывается» где-то над головами задних пассажиров, напоминая снаружи оперение стрелы. Редкая машина смотрится столь выигрышно в простом виде строго в профиль, но Probe смотрится! Ракурс же в три четверти сзади – это вообще что-то невероятное. Будто выплеснувшаяся на берег и мгновенно застывшая алая волна…



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«Слепые фары» – икона стиля 70-80-х и отчасти 90-х. Ну, в нашей стране, долгое время знакомившейся с новинками автодизайна с многолетним опозданием – уж точно девяностых! Кто не мечтал о такой машине, будучи молодым в то время, у того не было сердца… Масла в огонь подливала крутящаяся по сто раз на дню по всем каналам реклама дискотеки «Лис’С» в столичном спорткомплексе «Олимпийский», где некий крутой мэн с шиком прокатывал через толпу тусовщиков на таком же алом спорткаре – может, и Ford Probe, не помню уже…



При этом – обратите внимание! – конструктивно оптика крайне проста, если не сказать примитивна. Стекло с рефлектором – как от Оки: крошечное, незамысловато прямоугольное… Правда, справедливости ради, надо отметить, что практически все машины с такой конструкцией головного света оптику имели аналогичную – крайне незатейливую. Разве что на самом излете моды на такой стиль, в последних поколениях Chevrolet Corvette, Mazda RX-7 и т. п., крышки фар приобрели более-менее изящную форму, а не простейший угловатый «квадрат». Хотя сами стекла оставались практически такими же…



Родные диски, к сожалению, за столько лет машине сохранить не удалось – в те годы Probe ставили на легкосплавные колеса с рисунком типа «фреза». Капот – Т-образной формы из-за рубленых вырезов под блоки поднимающихся фар, опирающийся в открытом состоянии на простую «кочергу». Багажник – огромный и массивный, открывающийся вместе с задним стеклом и полкой, поддерживаемый пневмоупорами.



Внутри​

Несмотря на скромный по современным меркам салон, Probe не был парией в семействе Ford и получал почти все соответствующие своему времени опции – кондиционер, две подушки безопасности (в 1994 году он был одной из очень немногих машин, где две подушки шли штатно в любой комплектации!), богатый электропакет, круиз-контроль, развитую аудиосистему с CD-приводом и управлением с клавиш на руле, кожаную обивку кресел, электролюк и многое другое. Были даже версии с подвеской с регулируемой жесткостью, «цифровой» приборной панелью – на голубеньких люминесцентных индикаторах вместо стрелок, с отдельным блоком эквалайзера для аудиосистемы…

Впрочем, конкретно этот экземпляр – достаточно бедненький, рожденный явно не для Америки… Даже кондиционера тут нет. Километровая разметка спидометра, а также выштамповки в бамперах под привычные нам прямоугольные номерные знаки выдают европейскую породу.



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Приборная панель – сама простота… Шкалы вспомогательных стрелочных указателей даже не размечены, имея в середине слово «normal», пребывание стрелки на буквах которого и означает, собственно, допустимые пределы.



Ряд функциональных кнопок в этом экземпляре «Проуба» крайне немногочисленен. Противотуманки, задний стеклоочиститель и обогрев стекла. Средняя клавиша со встроенным колесиком-«крутилкой» управляет корректором фар, хотя у некоторых комплектаций на этом месте стояла отдельная кнопка поднятия незажженных фар.



Приятная фишка – продвинутая регулировка кресла, позволяющая независимо отрегулировать поясничный подпор и боковую поддержку!



Задний диван, доступ на который, как в любом купе, осуществляется посредством откидывания вперед спинок передних сидений, тесноват, но в целом вполне пригоден для длительного пребывания двух взрослых среднего роста, несмотря на пологий скат стекла крышки багажника. Детям там и вовсе будет идеально.



Забавно, но у этой «тачки беззаботного плейбоя» – весьма глубокий и просторный багажник! Хотя и высоковатый из-за ниши запасного колеса под полом. Впрочем, если честно, часть пространства трюма как раз было бы неплохо отдать заднему дивану – как минимум слегка увеличив наклон спинки…



Железо

Для первого поколения Ford Probe предлагались три мотора – маздовский атмосферный рядный 4-цилиндровый на 110 сил, его турбированная версия на 145 сил, и «истинный американец» – архаичный чугунный трехлитровый 140-сильный V6 Vulcan. На следующем поколении от «Вулкана» отказались, но V6 не исчез. Probe второй генерации выпускался с 2-литровым рядным 16-клапанным атмосферником Mazda FS на 118 сил и 2,5-литровым V6 Mazda KL-DE на 165 сил. В нашем «Проубе» как раз первый мотор – двухлитровый. Оба двигателя компоновались как с ручными 5-ступенчатыми КПП, так и с 4-ступенчатыми автоматическими коробками.

Мотор Mazda FS считается достаточно надежным, живучим и не имеющим существенных слабых мест. Блок у него чугунный, головка алюминиевая, клапанный механизм (по четыре клапана на цилиндр) оснащен гидрокомпенсаторами, а впускной коллектор – системой заслонок изменяемой геометрии, улучшающей наполнение цилиндров на высоких оборотах.

Про Probe говорят так: «60% – Mazda, 40% – Ford». Американского в нем – интерьер и экстерьер, а вся подвеска, трансмиссия, рулевое управление – от платформы Mazda GE, на которой были построены модели 626, MX-6 и их клоны для разных рынков под другими именами. Это весьма облегчает подбор и приобретение запчастей для ремонта и расходников для ТО, хотя не спасает от проблем по кузовщине – в ДТП на Probe лучше не попадать, поскольку двери, крылья, бампера и прочее за копейки заказать с Дальнего Востока не получится … То же самое касается салона – он практически полностью фордовский, и любые пластмассовые элементы на него придется долго и дорого дожидаться с американского eBay…



В движении



Салон автомобиля оставляет двойственное впечатление… С одной стороны, все элементы управления интуитивно нащупываются и практически не требуют привыкания. Шикарные кресла позволяют смело отправляться в длительные вояжи от рассвета до заката без опасений, что к обеду у вас скрючит поясницу или заноет шея… Радует простором багажник, который при опущенных спинках заднего дивана превращает мажорскую купешку в очень практичный грузовоз.



При этом пластик торпедо скрипучий, постоянно беспокоящий сверчками то тут, то там. Этот «Проуб» – дорестайлинговый в своем поколении, и на нем вдобавок еще стоят весьма неудачные карты дверей, составные из нескольких пластиковых элементов, резонирующие и дребезжащие, с внутренними рукоятками, выполненными в виде неудобных ниш, способных выполнять одновременно роль лотков для мелочей (на рестайле обшивки дверей стали иными, получив в том числе полноценные внутренние ручки). Шумоизоляция неважная, чему опять же способствуют двери – они безрамочные, и с учетом возраста машины уплотнения теряют форму и эластичность…



Обзорность с места водителя в передней полусфере безупречная, а вот сзади уже видимость так себе, как и у многих «купешек». Пресловутые «слепые» фары светят, кстати, весьма посредственно, поэтому нынешний владелец решил не снимать приколхоженные прежними хозяевами нештатные противотуманки..



Ждать спортивной прыти от этого «пони-кара» со снаряженной массой 1300 кг и 118 лошадиными силами не стоит – более-менее приемлемым потенциалом обладает лишь 165-сильный 2,5-литровый мотор. По динамике Probe c 2-литровым атмосферным мотором очень напоминает любой массовый современный «бюджетник» типа Rio, Rapid, Vesta и тому подобных с двигателями 1,6-1,8 литра и массой меньше «Проуба» на 100-200 килограммов. Ввязываться в светофорные контесты владельцу «маздофорда» не стоит.



При этом управляется Probe весьма вкусно! Подвеска достаточно жесткая, на неровностях она отдает в зад даже через комфортные подушки кресел и шумно сотрясает пластик, но зато рулится машина четко и прогнозируемо, практически «полуспортивно», проходя повороты и не раскачивая кузовом. Руль упруг и отчетливо связан с колесами без намека на традиционную американскую ватность. Вот еще поменьше бы радиус поворота, а то маневрировать в узких дворах на Probe – занятие не из приятных…



История модели



История Ford Probe очень тесно связана с другой, еще более прославленной фордовской моделью – Mustang. При том что технически и эволюционно эти автомобили не имеют между собой ничего общего…

Изначально, в 60-х, концепция Мустанга задумывалась, как то, что впоследствии стало известно под названием Pony Car. Именно Мустанг принято считать прародителем этого условного класса машин. Пони-кар – младший брат масл-кара. В противоположность полноразмерному тяжелому заднеприводному купе с могучим мотором, «пони» были компактными, легковесными, оснащались малолитражными по американским меркам двигателями, при этом завлекая броской и дерзкой спортивной внешностью.



Несмотря на ироничное имя «Пони», Ford Mustang имел успех. В 1994 году вышло его четвертое поколение, но работа по подготовке к проектированию началась гораздо раньше – еще в начале 80-х. В то время Ford как раз разворачивал активное сотрудничество с японской Mazda, приобретя существенный пакет ее акций, и это партнерство нередко представляло собой практичный бейдж-инжиниринг – фургон Mazda Bongo продавался в Штатах как Ford Econovan, Ford Festiva был построен на платформе Mazda 121, Mazda Demio – на платформе Ford Fiesta и т. п.



Такой же коллаборацией было решено сделать и новый Mustang, для которого весьма опрометчиво взяли за основу переднеприводную платформу Mazda Capella/626 – весьма удачную и хорошо продававшуюся в США. Однако когда уже контуры экстерьера окончательно сформировались на мастер-моделях, одно из американских автомобильных изданий опубликовало статью о «покушении на национальное наследие» – дескать, возмутительно, что новая генерация легендарного Мустанга станет переднеприводной и фактически японской…



Подобная информация всерьез грозила провалом продаж, и инженерам Ford пришлось все начать заново, вернувшись к заднеприводной платформе Fox, на которой базировался и предыдущий Мустанг. В итоге третьему поколению Мустанга освежили железо и внепланово продлили пребывание на конвейере. Ну а разработанный на основе Mazda 626 проект не пропал впустую – машина получилась стильной и броской и в 1989 году поступила в продажу под именем Ford Probe: «ракетный» дизайн должен был ассоциироваться с межпланетными исследовательскими станциями-зондами.

Кстати, не все знают, что дизайнер «Проуба» – женщина! Мими Вандермолен – вообще одна из первых представительниц прекрасного пола в автодизайне в целом, и в компании Ford – в частности. Авторитет она заработала, руководя созданием интерьера для Ford Taurus 1986 года, который буквально вытащил компанию из творческого и финансового кризиса, в каковой она погрузилась в конце 70-х!



Ford Probe, выйдя между поколениями Мустанга, полностью соответствовал концепции пони-каров – выглядел, как крутая спортивная тачка, но не претендовал при этом ни на какие шоссейные подвиги со своим рядными 4-цилиндровыми моторами с мощностью, едва превышающей сотню «лошадей». Впрочем, как и в свое время Мустанг, Probe быстро получил модификацию с низкооборотным моментным трехлитровым V6 Vulcan, хотя и этот мотор на спортивный драйв не тянул, а был скорее маркетинговым решением – «теперь и с V!»…

Очертания кузова у обоих поколений были в целом весьма схожи, отличаясь в деталях, характерных для соответствующих десятилетий – форме бамперов, зеркал, оптики. Первое поколение полностью вписывалось в резкую и «граненую» стилистику 80-х, второе – соответственно, в сглаженное и более спокойное «био» 90-х. Первое поколение производилось с 1989 по 1992 и вышло тиражом около полумиллиона экземпляров, второе – с 1993 по 1997, и спрос на него упал в полтора раза. С появлением нового Мустанга в 1994 году интерес к Ford Probe начал стремительно снижаться, и в 1997 году это имя исчезло из модельной линейки Ford.

