Нерусская Русь: тест-драйв Skoda Octavia Scout

Нерусская Русь: тест-драйв Skoda Octavia Scout

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Стоит признать: универсалы повышенной проходимости у нас в стране остаются исключительно нишевыми автомобилями. Для желающих совместить комфорт легковушки с неким внедорожным потенциалом есть кроссоверы, причем на любой вкус и кошелек, от демократичных Hyundai Creta и Renault Duster до престижных Audi Q7, BMW X5 и Mercedes GLS, не говоря уж, прости господи, про Bentley Bentayga. И все же и Subaru, и Volvo, и Audi, и Volkswagen, и Mercedes предлагают на нашем рынке «почти внедорожные» универсалы, хотя в линейках этих марок есть весьма популярные кроссоверы, относящиеся к тем же сегментам. Ладно, выведем за скобки Subaru: там модель Outback исполняет роль флагмана, и неплохо с этими обязанностями справляется. Но всем остальным-то зачем это надо, если по престижности и продажам кроссоверы тех же брендов оставляют универсалы повышенной проходимости далеко позади? Попытаемся разобраться на примере Skoda Octavia Scout, которая наоборот, наш рынок недавно все же покинула.

Как сделать УПП

На мой взгляд, класс универсалов повышенной проходимости удерживает на плаву сочетание двух факторов. Во-первых, все-таки есть люди, которых не устраивает характерная для кроссоверов посадка — более вертикальная, чем в чисто дорожных моделях. А во вторых, компании не могут устоять от соблазна расширить модельную линейку, затратив относительно небольшие средства. Ведь рецепт конструирования УПП «прост, как колумбово яйцо». Если у вас уже есть версия популярной модели с кузовом универсал и отработанная система полного привода, то достаточно защитить нижнюю часть автомобиля пластиковой «броней» да поколдовать с подвеской, увеличив дорожный просвет. Ну а в итоге — вуаля, у вас есть новая модель, причем без разработки нового кузова, на создание которого и приходится львиная доля расходов на НИОКР.

Именно так действовали чешские конструкторы в начале двухтысячных, и в итоге в 2004 году увидело свет первое поколение универсал повышенной проходимости Skoda Octavia Scout, построенное на базе второго поколения Octavia с заводским кодом 1Z5. В 2008-м появилось второе поколение «разведчиков» (слово scout, если вы забыли, переводится именно так), а в 2014-м, после рождения Octavia A7, было выпущено и третье. В прошлом году все семейство Octavia претерпело рестайлинг, ознаменовавшийся появлением новой головной оптики и существенным расширением списка оборудования, хотя в целом это была действительно «игра в той же тональности». Вот и обновленный Scout остался практически таким же, как и автомобиль, который «Колеса» тестировали в 2014-м. В общем, нет никакого смысла подробно анализировать внешность Skoda Octavia Scout.

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Skoda Octavia Scout (1Z) '2007–08
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Skoda Octavia Scout (1Z) '2009–13
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Skoda Octavia Scout (5E) '2014–17

Напомним лишь, что от «чисто дорожной» Skoda Octavia Combi автомобиль отличается увеличенным на 17 мм дорожным просветом, который составляет 171 мм, и несколько улучшенной геометрией: например, угол съезда подрос до 14,5 градуса. Естественно, пороги, бамперы и колесные арки защищают накладки из ударопрочного пластика.

Skoda Octavia Scout сбоку

Skoda Octavia Scout спереди Skoda Octavia Scout сзади
Стоимость
Skoda Octavia Scout
от 2 071 000 рублей

Двигатель — безальтернативная турбированная бензиновая «четверка» TSI мощностью 180 л.с., трансмиссия — шестиступенчатый «робот» DSG, полный привод обеспечивает гидравлическая многодисковая муфта с электронным управлением перед задней осью и электронная блокировка дифференциала XDS+ на передней и задней осях с функцией диагонального распределения момента для повышения устойчивости в поворотах.

А еще нужно отметить, что Scout на момент своего существования в нашей модельной линейке был довольно дорог: базовая конфигурация стоила 2 071 000 рублей. В этом нет ничего удивительного — «Разведчиков» собирают исключительно в Млада-Болеславе. Но вот в ряду других универсалов повышенной проходимости, которые относятся по большей части к премиальному сегменту, Octavia Scout выглядела весьма выгодным приобретением. Но вот каков он в жизни? Нужно попробовать. А что нужно сделать, чтобы испытать «разведчика»? Естественно, нужно отправиться с ним в разведку!

Снаряжение разведчика

Нужно сказать, что Octavia Scout, как настоящий разведчик, отлично приспособлен к марш-броскам на большие расстояния. Прежде всего, автомобиль позволяет не сильно стесняться в объеме вещей, которые вы можете взять с собой в путешествие. Я путешествовал вдвоем с супругой, и наш маршрут не предусматривал ночевок в полевых палаточных лагерях. Но если бы нам нужно было бы везти с собой палатки и лагерное снаряжение, мы все равно без проблем погрузили бы в объемистый багажник все что нужно.

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Порадуют путешественника и традиционные для всего модельного ряда Skoda «умные штучки», в частности, система креплений багажа с сетками, наличие встроенного инвертора с розеткой на 220 В и аккумуляторный фонарик. Оказалось, исключительно удобная вещь! Пока фонарик зафиксирован на штатном месте, он играет роль освещения багажного отсека, получая энергию из бортовой сети. Отщелкнул, взял в руку — и фонарик работает автономно.

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Skoda Octavia Scout розетка в багажнике Skoda Octavia Scout фонарик

А вот фиксатор для смартфонов в подстаканнике мне не подошел — мой фаблет с шестидюймовой диагональю не поместился в него чисто физически.

Skoda Octavia Scout подстаканник

В атмосфере скромного уюта

Стоит отметить и отличную эргономику: все удобно, все на месте, все под рукой. Диапазон регулировок водительского сиденья и рулевой колонки более чем достаточен, а вся передняя панель изготовлена из мягкого и приятного на ощупь пластика. Атмосферу скромного уюта дополняют аккуратные и совершенно не бросающиеся в глаза вставки под дерево.

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Единственное, что мне не очень понравилось, так это отсутствие мягких накладок на боковых стенках высокого трансмиссионного тоннеля. Педаль газа расположена довольно близко к боковой стенке, и как не регулируй сиденье, ты постоянно бьешься голенью об эту самую стенку.

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Достаточно удобным оказался и руль, хотя, по моим ощущениям, он все же больше подходит спортивной модели, нежели автомобилю для путешествий: слишком уж жестко его профиль задает одно-единственное удобное положение рук на руле. И пусть это положение «без четверти три» будет самым правильным с точки зрения управления автомобилем в активной манере, но кто же будет держать руки на руле в одном положении в течение нескольких часов?

Skoda Octavia Scout руль

Некоторые из моих коллег в числе недостатков эргономики отмечали то, что медианавигационная система не имеет дополнительного внешнего контроллера и управляется преимущественно через сенсорный экран. Особенно неудобным это показалось им на грунте. Честно говоря, меня управление медиасистемой совершенно не разочаровало: тыкать пальцем в экран действительно приходится, но главные функции, «домой» и «вызов меню» все-таки выведены на отдельные кнопки.

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Стоит еще уточнить, что Skoda предлагает для Octavia Scout три варианта медиасистемы: две с 8-дюймовым экраном (базовую Bolero и более продвинутую Amundsen), а также топовую Columbus с экраном с диагональю 9,2 дюйма. За качество звука отвечает акустическая система Canton с 10 динамиками и сабвуфером. Я не отношусь к числу фанатичных автоаудиофилов, но привык ездить под музыку, и хороший звук в салоне меня, безусловно, радует.

Skoda Octavia Scout колонка

Дорога в Мещеру

Дорога в Касимов проходит сначала по Новорязанскому, а затем по Егорьевскому шоссе. Чем дальше от Москвы — тем свободней трасса, и тем чаще я включаю адаптивный круиз-контроль, тем более что выставив максимальную скорость на 150, можно не думать об управлении газом даже во время обгонов. Этого более чем достаточно для того, чтобы обогнать неторопливо пыхтящий местный грузовик.

Если обстановка кажется вам слишком сложной для того, чтобы довериться автоматике — например, далеко впереди маячит встречный автомобиль, то вы можете буквально за секунду переключить управление на себя. Одно короткое нажатие на тормоз, пара движений селектором, и Scout буквально выстреливает вперед. Может быть, 7,8 секунды до сотни и нельзя назвать рекордным временем, но субъективно автомобиль воспринимается как в высшей степени динамичный.

Skoda Octavia Scout

Но вот пейзаж за окном начинает потихоньку меняться — Scout въезжает в Мещерский край.

Средний расход топлива на 100 км
6,8 литра

«В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном…» — так писал про эти места великий мастер лирико-романтической прозы Константин Паустовский. И первая наша остановка — в райцентре со смешным названием Спас-Клепики.

Городок Спас-Клепики очень маленький — меньше, чем многие расположенные на территории одноименного района населенные пункты. Собственно, до 20-х годов прошлого века он имел статус села, правда, большого и богатого. В XVIII веке здесь работала полотняная фабрика, а в XIX стали производить вату. Ватная фабрика и сегодня остается чуть ли не единственным работающим в городе предприятием.

Меня заинтересовал украшающий центр города реактивный учебно-тренировочный L-29 «Дельфин». Может быть, подумал я, здесь было летное училище или аэроклуб? Но нет, обшарпанная табличка на постаменте гласит, что монумент посвящен летчикам Великой Отечественной. Какое отношение имеет к ним реактивный L-29? Да никакого. Видимо, просто досталась списанная «реактивная парта» по случаю, вот и поставили…Ну, а что тут можно посмотреть?

реактивный L-29

Поезд, рында и кресты

Снаряженная масса
1 522 кг

Я долго искал значащиеся в путеводителях «остатки железнодорожного моста». Действительно, когда-то Мещеру буквально пронизывала сеть узкоколейных железных дорог, которые вели к местам торфоразработок и лесозаготовок, да и вообще были основными «кровеносными артериями» края. Увы, все это ушло в далекое прошлое. От моста в Спас-Клепиках осталась только насыпь, поляна рядом с которой стала традиционным местом старта байдарочных маршрутов по реке Пра. Еще пару лет назад в воде были видны деревянные сваи и остатки несущих конструкций, но последние половодья окончательно их уничтожили. Ну а на расположенной в паре десятков километров станции Тума есть небольшой музей, посвященный «узкоколейному» периоду освоения Мещеры. Впрочем, «музей» — это очень громко сказано. Просто рядом со станционным зданием разместились вагончик с заколоченными окнами, мотовоз ТУ7А и снегоочиститель. Вся эта техника совершила последний рейс и превратилась в экспонаты относительно недавно, в 2008 году.

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Неподалеку от Спас-Клепиков, непосредственно в Туме, есть ещё одно весьма примечательное место. Это мемориальный комплекс, созданный совместными усилиями Рязанского общества «Мемориал», Немецкого Народного Союза по уходу за могилами жертв войны и Ассоциации «Военные мемориалы» на месте заброшенного кладбища спецгоспиталя НКВД N 5963. Сам мемориал произвел на меня весьма странное впечатление. С одной стороны, как мне кажется, война с мертвыми — это дикость, недостойная цивилизованных людей, а посему хорошо, что немецкие, румынские и венгерские солдаты, попавшие в плен ранеными и скончавшиеся в спецгоспиталях СССР, покоятся с миром. У них есть родственники, для которых важно, что могилы их близких обустроены и пребывают в чистоте и порядке. А с другой стороны, как-то царапнула меня надпись, гласящая, что «здесь покоятся военнопленные — жертвы Второй Мировой войны». Ну не могу я солдат вермахта и его союзников , нашедших свою смерть в России, считать «жертвами». Ведь их никто к нам не звал…

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Оффроуд в городе и не только

На длинной и прямой, как татарская стрела, Советской улице, на которой расположены и музей колоколов, и музей самоваров, асфальт, может, и не лучшего качества, но все-таки более или менее приемлемый. Но все же проблема улучшения дорожной инфраструктуры стоит перед Касимовым в полный рост…

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Начиная со времен Ивана Грозного православная Россия усиливала свое влияние в мусульманских районах одним и тем же, проверенным за века «мягким» способом: строительством все новых храмов и монастырей. В Касимове и его окрестностях их очень много, но вот беда: чтобы попасть к некоторым из них, мне пришлось преодолевать участки самого настоящего бездорожья, с глубокими колеями, вырытыми во время распутицы тяжелой техникой, и промоинами, образовавшимися весной и осенью. На моих глазах несколько водителей легковушек так и не решились преодолеть такой участок, расположенный на том, что навигатор и карта в путеводителе считали самой обычной городской улицей. Но «Разведчик» не подвел.

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Выбираем режим off-road, включаем первую передачу, отключаем ESP — и вперед, аккуратно выбирая траекторию: все-таки геометрия кузова типа «универсал» несколько хуже, чем у обычных кроссоверов. Но во всем остальном Octavia Scout им не уступает. В этом я убедился, еще пробираясь по лесным дорожкам к берегу озера Великое в окрестностях Спас-Клепиков.

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* * *

Рассказывать о путешествии в Касимов можно бесконечно долго: тут есть, на что посмотреть. Но мы будем придерживаться формата издания и вернёмся к машине. Ей-то каково пришлось среди всех этих красот? И как в ней пришлось нам?

Scoda Octavia Scout порадовал динамикой, управляемостью, общим дружелюбием и вполне приемлемой экономичностью. Средний расход горючего по итогам поездки составил 9,6 литра на 100 км. Это, конечно, больше паспортных 6,8 литра, но не выходит за пределы разумного. Не подвел разведчик и на бездорожье.

Skoda Octavia Scout
Краткие технические характеристики
Габариты (Д х Ш х В), мм:
4 687 x 1 814 x 1 531
Двигатель:
бензиновый, с турбонаддувом, 1,8 л, 180 л.с., 280 Нм
Трансмиссия:
роботизированная DSG, 6-ступенчатая
Привод:
полный
Максимальная скорость:
216 км/ч
Разгон до 100 км/час:
7,8 с
01/3

Да, в России у Octavia Scout не было никаких шансов выйти в число бестселлеров марки, тем более, что цены на полноприводный Kodiaq с двухлитровым мотором такой же мощности стартуют с 1 917 000 руб, и при условии аналогичной оснащенности кроссовер, сборка которого локализована в России, стоит примерно на 100 000 рублей дешевле. Но я уверен, что «эта музыка будет вечной», и что при появлении очередного поколения Octavia в линейке марки появится, пусть и не у нас, очередной универсал повышенной проходимости по имени Scout. Ведь всегда найдутся люди, которые посчитают, что хотя кроссоверы им не нравятся, но отдыхать они все-таки лучше на природе, и именно такой автомобиль придется в самый раз.

Вам понравится Skoda Octavia Scout, если:

  • Вы очень хотели водить Audi Allroad, но денег все-таки не хватило;
  • Вы считаете, что комфорт должен быть скромным;
  • Вы постоянно забываете взять с собой в лес ручной фонарик.

Вам не понравится Skoda Octavia Scout, если:

  • Вы вообще не понимаете, зачем нужны такие «полулегковушки», если существуют кроссоверы;
  • Вы до сих пор не доверяете коробкам DSG;
  • Вы считаете, что за два миллиона можно купить что-нибудь более престижное.
Теги: Новые авто , Одиночные , Путешествия , полноприводные универсалы , путешествие на автомобиле , семейные универсалы , универсал , чешские автомобили , чешские универсалы , Octavia Scout , Skoda
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