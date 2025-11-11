Маленький спальник, большой дизель и рациональный подход: тест-драйв Sollers TR120

Sollers после обретения полной независимости развивает свой модельный ряд довольно энергично. Не так давно он героически вошел в один из наиболее востребованных и конкурентных сегментов – среднетоннажной техники. Производство машин стартовало в конце прошлого года, и сегодня линейка включает в себя четыре модели полной массой от 5 до 18 тонн. Сегодня у нас на тесте 12-тонник – Sollers TR120.

Политика определяет

Точная полная масса автомобиля составляет 11 990 кг. Профессионалы сразу поймут глубочайший смысл этих цифр: мизерные 10 кг, не достающие до круглого числа, спасают от затрат на оплату «Платона». Но ловкая манипуляция с цифрами – не единственный бонус, подготовленный производителем. Есть еще, например, не совсем однозначная торговая политика Соллерса: компания не продает шасси в принципе, купить можно только комплектные машины. Сейчас в их число входят промтоварный фургон, тентованная шторная платформа, изотермический фургон и фургон-рефрижератор. Возможность сделать автомобиль полностью по требованиям заказчика существует, но предполагает какие-то дополнительные договоренности, о которых ничего конкретного говорить не беремся.

1 / 3 Фото: Sollers 2 / 3 Фото: Sollers 3 / 3

Подобная практика характерна не только для Соллерса. Так поступают и некоторые другие бренды, главным образом – отечественные. При большом количестве очевидных плюсов она не лишена и серьезных минусов, но дискутировать по такому поводу нет никакого смысла – это данность, которую можно либо принимать, либо нет. Лучше вернемся к конкретной модели, тем более что рассказать о ней можно немало интересного.

Не клон

Sollers TR120, как и все прочие модели среднетоннажной линейки бренда, во многом является собственной разработкой инжиниринговых центров компании. В кабине автомобиля угадывается продукция малоизвестной у нас марки Tri-Ring с логотипом в виде трех колец, но точной копией или клоном чего-либо из ее модельного ряда «стодвадцатку» назвать нельзя. Хотя к созданию, безусловно, приложили руку специалисты из КНР: у Соллерса один из уже упомянутых инжиниринговых центров находится в Шанхае.

Фото: Sollers

В движение Sollers TR120 приводит 187-сильный 4-литровый дизель Cummins D4.0EVID195. Пиковый момент мотора – 715 Нм в диапазоне 1300-1600 оборотов в минуту. Это один из самых оборотистых (если не самый оборотистый) двигатель такого объема на 12-тонной машине. Он агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач Fast C6J76TA.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

С подвесками тоже все традиционно: на обеих осях она зависимая, рессорная. Спереди есть стабилизатор поперечной устойчивости и гидравлические телескопические амортизаторы. Не поразит уникальностью и пневматическая тормозная система с ABS и барабанами на всех колесах. Решение довольно бюджетное, но именно на бюджетность и делал ставку производитель. По факту, правда, машину к числу недорогих не отнесешь, но об этом чуть позже.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

У Sollers TR120 есть четыре варианта длины колесной базы от 4200 до 5100 мм с грузоподъемностью от 7610 до 7780 кг. Естественно, наибольшая – у самой короткой машины. Максимально допустимая нагрузка на ось – 4000 кг спереди и 9000 кг сзади. Объем грузового отсека – от 30,3 до 41,2 кубических метров.

1 / 2 2 / 2

Стоит признать, что расположение агрегатов, компоновка моторного отсека, состояние контактов, прокладка проводки и магистралей сделаны вполне достойно. Как все это хозяйство поведет себя в процессе непростой российской эксплуатации, сказать сложно, но выглядит довольно добротно. Единственное, что вряд ли сможет похвастаться долгим сроком службы без перебоев, это блок на системе доочистки выхлопных газов. Он в прямом смысле слова полностью открыт превратностям переменных климатических условий, и некоторый кожух ему, думается, был бы очень полезен.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Предвкушая вопрос про адаптацию для России, сразу ответим: ее нет. Машина, по мнению производителя, является отечественным продуктом, собранным из различных иностранных комплектующих. Прямым клоном китайской техники она не является, а значит, и в специальной адаптации для России не нуждается. Однако, понимая, что новинка может страдать некоторыми врожденными болячками, ребята из Соллерса ждут обратной связи и даже активно на ней настаивают, обязуясь оперативно корректировать конструкцию автомобиля под российские условия и наш транспортный менталитет.

В этой связи первое, что, наверное, стоило бы сделать, это откатить двигатель на несколько экологических классов вниз: со своим Евро-6 «стодвадцатке» будет трудно вписаться в существующие рыночные парадигмы и подтвердить обещанную бюджетную эксплуатацию. Как ни крути, с такой экологией без AdBlue не обойдешься, а это – дополнительные затраты.

Город и не только

Sollers TR120 позиционируется производителем как многофункциональный автомобиль, предназначенный не только для городской эксплуатации. Поэтому у его кабины есть отличительная черта – спальное место, поскольку она длиннее, чем у младших моделей: при единых ширине и высоте 1995×1893 мм ее длина составляет 2131 мм против 1776 мм у остальных машин.

Дополнительные 35 сантиметров полноценного спального места, конечно же, не дадут, но непродолжительный отдых в лежачем положении в долгой дороге или во время загрузки вполне обеспечат.

Кроме того, на «дальнобойность» TR120 прямо намекает и 200-литровый топливный бак: длинные перебежки между заправками удобны с точки зрения эксплуатации.

На авторское переосмысление азиатского наследия указывает и то, что ни сбоку кабины возле спального места, ни сзади нет стеклянных окон. Судя по выштамповкам, они там должны быть, но их нет. Учитывая, что специального утепления для кабины не предусмотрено (по крайней мере, пока), их отсутствие позволит лучше сохранять тепло. Автономный отопитель и предпусковой подогреватель есть в виде опций, но далеко не все покупатели захотят за них платить. А вот подогрев водительского сиденья есть уже в базе, как и штатный кондиционер.

Фото: Sollers 1 / 3 2 / 3 3 / 3

Интерьер радует хоть и отчасти жестким, но тактильно приятным и не вызывающим резких негативных эмоций пластиком. Но особенно удачно тут водительское кресло, очаровывающее тканевой и как-то даже по-домашнему душевной обивкой и настройкой под вес водителя. Причем специально ничего регулировать не надо: просто садишься, и оно занимает самое оптимальное положение в зависимости от массы человека. Соответственно, нет необходимости и тратить время на перенастройку после сменщика. Да, обычно она проходит сравнительно быстро, но даже 15-20 минут – это 15-20 минут, вычеркнутые из трудового ритма, которые тоже имеют свою стоимость, отчего терять их жалко.

А вот с полочками производитель явно пожадничал: есть только одна под потолком перед водителем. И небольшой перчаточный ящик перед пассажиром. Наверное, этого хватит, чтоб разложить некоторые документы, но для чего-то большего их недостаточно. Впрочем, можно использовать ящичек с обратной стороны спинки среднего пассажирского места. Спинка откидывается вперед и превращается в своеобразный подлокотник с этим ящичком, двумя подстаканниками и нишей для мелочевки.

1 / 2 Фото: Sollers 2 / 2

Однако с подстаканниками в салоне Sollers TR120 дефицита и так не ощущается. Еще два есть на торпедо по углам и на органайзере возле рычага коробки передач. Ну а в объемные ниши в дверных панелях можно ставить тару объемом до 1,5 литров.

1 / 3 2 / 3 Фото: Sollers 3 / 3

Ну и, наконец, самое прекрасное – пепельницы в дверях. Вряд ли они будут активно использоваться по прямому назначению, но как небольшие боксики с крышечкой под разнообразную мелочевку явно подойдут.

Любовь в моменте

Из электроники в кабине только самое необходимое: круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, электростеклоподъемники, 12-дюймовая мультимедийная система. Последняя радует не только наличием радио и Bluetooth, но и невнятной китайской пародией на Android Auto и Apple CarPlay – CarbitLink.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В штатное оборудование включена камера заднего вида, и в этой машине она выполняет две функции. Первая – демонстрировать то, что находится сзади. С этим она справляется хорошо: картинка достаточно качественная, есть даже разметка (не динамическая). А вот вторая функция несколько неожиданная: появление изображения камеры заднего вида позволяет лучше понимать, что включена задняя передача. Сложно сказать, это особенность конкретного автомобиля, попавшего на тест, или коробка еще не разработана на новой машине, однако ловить скорости в ней даже опытному водителю приходится очень внимательно. При этом блокиратора-фиксатора для заднего хода конструктивно не предусмотрено.

Зато вперед ехать можно легко и даже быстро. По крайней мере порожняком Sollers TR120 запросто стартует с третьей передачи. Вибронагруженность не очень большая и совершенно не критична. Она просто дает понять, что внизу располагается 4-литровый дизель и расслабляться не стоит. Лучше активнее закладывать в повороты, благо маневренность автомобиля совсем неплоха, и внимательнее следить за стрелкой спидометра: динамика Sollers TR120 служит еще одним подтверждением его предназначения в том числе и для трасс. Рекордов ускорения машина, может, и не поставит, но поток тормозить не будет точно.

Самострой

Как уже было отмечено, Соллерс продает только комплектные машины, предлагая пока четыре типа уже названных надстроек. В дальнейшем по мере локализации автомобилей их количество увеличится, поскольку Sollers наладил производство надстроек силами известных компаний в Ульяновске.

Например, шторнотентованная платформа протестированной машины изготовлена «Нижегородцем» на производственной базе, расположенной на территории Ульяновского автозавода. Борт выполнен из алюминия, портал – стальной. Каких-то хитрых решений со сдвигающимися стойками или запрятанными такелажными петлями тут нет. Все максимально просто и бюджетно, а судя по внешнему виду – и добротно. Как принято говорить, «проверенные временем решения», к тому же – с приятными плюшками на десерт вроде дополнительных ручек, чтобы удобнее было забираться, штангами для сдвигания шторы и прочими маленькими радостями водителя.

Штора, как ей и положено, может быть демонтирована, загрузка при необходимости может осуществляться с разных сторон. Хочется чего-то большего – готовьте другие деньги. Во многом благодаря именно такому подходу Соллерсу удается формировать на свою продукцию привлекательную цену.

Кто, если не Sollers?

В среднетоннажном сегменте сейчас довольно сильная конкуренция: там бьются и камазовский Компас 12, и нижегородский Валдай 12, и огромное количество всевозможных «китайцев». Но учитывая российское производство и особенности продаж только комплектных машин, Sollers TR120 можно корректно сравнивать лишь с двумя уже озвученными моделями российских брендов. Если сравнивать цены «в лоб», Sollers TR120 находится далеко не в самом выигрышном положении. Стоимость Валдая 12 начинается от 5,3 миллиона рублей за промтоварный фургон, «промка» TR120 стартует от 5,9 миллиона. Компас 12 в такой же версии – от 5,5 миллиона.

Однако Sollers TR120 – единственная модель, предлагающая четыре длины колесной базы: у Компаса и Валдая их только по три. К тому же у героя сегодняшнего повествования наиболее мощный и моментный двигатель. Так что стоимость машины вполне оправдана, и однозначно расставить приоритеты невозможно. А значит, в будущем у TR120 ожидается острая конкурентная борьба, в которой, очень хочется верить, победит потребитель.