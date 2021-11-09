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Плюс новые турбомотор и робот, минус механика: тест Kia Ceed 2022

09.11.2021 291 0 0

Хэтчбеки, а тем более универсалы на российском рынке можно пересчитать по пальцам – спасибо тотальному наступлению кроссоверов и дороговизне импорта. А ведь действительно: зачем брать переднеприводный Ceed за полтора-два миллиона, когда примерно за эти же деньги можно присмотреться к полноприводному кроссоверу, тому же Kia Seltos?

 

Гольф-классный?

Все просто: понятие «гольф-класс» сегодня ассоциируется не с народным автомобильным сегментом, а скорее с кулуарными загородными гольф-клубами. Еще не так давно хэтчи и универсалы с претензией на спортивность были типичным выбором для жителей мегаполисов, а теперь они – штучный товар для любителей выделиться из толпы. Вот и семейство Ceed и Ceed SW с модернизацией поехало в этом направлении, обрастая «жирком» опций и визуальных приманок.

Внешне базовый Ceed изменился несильно. Новый логотип, вызвавший столько ожесточенных споров в российском рунете, переосмысленное наполнение фар, перекроенные бамперы с узнаваемыми «стрелами» воздухозаборников и перекроенная решетка радиатора спереди плюс пара новых цветов Machined Bronze и Splash Lemon – вот, пожалуй, и все.

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Хотите яркости? За ней – к исполнению GT-Line, которого раньше не предлагали для Сида в принципе. Здесь и боковые зеркала в черных глянцевых корпусах, и массивные а-ля спортивные воздухозаборники в переднем бампере, и задний диффузор с отделкой «сатиновым хромом», и накладки на пороги, и эксклюзивный цвет Orange Fusion. Но самое яркое пятно на грани китча досталось исключительно хэтчбеку GT-Line – это задние фонари с 48 светодиодными модулями в виде сот и динамическими указателями поворота. Бьюсь об заклад – что-то похожее наверняка скоро всплывет на небезызвестном китайском маркетплейсе! 

В салоне начальных версий – традиционные аналоговые шкалы с цветным TFT дисплеем диагональю 4,2 дюйма, 8-дюймовая мультимедиа без навигации, но с подключением Apple CarPlay и Android Auto, причем беспроводным. В богатых комплектациях совсем другие ощущения. Интерьер GT Line раскрашивают спортивный руль, перфорированная кожа на селекторе коробки передач, подрулевые лепестки переключения скоростей, хромированные накладки на педали и спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

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Перед моими глазами – самая крупная в классе виртуальная приборка Supervision диагональю в 12,3 дюйма с четырьмя темами оформления на выбор. За классный звук отвечает премиальная аудиосистема JBL, мультимедиа с монитором в 10,25 дюйма открывает доступ к комплексу заводской телематики Kia Connect. Отличная штука!

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Хотя машину под окном можно дистанционно запустить и с ключа, гораздо приятнее иметь дело с приложением на смартфоне. Помимо собственно запуска мотора, с Kia Connect можно управлять климат-контролем и обогревами, отпирать и закрывать двери, включать аварийку и звуковой сигнал. А еще – запросить отчет о состоянии машины и получить данные по уровню топлива, статистику по поездкам другого водителя, узнать о неисправностях и запустить диагностику бортовых систем. 

Правда, работа телематики напрямую зависит от качества соединения с сервером и сотового сигнала, и по ходу моих экспериментов система пару раз «залипала» на одной из команд, отказываясь переходить к следующей.    

Применительно к штатной навигации Kia Connect позволяет отправить точку назначения из приложения, получить информацию о парковках, камерах контроля скорости, погоде, AЗС, а также построить маршрут с учетом пробок. Первые три года сервис будет бесплатным. Что дальше? Абонентская плата. Сколько придется выкладывать за связь с машиной, в Kia пока не говорят, обещая лишь назначить соответствующий рыночным реалиям прайс ближе к делу.   

Понаехали

Еще один признак того, что Ceed окончательно выбывает из числа бюджетников – полный отказ от механической коробки передач. Говорят, под давлением дилеров – не берет народ «ручку»! В отставку уходит и 140-сильный турбомотор 1,4 T-GDI, место которого занял агрегат Smartstream 1,5 T-GDI мощностью 150 л. с. в сочетании с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями 7DCT. Как и прежде, в строю  атмосферник 1,6 MPI (128 л. с., 155 Нм) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией. Я опробовал в деле оба варианта в кузовах хэтбек и универсал.

Атмосферная машина честно едет на заявленные 128 «лошадок», мотор даже бодрится на высоких оборотах, но ни о каком драйве и легкости на обгонах речи нет. Да, с двумя путешественниками без багажа на борту этого двигателя хватает, но не более.

Новый турбо – песня! На фоне прежней 140-сильной версией разница, конечно, невелика, а вот в сравнении с атмосферным рестайлинговый хэтч GT как будто сбросил пару сотен килограмм. В охотку выходит на обгон благодаря крутящему моменту в 253 Нм в диапазоне 1500-3500 об/мин и ускоряется до сотни за 8,6 с (универсал медленнее на 0,2 с), то есть номинально объезжает таких 150-сильных оппонентов, как Skoda Octavia 1,4 TSI и Hyundai Elantra G 2,0. Так что системой выбора режима движения Drive Mode Select с предустановками Comfort и Sport я почти не пользовался – машинка и так позволяет поддерживать бодрый темп, при этом расходуя 7-8 л бензина на сотню.

Возможно, в Kia немного схитрили. В европейской спецификации Smartstream 1,5 T-GDI выдает 160 л.с. А что если дефорсировку для России провели лишь на бумаге? Есть шанс, что нам с вами подарили десяток «лошадей», и это, черт подери, был бы приятный бонус!

О любви соотечественников к роботизированным коробкам можно складывать песни, и неспроста: над надежностью и предсказуемой работой таких трансмиссий годами бьются лучшие умы автоиндустрии. И вот, наконец, мы дожили до явления полноценных продуктов. Kia перетряхнула робот 7DCT и декларирует рост КПД на 1,1%, улучшенную топливную экономичность и снижение шума. Не буду биться об заклад насчет ресурса, но с точки зрения езды агрегат вопросов не вызывает от слова «совсем».

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Переключения логичны и быстры, на самых проблемных городских скоростях в диапазоне 10-40 км/ч нет ни рывков, ни метаний между передачами. Да и при проезде неровностей неприятных звуков, свойственных роботизированным коробкам одного немецкого концерна, я тоже не заметил. Выдает робот лишь момент переключения из драйва в реверс, при котором чувствуется характерная пауза в момент смыкания сцеплений.    

В общем, тандем турбо и робота подталкивает ехать на все деньги. В повороты Сиды с разными моторами тоже заходят немного по-разному, что неудивительно: у  атмосферной в задней подвеске – упругая поперечная балка, а в топовой стоит многорычажка. Отсюда более породистое поведение турбо-Сида на пределе сцепных свойств с неровным асфальтом под колесами.

А вот по части звукоизоляции и плавности хода вопросы есть к обоим. Ceed пересчитывает даже те поперечные стыки, которые вы не видите, и приседает на уши монотонным жужжанием зимней липучки Michelin Alpin 6, а она зарекомендовала себя как не самая шумная.

Час расплаты

Прекрасно помню появление первого Сида в 2007 году. Машинка простая, звезд с неба не хватала и стоила на тот момент… чуть больше 500 тысяч рублей. Увы, с тех пор зарплаты если и выросли, то за ценами на новые машины им все равно не угнаться. Сегодня Ceed можно купить за 1 564 900 – 2 109 900 рублей, универсал же оценен в 1 604 900 – 2 179 900 кровно заработанных. И это без дилерских беспредельных накруток последних месяцев!  

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Что ждет модель при таком раскладе, спрогнозировать нетрудно. Как и прежде, в ходу будут самые доступные атмосферные версии, благо в базовое оснащение входит минимальный джентльменский набор: фронтальные и боковые подушки и шторки, ABS, ассистенты экстренного торможения и старта на подъеме, кондиционер, круиз-контроль, электроприводы передних и задних стеклоподъемников и наружных зеркал, камера заднего вида, кожаная отделка руля и селектора трансмиссии.

Главное же конкурентное преимущество Ceed и Ceed SW относится к напичканными оборудованием верхним комплектациям: Prestige с «теплыми опциями» (подогрев зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя, руля и передних сидений, а также дополнительный электрический отопитель салона) и комплексом Kia Connect. В GT Line+ предложен комплекс безопасности Drive Wise с новыми функциями предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне и бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом. 

Как и прежде, в Drive Wise входят интеллектуальный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения с автомобилем или пешеходом, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков и усталости водителя. И это самый щедрый пакет электронных ассистентов в сравнении с оппонентами С-класса.   

Стоят такие Сиды от миллиона восемьсот и выше, но и впечатление оставляют весьма недешевое. А главное, у нас есть выбор: метнуться в стан кроссоверов и потратиться на полный привод и солидный дорожный просвет или соблазниться на вкусный саундтрек JBL, весьма приятный салон и телематику Kia Connect.    

Технические характеристики Kia Ceed 1.5 DOHC CVVT (T-GDI) (150ps)

Коробка передач

7-ступенчатая двухдисковое DСT

Тип кузова

Хэтчбек

Универсал

Рабочий объем (см3)

1 482

Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм)

71.6 X 92

Степень сжатия

10,5

Максимальная  мощность (л.с.@ об/мин)

150/5500

(кВт @ об/мин)

110/5500

Максимальный крутящий момент (кг.м @ об/мин)

25.8/1500~3,500

(Нм @ об/мин)

253/1500~3,500

Требования к топливу

бензин RON95

Экологический класс

EURO-5

Топливный бак (л.)

50 литров

Трансмиссия: передаточные отношения

  1ая

3,929

  2ая

2,318

  3ая

2,043

  4ая

1,07

  5ая

0,822

  6ая

0,884

7ая

0,721

Задняя передача

5,304

Главная передача (*ECO)

FGR 1 : 4.294

FGR 2: 3.174

FGR 1 : 4.294

FGR 2: 3.174

Сцепление

две фрикционные, сухие однодисковые муфты

Рулевое управление

Электроусилитель

Передаточное число рулевого управления

12,7

Число оборотов руля между крайними положениями

2,44

Минимальный диаметр поворота (м)

5,3

Подвеска: передняя / задняя

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Размерность шин

195/65R15; 205/55R16; 225/45R17

Снаряженная масса  (кг)

  - Включая массу водителя 75 кг

Минимальная

1 350

1 397

Максимальная

1 487

1 524

Полная масса (кг)

1 850

1 880

Максимальная скорость  (км/ч)

210

Ускорение, с. 0 → 100  (км/ч)

8,6

8,8

Расход топлива  (л/100km) для колёс размерностью  17:

город / загород / комбинированный цикл

7,6 / 4,8 / 5,8

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