Неудача — не повод сдаваться: опыт владения Lincoln MKX

Неудача — не повод сдаваться: опыт владения Lincoln MKX

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Страсть к первооткрывательству, здоровый авантюризм и умение поставить все на карту — неотъемлемая часть американского менталитета, в том числе и в бизнесе. Со стороны, конечно, виднее, но дальновидности янки порой не хватает. Иначе как объяснить то, что пионеры люксовых внедорожников проспали зарождающийся тренд на кроссоверы? Слушаем оправдания от Lincoln MKX.

Снаружи

Строго говоря, к раздаче слонов в классе среднеразмерных люкс-кроссоверов МКХ успел вовремя. В середине нулевых в сегмент, где поначалу безраздельно властвовал BMW X3, только начали подтягиваться конкуренты. Проблема в том, что у ключевых игроков к тому моменту уже была в обойме как минимум одна подобная модель. Даже Cadillac, выставивший в 2004 году SRX, успел отметиться. А Lincoln, проигнорировав успех RX300 и остальных, решил пойти по своему пути. Увы, Explorer, стилизованный под Navigator, успеха не имел.

Работой над ошибками стал МКХ. Основой, как уже много лет заведено у Lincoln, стал Ford — на этот раз Edge первого поколения. Обошлось без банального бэдж-инжиниринга. Общекорпоративный стиль Lincoln с богатой на хром решеткой радиатора отлично вписался в не изменившийся, слегка коробчатый силуэт Форда. MKX смотрится свежо, дорого и при этом не вульгарно, что, согласитесь, редкость среди замкнутых в своем собственном мирке чистокровных «невыездных» «американцев».

lincoln mkx lincoln mkx задняя часть

lincoln mkx дверная ручка

Вид сзади стоит того, чтобы дождаться сумерек. Вспыхивающие в темноте огни светодиодов во всю ширину кормы -одновременно и эффектный реверанс в сторону предков, и отличительная черта, заставляющая сворачивать головы всех встречных-поперечных.

Внутри

Антиамериканские ассоциации продолжаются в интерьере. Строгие формы, качественный пластик и уместное декорирование темным деревом… Жаль, что серебристая отделка центральной консоли, как и в Navigator, шершава и неприятна на ощупь. Если присмотреться, то видны мелкие огрехи сборки, привычные для заокеанских авто, но в целом интерьер смотрится дороже, чем салоны более распространенных в России Cadillac.

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Осознав весь масштаб нафаршированности опциями и продуманности MKX, моментом забываешь о мелких придирках. Низ дверей заботливо закрывает пороги. Я сижу на отлично спрофилированном, обитом качественной кожей сиденье с электрорегулировками, памятью и вентиляцией, а над головой, благодаря панорамной крыше, простирается небо.

lincoln mkx передние сидения lincoln mkx задние сидения

Задний диван на редкость гостеприимен. Просторно в ногах и над головой, для полного релакса можно откинуть спинку сиденья назад, зимой пригодится обогрев. Дверь багажника снабжена электроприводом, а полезный объем багажного отделения можно увеличить до впечатляющего 1 951 литра, нажав кнопку электроскладывания одного или всех кресел заднего дивана. С ходу даже не припомню, какой автомобиль десять лет назад в этой ценовой категории мог похвастать схожим оснащением.

lincoln mkx багажник

В движении

Мотор MKX способен вызвать одновременно любовь и ненависть. Бензиновый двигатель Duratec 3,5 объёмом, как нетрудно догадаться, 3,5 л, принадлежащий к семейству Ford Cyclone, будоражит кровь породистым рокотом шести цилиндров и огорчает до слез мощностью. Нет, 265 л.с. — отличный показатель, но транспортный налог за несущественные 15 лошадей не даст спать спокойно.

lincoln mkx двигатель

Сам по себе Lincoln ни в чем не виноват, потому и ведет себя уверенно. Разгон хорош, грамотно дозировать тягу в 339 Нм длинноходной педалью газа не составляет труда. Автомат о шести ступенях — тоже не из тупых, работу свою делает плавно и расторопно, в передачах не путается, пониженную в случае чего врубает без промедления.

Двигатель:
Duratec 3,5 л, 265 л.с.

Даже теоретически жестким на ходу Lincoln быть не может — не та порода, не та эмблема. Подвеска реагирует на дорожные невзгоды с невозмутимостью Терминатора, которому стреляют в грудь. Крупные колдобины, трещины, выступы, трамвайные пути — МКХ все нипочем. Отменная энергоемкость и никаких толчков на руле.

Полный привод реализован по классической для кроссоверов схеме, через электромагнитную муфту в приводе задних колёс. О серьёзном бездорожье можно даже не заикаться, хотя дорожный просвет в 205 мм, тормоза, умеющие имитировать блокировки, и короткие свесы внушают сдержанный оптимизм. Путь к месту пикника и обратно для MKX точно не проблема. По трассе летит без колебаний и уводов с траектории, делая вид, что колеи для него не существует, и не теряет лица на разбитой гребенке.

lincoln mkx чёрный вид три четверти (2)

Баловать пассажиров комфортом для Lincoln — привычное дело, а вот удовольствие от вождения — это что-то новенькое. MKX без особых раздумий повинуется командам руля и цепко держит траекторию, если надумаете заложить лихой вираж. Крены умеренны и всегда прогнозируемы. До BMW X3, конечно, ещё далеко, но общий настрой бодрит, а спорт и Lincoln в любом случае вещи несовместимые.

Lincoln MKX
Расход на 100 км
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
16 10 13

Спасибо за образцовые для городского кроссовера повадки стоит сказать не только Ford, но и Mazda. MKX сумел взять лучшие черты платформы CD3, помимо Edge давшей жизнь Mazda 6 и СХ-9. Увы, популярности это ему не прибавило, Lincoln всю жизнь ходил в середнячках класса. В прошлом году MKX в надежде на лучшую жизнь перевоплотился в Nautilus. Значит, не все потеряно. Как говаривал Авраам Линкольн — «Потерпеть неудачу невозможно… до тех пор, пока ты не сдаёшься».

История покупки

Вячеслав — большой любитель американских авто, но так получилось, что владеть приходилось только продукцией GM. Выбирая год назад машину для жены, он решил разорвать этот порочный круг и попробовать продукцию заокеанского Ford. А лучший Ford — это Lincoln.

lincoln mkx

MKX был выбран не случайно. Вячеслав представлял себе, что это за модель, знал о родстве с Edge, стильном интерьере и богатой комплектации. Поиска как такового не было. В Санкт-Петербурге на тот момент продавался один экземпляр — черный дорестайлинговый MKX 2008 года выпуска, купленный предыдущим владельцем новым в салоне. На одометре значилось 88 000 км родного пробега, а на ценнике — 600 000 рублей. Вячеслав решил попробовать.

Ремонт

Того, что автомобиль требует масштабного ремонта передней подвески, никто, собственно, и не скрывал. Предыдущему владельцу только запчастей насчитали на 120 000 рублей. Видимо, это сыграло не последнюю роль при продаже. Вячеслав имеет свои выходы на поставщиков запчастей из Америки, поэтому ему детали (рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры) обошлись в 30 000 рублей, и 20 000 рублей ушло на работу.

lincoln mkx колесо

Когда при пробеге 98 000 км загудел задний правый ступичный подшипник, было решено поменять их все. Попутно был обнаружен люфт в рулевых наконечниках. Задние ступицы были заказаны в США, а тяги в качестве эксперимента были куплены от Mazda СХ-9, поскольку они были в наличии, а многое по подвеске в этих авто взаимозаменяемо. Эксперимент не удался, и в итоге пришлось покупать оригинал Ford.

lincoln mkx чёрный вид три четверти

Летом начались проблемы с раздаткой. MKX застрял на ровной, но мокрой травянистой поляне. Передние колеса беспомощно крутились, а задние даже не думали им помогать. Машину вытащили, но спустя неделю появился хруст из недр раздаточной коробки. Тут надо отметить, что раздатка на Lincoln MKX ранних годов выпуска и его соплатформенниках является самым слабым узлом трансмиссии. Известно немало случаев, когда узел приходил в негодность спустя 30 000 км пробега.

Один из корней проблемы — в невозможности заменить масло, ибо сливной пробки нет как таковой. Американские владельцы выходят из положения кустарным способом, сверля корпусы раздатки и делая в них сливные пробки. Кроме того, существует проблема с течью сальников, которая усугубляется тем, что вытекшее масло попадает прямо на выхлопную трубу.

lincoln mkx вид сзади

По этой причине Вячеслав постоянно ощущал неприятный запах паленого в салоне. На этот раз обошлось без заказа из США. Нужная раздатка, к тому же последней модификации (зная о проблеме, Ford пытался модернизировать данный узел и выпустил порядка 5 различных ревизий агрегата) от Edge 2014 года была найдена на местной разборке за 65 000 рублей. Работа обошлась в 40 000 рублей и заняла у мастеров полный рабочий день из-за того, что для замены раздатки нужно снимать в том числе и выпускные коллекторы. С этого же донора Вячеслав купил и установил пластиковый бензобак: родной металлический склонен к коррозии даже при малых пробегах.

Эксплуатация

За год пробег Lincoln увеличился на 35 000 км. Все детские болезни, что Ford решал по отзывным кампаниям, Вячеслав устранил самостоятельно. Опыт обращения для ремонта к официальному дилеру, продававшему в свое время родственный Ford Edge, успеха не имел. Вячеславу было отказано под предлогом отсутствия необходимого инструмента.

Расходы

  • Регулярное ТО с заменой масла и масляного фильтра –каждые 7 000 км
  • Расход топлива в городском цикле – 16 л / 100 км
  • Расход топлива по трассе –10 л/100 км
  • Расход топлива в смешанном цикле –13 л / 100 км
  • Топливо –АИ-92

Планы

Вячеслав подумывает снова вернуться к продукции GM и сменить MKX на хорошо знакомый, привычный и, самое главное, более просторный Cadillac Escalade.

История модели

Первое поколение среднеразмерного кроссовера Lincoln появилось в 2006 году, одновременно с соплатформенным Ford Edge. Несмотря на общий двигатель — «шестерку» Duratec 3,5 мощностью 269 л.с., сочетавшуюся с безальтернативным шестиступенчатым автоматом, передним или опциональным полным приводом, внешне и внутри это были разные автомобили. Экстерьер и интерьер MKX был стилизован под флагманский Navigator, а комплектация, как и полагалось истинному Lincoln, была весьма богатой.

Lincoln MKX белый вид три четверти

На фото: Lincoln MKX ‘2006–10

В 2010 году настал черед масштабного рестайлинга. Новые экстерьер и интерьер, модернизированный двигатель, который при объёме 3,7 л выдавал теперь 309 л.с… Ничего из этого не помогло в битве за массового покупателя, конкуренты так и остались недосягаемы по продажам. В 2015 году на борьбу с ними заступил MKX второго поколения.

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На фото: Lincoln MKX '2010–15
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На фото: Lincoln MKX '2015–18
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