Jeep Wrangler Rubicon в свое время был создан как уникальный и почти идеальный спортинвентарь, пригодный без доработок и тюнинга даже для любимой американцами дисциплины – рок-кроулинга, покорения сверхсложных каменистых препятствий в горной местности. Однако у нас эти машины могли покупать и для ежедневной городской эксплуатации на дорогах общего пользования. Странно? С одной стороны, да. Но с другой, Wrangler чуть больше, чем простой внедорожник.

Владелец: Максим, 39 лет, москвич, руководитель транспортного отдела.

Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon третьего поколения JK, 2012 года выпуска, юбилейная серия в честь десятилетия комплектации Rubicon.

– У меня в разное время было несколько Рэнглеров поколения TJ, эти машины я знаю очень хорошо и давно люблю. Я много ездил на них, наизусть знаю конструкцию, опробовал много тюнинга, а на какой-то экземпляр даже ставил турбину на атмосферный мотор, – рассказывает Максим.

– Как-то два-три года назад, когда я продал свой предыдущий «врангель», мне подвернулся очень интересный экземпляр с редким сочетанием начинки – в юбилейной малосерийной комплектации Rubicon, в трехдверном кузове, на автомате и с дизелем. Такие варианты шли на рынки Европы, России и Австралии, тогда как в США дизельные машины не продавались. К тому же в трехдверном варианте автоматических трансмиссий и вовсе было очень мало – почти все они шли на «ручке». Пятидверный же Wrangler я вообще не воспринимаю: весь смысл этой машины именно в кузове-коротыше, в чем я убедился благодаря огромному опыту владения Рэнглерами. Помимо редкой комбинации кузова, мотора и коробки, этот юбилейный автомобиль с завода был максимально подготовлен для бездорожья. Причем не «по-мажорски», а всерьез – со штатными принудительными блокировками в обоих усиленных мостах, усиленной раздаткой, настоящими грязевыми шинами.

Автомобиль со смешным пробегом в 15 тысяч километров был выставлен на продажу в элитном загородном поселке, где у владельца на участке располагалась вертолетная площадка. Со слов продавца, машину он выиграл у своего друга в карты, а тому ее подарили на день рождения, купив у официального дилера в России. И тот, и другой, по сути, не нуждались в подобном автомобиле, вследствие чего он сохранился фактически новым, несмотря на возраст. Обошлась мне машина не сказать, чтоб дешево, но для такого редкого и почти нового экземпляра в целом специфической модели – на мой взгляд, нормально: в три с чем-то миллиона. На то время это была цена по верху рынка, но, к сожалению, большинство Рэнглеров продается в весьма заезженном состоянии.

Сегодня этот автомобиль у меня не единственный, но я использую его в том числе и как повседневный. Под настроение могу проездить на нем несколько недель подряд: несмотря на специфику, эта машина вполне комфортна и в качестве городской.

Снаружи

Поклонник этих внедорожников сразу отметит особые бамперы. На Рубиконе они очень стильные и даже изящные, хотя и полноценные силовые. Их ставили на поколение JK только в 2013 модельном году и только на юбилейную серию. Однако бамперы оказались настолько хороши и привлекательны, что перешли впоследствии в качестве штатных на следующее поколение JL.

Съемная крыша бывает двух вариантов: целиковый жесткий хардтоп и мягкий тентовый софт-топ. Первая, безусловно, практичнее, но есть нюансы: полностью снять ее можно лишь с помощью напарника. Хотя при этом доступно быстрое снятие небольшого центрального сегмента над головами пассажиров, как в кузовах типа тарга.

Частичное снятие крыши – процесс простой, быстрый и не требующий инструментов. Снятие всего хардтопа целиком уже потребует отсоединения разъемов дворника и омывателя и отворачивания восьми болтов. Интересно, что для них предусмотрен специальный отсек в багажнике – чтобы они не потерялись. Тут уже процесс займет минут десять, а вдобавок снятую крышу нужно где-то оставить.

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Вдоль нижней кромки дверей на юбилейных Рубиконах с завода шли так называемые рок-слайдеры – крепящиеся к раме стальные силовые трубы, предназначенные для защиты порогов от замятия, когда лазаешь по камням. Нужны они исключительно для рок-кроулинга, и даже в грязевом бездорожье от этих труб толку нет. Поскольку нынешний владелец не гоняет «врангеля» по камням и не месит грязь по-взрослому, он снял рок-слайдеры и поставил обычные подножки от простого JK.

17-дюймовые диски – штатные для комплектации Rubicon. Колеса украшает силуэт Willys, предшественника Рэнглеров, демонстрируя преемственность поколений. На заводе на диски устанавливали 31,5-дюймовые шины R17 245/75 класса MT, обычно Goodyear, с белыми выштамповками Goodyear-Wrangler. На нашей машине стоят 33-дюймовые шины Maxxis RAZR AT 285/70, поскольку родные хотя и сохранили протектор, но уже состарились.

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Жабры охлаждения на капоте появились в 2012 году, и они «полуфункциональные». То есть, в них имеются небольшие продувочные ходы, условно улучшающие вентиляцию подкапотки. При желании их легко сделать полнофункциональными, расширив пластиковые отверстия.

Внутри



Салоны Рэнглеров всегда были довольно спартанскими – машина все же спроектирована для бездорожья. Зато их можно было мыть из шланга, сливая воду через отверстия в полу. Но в поколении JK интерьер облагородили почти до уровня типичного городского авто, ну а в юбилейной версии – и подавно. Красная кожа с прострочками «Rubicon 10 anniversary», климат-контроль, электростеклоподъемники, подогревы сидений, хорошая акустика с сабвуфером Alpine в багажнике… В юбилейной версии также немного отличается подсветка приборной панели, в которую к тому же добавлена информация с дополнительных датчиков – температура масла в коробке передач, давление масла и некоторые другие данные.

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Кресла, несмотря на богатую для «проходимца» комплектацию, имеют механические регулировки.



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Залезать в багажник очень удобно: отдельно открывается стекло, отдельно – «калитка». Вот только лазить туда, по-большому счету, незачем: обратная сторона компактности и маневренности машины – почти отсутствующий объем «трюма».

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Зато в багажнике есть забавный бонус – вышеупомянутый специальный отсек для хранения болтиков, крепящих крышу-хардтоп.

Железо



Двигатель этого JK – итальянский турбодизель RA428 от VM Motori. Это чрезвычайно удачный и долговечный мотор – рядная «четверка» объемом 2,8 литра и мощностью 200 сил, с впрыском Common Rail и четырьмя клапанами на цилиндр. Официальная российская поставка автомобиля подарила этому мотору пару приятных бонусов: в нем нет впрыска мочевины, а большая банка сажевого фильтра – пустышка.

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Несмотря на южную родословную, мотор отличается стабильным и уверенным запуском в холода, а также не боится перегрева: в паре к вентилятору на вискомуфте он имеет и электровентилятор, подключающийся в сложных условиях на бездорожье, когда основной вентилятор на пониженных передачах со своей задачей не справляется.

Автоматическая пятиступенчатая трансмиссия W4A580 с дополнительным масляным радиатором – это известнейший и отлично себя зарекомендовавший 5G-Tronic от Mercedes, характерный для многих моделей концерна Chrysler. Коробка соединена с раздаткой, работающей в режиме part-time с подключаемым передком. Подвеска и трансмиссия этого Рубикона – честная heavy-duty: раздаточная коробка с куда более мощной понижайкой, нежели на обычных JK, с более мощными мостами Dana 44 спереди и сзади (на обычном Рэнглере сзади используется мост Dana 35, спереди – Dana 30). В обоих мостах – электрически активируемые блокировки. Межосевой блокировки нет. Для штурма бродов с завода в салон выведены шланги сапунов от мостов, коробки и раздатки.

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Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста – электрически размыкаемый: отдельной кнопкой можно его деактивировать, чтобы увеличить артикуляцию подвески на бездорожье. Интересно, что, несмотря на наличие полноценных железных блокировок, у машины есть и электронные имитации блокировок, реализуемые через подтормаживание блоком ABS проскальзывающего колеса. Этот функционал включается автоматически в условиях легкого ухудшения дорожной обстановки, когда активировать жесткие блокировки явно рано. Отключается он при включении понижайки.

Рулевое управление – с ГУР, механизм «винт-шариковая гайка». В рулевой трапеции установлен амортизатор-демпфер. Тормоза спереди и сзади – с суппортами с плавающей скобой. Спереди – по два цилиндра на суппорт, сзади – по одному. Это усиленные тормоза, которые использовались на машинах, предназначенных на экспорт. На Рэнглерах для рынка США суппорты были менее крупными и вмещались даже в 16-дюймовые диски. А для экспортных минимумом стали уже колеса на 17 дюймов. Тормоза на удивление хороши и не вызывают ни малейшего желания что-то в них улучшать. При резком нажатии активируется еще и система экстренного торможения, после чего машина просто встает колом.

О ремонте Максиму рассказывать почти нечего: машина не используется в качестве основной, ее не мучают на бездорожье, а накатал он на ней пока не более 15 тысяч к тому же пробегу прежних хозяев. Двигатель, как мы уже говорили, весьма ресурсный, трансмиссия от Mercedes также себя зарекомендовала давно и превосходно. В Москве достаточно сервисов, знающих и этот дизель, и эту АКП, к тому же существует множество клубных сервисов Wrangler – тут никаких сложностей нет. Запчасти тоже почти все есть в наличии, а чего нет – за пару недель привезут из Штатов. Детскими болячками машина не страдает, и каких-то особо трудоемких операций для замены копеечных деталей нет. Под капотом в целом тесновато, и для замены ремней ГРМ придется подразобрать «морду», чтобы получить нормальный доступ к передней части двигателя, но это уж точно намного легче и быстрее, нежели менять десяток цепей и двадцать натяжителей на машинах, где ГРМ расположен между мотором и коробкой передач. Поговаривают, что при активной езде вне асфальта быстро разбивается механизм того самого электроразмыкаемого переднего стабилизатора, но при желании его можно легко заменить обычным жестким П-образным торсионом от более простых комплектаций.

В движении

Максим уверяет, что лучшей машины для города лично для него нет. И по ряду весьма удачно подобранных аргументов с этим можно даже согласиться. «Врангель» для тяжелого рамного внедорожника относительно компактен, маневренен, и на нем без труда можно припарковаться почти везде. Нет страха, что соседи по стоянке стукнут твою машину дверями, поскольку со всех сторон она защищена порогами и силовыми бамперами. У Рэнглера великолепная обзорность и высокая посадка, облегчающие маневры в узких пространствах. Мощнейшие печка и кондиционер способны охладить в жару и согреть в холод салон даже со снятой крышей, а дизельный мотор прогревается действительно быстро: даже зимой на холостых оборотах машина не просто жжет солярку, а греется, попутно продувая салон через ТЭН в системе вентиляции. Правда, все это – только со слов владельца, поскольку с машиной мы знакомились в теплое время года. Конечно, дизель немного рокочет, но почти приятно, глуховато, без раздражающего звонкого призвука. Ну а вишенка на торте – маленький расход. Глядя на двухтонный внедорожник с существенными трансмиссионными потерями и 33-дюймовыми грязевыми катками, трудно поверить, что в мегаполисе на сто километров пути ему хватает всего 11 литров солярки. В какой-то момент даже кажется, что Wrangler – на самом деле идеальный городской автомобиль, но есть одна проблема: он не рулится!

Машина очень бодро разгоняется: 2,8-литровый дизель с его 4000 оборотов до красной зоны тахометра обеспечивает лучшую динамику, нежели типичный для американских Рэнглеров V-образный 6-цилиндровый бензиновый 3,6-литровый мотор. На старте они схожи, но дизель легко и непринужденно подхватывает и со скорости, не понижая передачу, тогда как бензиновому двигателю для ускорения нужны кикдаун и высокие обороты. Внедорожник великолепно тормозит и обладает очень адекватной и эффективной системой стабилизации. И при всем при этом характер управляемости Рубикона определяется короткой базой, рамой, цельными мостами с тягами Панара спереди и сзади и огромными неподрессоренными массами. Так что руль на нем всегда нужно держать двумя руками, что в городе, что на проселке, что на трассе. Там, где на любой легковушке руль можно просто отпустить, «врангеля» приходится постоянно подлавливать, еще и учитывая изрядное запаздывание в реакции на управление. Забыть о том, что вы едете фактически на грузовике, пусть и маленьком, едва ли удастся. Набрать километров 180 на нем – раз плюнуть, но реальная комфортная крейсерская скорость – не выше 110-120 километров в час.

Интересно, что и средней разбитости дороги – тоже не стихия Wrangler. Если на том же Land Cruiser с рамой и цельным задним мостом можно по грейдеру или разбитому асфальту лететь под сотню, не замечая колдобин, то на «врангеле» потряхивает и переставляет. Отчасти можно улучшить ситуацию, распустив передний электроуправляемый стабилизатор, но радикально ничего изменить не получится. Однако когда начинается настоящее бездорожье, то тут Рубикону равных нет. Среди машин в заводской комплектации конкурентов короткобазному «американцу» с огромной артикуляцией подвески и фантастической проходимостью не существует. С ним не сравнятся ни Defender с его мостами без штатных блокировок, ни Gelandewagen с блокировками, но слишком высоким центром тяжести и малыми ходами подвесок.

История модели

«Рубикон» – культовая 22-мильная скалистая трасса в Америке для подготовленных внедорожников, пролегающая между штатами Калифорния и Невада возле озера Тахо. С середины ХХ века там проводят рейды, сделавшие маршрут знаменитым и создавшие ему славу образцового по сложности участка для тестирования хорошо подготовленных автомобилей. В 2003 году в линейке Jeep Wrangler появилась наиболее заряженная комплектация Rubicon, которую производитель заявлял как готовую сразу после покупки и к той самой трассе, и к любому иному серьезному бездорожью. Как ни странно, это не было маркетинговым приемом. Безусловно, внедорожный тюнинг, особенно в классе популярных в США соревнований по рок-кроулингу, способен из многих моделей машин сделать спортивные снаряды, многократно превышающие по возможностям Wrangler Rubicon. Тем не менее последний остается едва ли не самым проходимым среди серийных внедорожников в стоке, без всякого тюнинга.

Первый Rubicon вышел в 2003 году во втором поколении Wrangler TJ, выпускавшемся с 1997 по 2006 годы. В дальнейшем производство популярной комплектации продолжилось, и в 2013 году, в следующей третьей генерации Wrangler JK, было отмечено десятилетие Рубикона, ознаменованное выпуском юбилейной серии.