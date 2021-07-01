Да, это не оригинальный Мерседес конца 30-х годов, и да, он намеренно сделан в стиле ретро, но для повседневной езды. Но не стоит спешить с тем, чтобы записывать эту машину в ширпотреб. Перед нами — крайне аккуратная, очень качественная и детально продуманная реплика, к 30-летнему возрасту обретшая собственную культурную ценность.

Классификация ретроавтомобилей весьма размыта и условна. Есть ранжир FIVA (Международной федерации транспортных средств), который делит машины на семь категорий от A до G, четко по годам выпуска. Есть затрепанные термины «олдтаймер» и «янгтаймер», характеризуемые числом лет с даты выпуска, которое гуляет в ту или иную сторону на усмотрение различных региональных ассоциаций, объединяющих владельцев классических автомобилей… Есть внутренние законы государств, определяющие возраст транспортного средства, с которого он считается культурной ценностью (в России – с 50 лет). В общем, все весьма расплывчато.

Бесспорно лишь одно: ездить для удовольствия (и тем более – регулярно и без каких-либо особенных ограничений) на автомобиле старше 50 лет практически нереально… И в силу чисто технических особенностей эксплуатации подобных машин, и в силу их юридического статуса, и ввиду элементарной стоимости и ценности, не позволяющих рисковать активами…

Тем не менее возможность попонтоваться так, как не снилось даже владельцам Феррари или Бентли, есть – ее предоставляют компании, выпускающие так называемые «репли-кары», машины-реплики, созданные с нуля на основе вполне современных шасси, но обладающие видом культовых моделей первой половины ХХ века. Одна из таких – реплика знаменитого Mercedes 500K, выпущенная в 1987 году компанией Heritage Legacy. Ознакомиться с ней нам позволил друг редакции «Колес», попросивший не озвучивать в материале своего имени.

Этот экземпляр, построенный по образцу родстера 1938 года, был куплен им новым в Голландии в 1991 году и по сей день остается в одних руках. Автомобиль является полноценным, допущенным для эксплуатации на дорогах общего пользования и имеет совершенно стандартные документы и номерные знаки. Таких машин в нашей стране не более 2-3, и на сегодняшний день они уже обладают коллекционным интересом именно как реплики – как спустя столетия приобрели значительную ценность старинные фальшивые монеты или даже фантазийные, не существовавшие в реальности дензнаки…

Снаружи

Родстер Mercedes-Benz 500K – автомобиль удивительно вневременного дизайна. У любой машины из числа «икон стиля» можно обнаружить невыгодный ракурс, но у этого пришельца из прошлого нам таковой найти не удалось! Его конструкторы поймали потрясающе динамичные линии очертаний крыльев, ската багажника, длиннющей «плиты» капота – и даже в XXI веке при взгляде на автомобиль на ум первым приходит не его возраст, а ассоциации со стремительным полетом, с авиацией. Цвет слоновой кости идет ему куда больше каноничного черного лака – светлый тут, вопреки канонам, не полнит, а наоборот, придает легкости и стремительности. Длина в 5,15 метра при всего лишь двух посадочных местах не создает ощущение «бегемота» – напротив, она порождает чувство защищенности в автомобиле, чьи инженерные решения в плане безопасности на 80 лет отстали от современных.



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Одним из условий лицензионного выпуска современных реплик был запрет на использование значка Mercedes. Поэтому на серийных репли-карах (это не касалось штучных самоделок небольших студий) знаменитая трехлучевая звезда обычно переворачивалась, превращаясь в букву Y… Тут она уже возвращена в нормальное положение, поскольку запрет касался только производителей, но не покупателей, которые вольны в любом стайлинге своей собственности.



Поворотники на крыльях – вынужденное решение, без которого автомобиль не был бы допущен до дорог общего пользования. Они взяты от старого Volkswagen Beetle. На Mercedes-Benz 500K 30-х годов их, разумеется, не было.



«Трехглазая» оптика и дудки пневматических клаксонов – это не дань современной «цыганщине» в духе свадебных развозных машин фантазийного дизайна, а то, что и было на оригинальном Mercedes-Benz 500K !



А вот гофры выхлопа – это уже бутафория для соблюдения стиля… Под капотом у реплики не оригинальный 8-цилиндровый рядник с компрессорным наддувом, а относительно современный атмосферный V8, у которого совсем иная конфигурация впускных и выпускных коллекторов. Поэтому система выхлопа тут вынесена под задний бампер, располовинена на две стороны и настроена на «вкусный» звук…



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Внутри​

Если снаружи автомобиль-реплика копирует оригинал процентов на 90-95, то внутри никакого сходства нет. Подобной цели производителем не ставилось – интерьер условно похож, но очень условно. Фактически с оригиналом его роднит только центральное расположение приборной доски.





Mercedes-Benz 540K Special Roadster '1937–38

Стилистика реплики упрощенная: все «квадратное», без плавных изгибов, без сложных хромированных окантовок, рукояток, мелких деталей и т.п. Деревянный руль вместо изначального «костяного». Нельзя сказать, что это хуже или лучше – просто производитель решил не поднимать ценник в небеса за счет копирования сложного оригинального интерьера – для фана вполне достаточно внешнего сходства!

На приборной панели каноничный набор из шести приборов – спидометр, тахометр, индикаторы уровня топлива, давления масла, напряжения бортсети и температуры антифриза (плюс отдельно на пассажирскую сторону вынесены стрелочные часы). На оригинале 30-х годов стрелок было, что характерно, еще меньше… Аудиосистему представляет головное устройство McIntosh и дисковый чейнджер Sony с выносным пультом.



Автоматическая четырехступенчатая коробка вместо оригинальной ручной с тем же количеством передач:



Железо​

Конструкция этой реплики представляет собой стеклопластиковый кузов, надетый на шасси от Chevrolet Caprice третьего поколения, выпускавшегося с 1977 по 1990 годы. Соответственно, от Caprice тут рама, подвеска, рулевое управление с гидроусилителем, автоматическая четырехступенчатая трансмиссия 4L60 (мощная и надежная коробка, ставившаяся на десятки моделей GM, включая Хаммеры, много-много лет) с приводом на неразрезной задний мост и 200-сильный 5-литровый V-образный двигатель Small-Block. Изначально тут стоял карбюраторный мотор в духе времени, но владелец впоследствии заменил его на аналогичный инжекторный.



Пластиковый кузов весьма толстый и массивный. С характерными крышками капота, распахивающимся на две стороны, как крылья, и с «дверями самоубийц» — такое имя закрепилось за дверцами, открывающимися по ходу движения. Знатоки каноничного ретро заметят, что от оригинала реплику отличают дверные ручки – они прямоугольные и крашеные, взятые целиком от Каприса, тогда как на том самом 500K – как у комнатных дверей, Г-образные и хромированные.



Несмотря на малотиражное производство, не следует думать, что в Heritage работали грубо, «по-гаражному», используя для шасси подержанные Каприсы или покупая новые машины в салонах GM и снимая с них кузова. Все делалось весьма системно и основательно путем сотрудничества с GM Fleet, дочерней структурой General Motors, которая продает под коммерческую перестройку свои машины в любом виде – шасси с силовым агрегатом, шасси только с подвеской, голые рамы и т. п. Приобретается такое сторонними компаниями, выпускающими разную узкоспециализированную технику – медицинские машины, авто для силовых структур, разные сервисные спецавтомобили и т. п., где требуются нестандартные решения по оснащению кузова, салона и платформы.



В движении

Собственно, владелец отзывается об этом автомобиле лаконично и исчерпывающе – «абсолютно обычная машина с очень необычным внешним видом». В том смысле, что этот привлекающий внимание всех и каждого шоукар по управляемости и поведению ничем не отличается от Chevrolet Caprice III генерации, который лежит в его основе.



Если абстрагироваться от интерьера и вида из-за руля на капот, то спутать – легче легкого! Что Каприс, что Мерседес 500К – это достаточно тяговитый и резвый мотор, реагирующий на педаль газа буквально с холостых и линейно ускоряющийся с любой скорости (за счет коробки, редко переключающейся выше 2-3 передачи и расхода 18-22 литра по городу/12-14 литра по трассе, разумеется), выдающаяся мягкость хода по любым дорогам, а также невнятный руль с червячным редуктором и ГУРом, полностью отрывающие водителя от связи с колесами за счет избыточной легкости и врожденного люфта, плюс слабоватые тормоза. В принципе, все это – типовые признаки практически любого американского полноразмерного рамного седана, хоть из семейства марок GM, хоть из семейства марок Ford…

История модели

Mercedes 500K производился с 1934 по 1936 год и был весьма технически продвинутым для своего времени. Двигатель (160 л.с., рядный 8-цилиндровый) с компрессорным наддувом (о котором свидетельствует как раз буква К в индексе), независимая пружинная подвеска с амортизаторами (да-да, амортизаторы тогда еще не стали повсеместными!), гидравлический привод тормозов, полнофункциональная электрика. Эта модель выпускалась в кузовах кабриолет, родстер, седан и купе; кроме того, значительная часть шасси была продана сторонним кузовным ателье для создания машин в дизайне на заказ клиента – типичная практика для тех лет. Модель относится к «золотому генофонду» автомобильной индустрии и многократно становилась источником вдохновения для дизайнеров многих автомобильных марок. Ее по-прежнему можно купить как «репликар» от разных производителей, которые выпускают «500-й» в виде комбинации пластикового кузова на рамном шасси, заимствованном от фуллсайз-седанов типа Chevrolet Caprice или пикапов типа Dodge Dacota.

В целом же создание автомобилей-реплик или, как их нередко называют на Западе, Way-Back-Cars – достаточно распространенная история, хотя, безусловно, нишевая. Популярны в первую очередь легендарные модели – Shelby Cobra, Porsche Speedster, Jaguar E-Type и другие, столь же харизматичные, но давно снятые с конвейера изначальными производителями. Схема работы таких «автозаводов» может быть различной. Например, полностью открытой с приобретением лицензии у первичного разработчика и выпуском автомобилей, которые можно без труда купить, поставить на учет и ездить легально. А также условно-нелегальной штучной или малосерийной под заказ, но без сертификаций и без возможности ездить на них по дорогам общего пользования. Деятельность последних, в принципе, не вполне законна – к примеру, в 2019 году шумной новостью по мировым СМИ прошло закрытие бразильской полицией подпольного сборочного «завода» Ferrari и Lamborghini (!), который десятками выпускал копии кузовов моделей этих брендов с подвеской и моторами от дешевых массовых авто. Основанием для остановки «предприятия» и ареста работников стали претензии итальянских офисов в незаконном использовании товарных знаков…

