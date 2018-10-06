Моду на вседорожность можно удовлетворять разными способами. К примеру, зачем разрабатывать кроссовер, когда можно выдать за бравого «проходимца» универсал или даже хэтчбек? Сейчас под эту идею умудряются подгонять даже седаны – но с нами сегодня один из пионеров движения «универсалы против бездорожья»: Volvo V70 XC.

Снаружи

Шведам сам Тор предначертал делать именно такие колесницы. «Сараи» – неотъемлемая часть имиджа Volvo, а полный привод в скандинавском климате — не роскошь, а средство выживания. Универсал, несмотря на разгладившееся лицо в стиле S60/S80 и роскошные гирлянды задних фонарей, не изменил концепции увесистого чемодана. Но даже будучи наряженным в черные вседорожные доспехи, викинг остался истинным Volvo, внушающим не страх, а уважение. Есть в нем и интрига: особый синий окрас Ocean blue pearl и эмблемы Volvo Ocean Race — знаменитой кругосветной парусной регаты, проводимой с 1973 года.

Внутри

Интерьер V70 XC позаимствовал у соплатформенного S60 первого поколения. Для пользователей это означает, что они попали в один из самых колоритных салонов Volvo рубежа веков. Здесь нет буржуазной основательности S80 и излишнего минимализма S40. Зато есть заботливые объятия скошенной по верху передней панели, ненавязчивая отделка алюминием и лоск толстой, но мягкой кожи.

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Согласно табличке рядом с бардачком, я сижу в 235-м из 650 выпущенных экземпляров Volvo V70 XC Ocean Race. Несколько соответствующих логотипов и двойная синяя строчка кожи — основное отличие этой серии от обычных универсалов. Volvo тут явно поскромничали, зато не поскупились на комплектацию. Удачно спрофилированные сиденья с ненавязчивой, но явной боковой поддержкой снабжены электрорегулировками, есть раздельный климат-контроль и двойные стеклопакеты по кругу.

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Что такое настоящий семейный автомобиль, понимаешь только посетив задний диван и осмотрев багажник. По величине колесной базы универсал расположился аккурат между S60 и S80, что означает солидный запас места на втором ряду. Центральный подлокотник, трансформируемый в столик с подстаканниками — просто находка. А багажник, раскладываемый на три части в пропорции 40:20:40 – настоящий проглот.

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В движении

Несмотря на свой особый статус, V70 XC не получила топовых моторов Т5, не говоря уже об R-версии. Но нечетный рокот рядной «пятерки» B5244T3 действует на меня успокаивающе. А 200 л.с., снятые с рабочего объёма в 2,4 литра при помощи турбонаддува, обещают нескучную поездку.

Тот, кто считает универсал Volvo диагнозом, просто никогда не общался вживую с этим скандинавским чудом. Пиковые 285 Нм, доступные с 1 800 об/мин, легко подхватывают и уносят вперед шведский чемодан, весящий, между прочим, вполне приемлемые для такой махины 1 600 кг. Поток тяги кажется прямо-таки нескончаемым. Двигатель просто не успевает выдохнуться к моменту, когда услужливый «японец» Aisin быстро и незаметно включает следующую передачу, и всё начинается по новой. Не помеха даже едва заметная задержка при кикдауне. При этом в V70 XC нет и грамма спортивной злости горячей сестрицы S60R. Ускорение хоть и эффективное, но мягкое и ничуть не провоцирующее. Завидная эластичность мотора — лишь один из элементов активной безопасности: отец семейства всегда должен иметь возможность совершить безопасный обгон.

Volvo V70 XC

Заявленный Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 12 9 11

Потому и управляемость — без огонька, что в данном случае не является критикой. Несмотря на возросший по сравнению с соплатформенниками клиренс и мягкую подвеску, в упор не замечающую лежачих полицейских, обошлось без валкости старорежимных янки. Volvo предлагает мягкие, предельно сглаженные, вполне понятные реакции. Тщательно выбирать траекторию, чтобы заправить шведскую баржу в поворот, нет никакой нужды.

Полный привод в V70 XC до рестайлинга реализован с помощью вискомуфты, передающей момент к задним колесам только при пробуксовке передних. Поэтому большую часть жизни универсал передвигается на переднем приводе. Подключаемая задняя ось пригодится на легком снегу или на покрытиях, где нет шанса закопаться — не более. Штурмовать любое бездорожье даже с учетом клиренса в 210 мм на Volvo с его огромными свесами и исключительно переднеприводной ориентацией — противопоказано. V70 XC — инструмент исключительно для мирного использования, но инструмент добротный, на все случаи жизни.

История покупки

Привычка мониторить без причины объявления о продаже авто часто приводит к неожиданным покупкам. Год назад Юлий владел ухоженным Volvo S60, который в целом его полностью устраивал. Но объявление о продаже V70 XC Ocean Race в Великом Новгороде за 280 000 рублей спутало все карты. Удержаться от того, чтобы не взглянуть живьём на редкий экземпляр по такой цене, было решительно невозможно.

В реальности автомобиль оказался довольно запущенным. Затертое лобовое стекло, вмятина на водительской двери, только один ключ в комплекте, горевшие ошибки по двигателю и подушкам — устранение только этих сходу увиденных недостатков тянуло примерно на 50 000 рублей. Тем не менее, владелец согласился сделать скидку и приехать на диагностику в Питер.

Осмотр выявил живой кузов без следов ДТП. Причиной ошибки двигателя были вышедшие из строя лямбда-зонды, а ошибки подушек безопасности горели из-за некорректного снятия-установки сидений. Из рекомендаций — замена подвесного подшипника карданного вала и задних приводных валов и чистка системы вентиляции картерных газов. Итоговая цена ремонта — почти 100 000 рублей.

Хозяин согласился ещё снизить цену, и в итоге Юлий купил Volvo за 220 000 рублей. Ему достался универсал 2002 года выпуска с пробегом 193 000 миль, в молодости ездивший по Нью-Джерси. Проверка по CarFax не выявила следов ДТП. В России Юлий стал четвёртым владельцем.

Ремонт

Ввиду того, что на двигателе после покупки были обнаружены подтеки масла из горловины, была заменена прокладка горловины, проведена чистка системы вентиляции картерных газов и поддона с обязательной заменой масла. Зимой отказал вентилятор отопителя. Не желая переплачивать за оригинал (17 500 рублей), Юлий заказал его же, но в упаковке от Behr-Hella за 7 500 рублей.

При одной из диагностик обнаружилась ошибка по клапану турбины — давление в системе управления турбонагнетателем было выше нормы. После замены клапана управления на новый оригинал ошибка исчезла. Одной из неисправностей после покупки машины был через раз работающий люк. Моторчик люка был куплен на разборке за 1 300 рублей, и дополнительно была выполнена процедура чистки системы дренажа люка.

Подвесной подшипник карданного вала «приговорили» еще при диагностике перед покупкой. Поскольку кардан неразборный, то для ремонта было два варианта: поставить новый кардан (примерно 60 000 рублей) либо сделать кардан разборным и заменить подшипник (от 15 000 рублей). Юлий, разумеется, выбрал второй вариант. При снятии кардана выяснилось, что ШРУСы ещё живы, только порван один из пыльников.

После динамичной езды по трассе на приборной панели появилась ошибка Reduced Engine Performance, предсказуемо сопровождаемая падением мощности двигателя. Диагностика показала, что причина в трещине на патрубке интеркулера. Цена оригинала — около 9 000 рублей, но как оказалось, идентичный по размерам, да еще и силиконовый патрубок подходит от КАМАЗа. Стоит такой аналог не дороже 400 рублей.

Родной насос ГУР на V70 XC пытались реанимировать три раза, но… всё было тщетно. В итоге после долгих поисков Юлий нашел подержанный оригинальный насос на разборке BMW в Москве, каким-то образом, попавший туда из Швеции. Цена — всего 2 500 рублей плюс гарантия две недели на установку.

Летом появились проблемы с кондиционером. После примерно пяти минут работы начинал идти теплый воздух. Причиной было отключение муфты компрессора кондиционера. Новая деталь обычно стоит не дешевле 15 500 рублей, но Юлию повезло найти ее за 5 000 рублей.

По какой то причине у V70 XC отсутствовала защита картера. Цена новой — около 12 000 рублей. Первая попытка купить б/у оказалась неудачной: продавец из Москвы прислал защиту от S60, которая отличается по размерам и посадочным местам. В итоге нужная деталь нашлась в Челябинске за 1 800 рублей.

Эксплуатация

Желая улучшить звук, Юлий установил аудиосистему Premium Sound System. Затертое лобовое стекло заменено на новое от Pilkington, поставлен новый руль. Юлий перебрал закисший замок багажника, отремонтировал память и обогрев водительского зеркала, восстановил, разобрав и почистив моторчики, дворники на фарах. Перебрал дверные карты, на которых отваливались ручки и декоративные молдинги. Для этого пришлось купить дверные карты на разборке, собрав из четырёх полуразобранных комплектов два нормальных, где ничего не скрипело и не отваливалось.

Восстановить сломанные подстаканники и столик в подлокотнике центральной консоли оказалось непросто. На разборках они встречаются редко — Юлию удалось найти подлокотник в сборе с бежевой крышкой, но как выяснилось позже, обивку крышки просто так не поменять. Она впаяна в крышку на горячую, причем не только по контуру, а всеми ребрами жесткости. Пришлось разбирать оба подлокотника полностью, извлекая и меняя необходимые запчасти.

Большую часть ремонтов Юлий выполняет сам. Сложные операции производятся у официального дилера, который взял на поруки редкий Volvo, согласившись предоставить качественный сервис по приемлемой цене. Тем не менее, на приведение универсала в порядок уже потрачено больше, чем на его покупку.

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе (Castrol EDGE 0w-30) и фильтров (топливный — оригинал или Kolbenschmidt, салонный — Mahle LAK54) — раз в 10 000 км

Расход топлива в городском цикле — 12 л/100 км

Расход топлива в по трассе — 9 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле — 11 л/100 км

Топливо — АИ-95

Планы

Оставшиеся планы – по большей части уже не технические, а эстетические: сделать полную химчистку, установить оригинальный ксенон, заменить потеющую клапанную крышку и произвести полную перекраску кузова.

История модели

Продажи второго поколения вседорожного универсала Volvo под именем V70 XC стартовали в 2000 году. В соплатформенниках числились S80 и S60 первых поколений. Привод — только полный, моторы — турбированные бензиновые «пятерки» (200-210 л.с.) и дизель D5 (163 л.с.) в сочетании с пятиступенчатой механикой или автоматом.

После рестайлинга 2003 года универсал сменил имя на XC70, продержавшись в производстве до 2007 года.