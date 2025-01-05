Спорткар как первая машина: опыт владения Lexus LC 500

Сложно сказать, что более безумно – покупать в качестве первой двухколесной машины мотоцикл с мотором от литра или, обзаводясь первым в жизни автомобилем, выбирать могучий заднеприводный спорткар.

Владелец – Юрий, 29 лет, житель Москвы, работает в финансовой сфере.

Автомобиль – Lexus LC 500, 2021 года выпуска, куплен новым у российского дилера: один из последних Lexus, поставленных в нашу страну официально.

– Как ни странно, к своему первому автомобилю я пришел достаточно поздно, в 26 лет, – смеется Юрий. – До этого я к машинам был относительно равнодушен и даже не имел водительских прав. Однако, покатавшись с друзьями на их Audi R8, Mercedes E63 AMG и AMG GT, я, что называется, загорелся и побежал в автошколу учиться и параллельно выбирать автомобиль. Хотелось броскую стильную спортивную машину – при этом новую, а не подержанную. В итоге предпочтение было отдано Lexus LC 500 – с наиболее яркой внешностью из всех рассмотренных вариантов и с атмосферным пятилитровым V8 с фантастическим звуком, который не могли предложить турбомоторы конкурентов. Автомобиль фактически с момента покупки был редким: он выпускался относительно небольшими тиражами (в мире продавалось лишь по 3-4 тысячи машин каждый год), и в Россию из них попало совсем немного. В нашем клубном чате на сегодня числится 27 человек – предполагаю, что за пределами чата находится еще примерно столько же владельцев.

От столь мощного и неординарного автомобиля в качестве первой машины принято предостерегать, но я уверен, что когда такая техника покупается во взрослом возрасте адекватным человеком с высоким уровнем самоконтроля и без необоснованных гоночных амбиций, проблем быть не должно.

Снаружи

Футуристический облик этого автомобиля потрясает, тем паче – в желтом «бамблбишном» окрасе. Возможно, где-нибудь в Монте-Карло он бы и затерялся, но у нас LC 500 настолько притягивает взгляды, что его можно назвать чуть ли не суперкаром – благо классификация и границы весьма размыты и зачастую трактуются в угоду вкусовщине.

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Передняя и задняя оптика – отдельное дизайнерское чудо. Ее сложно даже описать словами – разве что как некие стилизованные трехклинковые «сюрикены».



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Корму украшает моторизованный спойлер, автоматически поднимающийся на скорости около 80 км/ч и имеющий, разумеется, кнопку принудительного выпуска.

Скрытые дверные ручки… Когда-то мейнстримом их сделал Range Rover, подхватила Tesla, а бесчисленные и малоотличимые друг от друга «китайцы» запопсовали вконец. Так что мы сегодня восхищаться ими уже не будем, но отметим.

Очень стильно выполнен подвод воздуха к задним тормозам.

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Крыша выполнена из карбона, но существенно повлиять на массу тяжелого купе она не смогла.



Диски – из пакета Lexus LC Sport Package диаметром 21 дюйм (в базе – 20 дюймов) и оснащены разноширокими шинами: 245/40 спереди и 275/35 сзади.



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Внутри



Салон LC 500 переполнен причудливыми линиями и элементами, он броский и так же, как и оптика, трудноописуемый. Но при этом остается во многом традиционным и каноничным благодаря обильной отделке алькантарой и кожей с крупной прострочкой, которая сегодня уже выглядит как уважительная дань традициям. Машина не превращена в «планшет на колесах» – удивительно, но даже сенсорного дисплея тут нет, он появился лишь в рестайлинге 2024 года. Управление почти всеми функциями осуществляется через фирменную тач-панель Lexus. Обогрев сидений, руля и вентиляция скрыты в настройках меню, но часто углубляться в него не требуется, поскольку есть эффективно работающая функция «климат-консьерж». В ней можно просто задать свои предпочтения по температуре, и система сама включит обогревы в нужной мощности тогда, когда это нужно, поддерживая комфортный оптимум, как привычный климат-контроль.

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Двери – отдельное произведение искусства: их толстенные «блоки» ощущаются воздушными за счет безрамочных стекол, «плывущих» линий и «висящих в воздухе» ручек открытия и разблокировки.



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Регулировка руля – электрическая по наклону и вылету, с функцией комфортной посадки-высадки, когда автоматика втягивает руль.



Руль с электроусилителем умеет подруливать, удерживая машину в полосе движения. Разумеется, есть и активный радарный круиз-контроль.



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Передние сиденья – великолепные полуковши с обогревом и вентиляцией. А вот задний ряд – условный: полчасика взрослый человек там провести может, но без особого комфорта. И если не хочется биться головой на «лежачих полицейских», то рост нужно иметь наполеоновский, не более.

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Аудиосистема – Mark Levinson Reference Product с 13 динамиками. Причем, что забавно, в 2021 году она еще включала в себя олдскульный привод классических компакт-дисков! Да и камера тут – не 360-градусный комплекс объективов, давно ставший нормой, а только одиночный «глазок» заднего вида.



Очень интересна приборная панель с подвижным спидометром. Спидометр представляет собой круглый дисплей, который имеет моторизованный привод, сдвигаясь вправо, как шторка. Под отъехавшим диском открывается расширенный экран с настройками и информацией бортового компьютера. Решение чисто имиджевое, практической пользы не несущее, но очень крутое.



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«Рога» справа и слева от щитка приборов, переключающие режимы движения и трекшн-контроля, повторяют аналогичные элементы в суперкаре Lexus LFA.

Багажник символический, на 197 литров. В таких случаях принято использовать расхожее клише «рассчитан на сумку с клюшками для гольфа», но в целом так оно и есть. Под полом находится аккумулятор, что улучшает развесовку и снижает плотность агрегатов в моторном отсеке.



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Железо



Двигатель LC 500 известен по спорткупе RC, но для LC его немного форсировали. Это 5-литровый атмосферный 8-цилиндровый V-образный мотор 2UR-GSE на 477 сил и 540 Нм. Он оснащен фазовращателями на впуске и выпуске, а также особым образом настроенным выхлопом и впускным коллектором. Выпуск тут, как и у многих спорткаров, дополнен управляемыми заслонками, порождающими усиленный басовый рык. Но интереснее, как ни странно, впуск – его настраивали специалисты из Yamaha, знающие толк в обертонах и резонансах, и именно он создает основной драйвовый настрой, поскольку для проникновения звука в салон в моторном щите устроен специальный «звуковой коридор» в плотной броне шумоизоляции.

Автоматическая трансмиссия – 10-ступенчатая, а привод задний. Ведущая ось LC 500 оснащена самоблоком Torsen и дополнительной подруливающей электрорейкой, поворачивающей колеса на небольшой угол. Этот узел входит в аппаратно-программный комплекс Lexus Dynamic Handling (LDH), который отслеживает скорость, угол и интенсивность поворота руля, вычисляя оптимальный угол для всех четырех колес в любой момент времени, улучшая реакцию на поворот, сцепление шин с покрытием, устойчивость автомобиля и общую маневренность при прохождении поворотов. На скорости до 80 км/ч передние и задние колеса поворачиваются в противоположных направлениях, выше этой скорости – в одном и том же, но задние — максимум на полтора градуса. Это обеспечивает отменный контроль и устойчивость.

Передняя подвеска двухрычажная, задняя – многорычажная, с обильным использованием легких сплавов. Тормоза с учетом немалой массы машины и 21-дюймовых «катков» весьма впечатляющие: 400 мм и 6 поршней спереди, 360 мм и 4 поршня – сзади.

В движении



Lexus LC 500 – условный спорткар. Для чистого спорта – хоть «из коробки», хоть с доработками – машина определенно тяжеловата, и с этим ничего не поделать никаким тюнингом. Нет даже такой модной игрушки, как лонч-контроль. Да и не надо! Это в первую очередь приятный и неимоверно красивый «гран туризмо», и в этой формулировке к купе не придраться!

Переключаемые режимы движения («Спорт», «Спорт+», «Комфорт», «Эко» и «Обычный») позволяют, как водится, менять сразу массу параметров – и жесткость подвески, и отзывчивость острого (2,6 оборота от упора до упора) руля, и алгоритм переключения передач, и время отклика на педаль газа, и графику на дисплее приборной панели. В целом наиболее разумными и выразительными являются «Спорт+» и «Комфорт». Первый нужен для активной езды, динамичных обгонов и платных трасс. Второй – для спокойных повседневных разъездов, когда машина эффективно глотает подвеской даже весьма жесткие и грубые городские неровности. Остальные три режима на практике оказываются не слишком внятными промежуточными делениями на условной шкале темперамента «пятисотки», и их можно было бы смело из меню выкинуть.

Педаль газа в режимах «Спорт» и «Спорт+» очень чувствительная, двигатель откликается молниеносно и охотно крутится до отсечки, позволяя мгновенно набирать недурственные для тяжелого V-образника 7100 оборотов. Подвеска ощутимо зажимается. Трансмиссия же, хотя и ускоряет свою работу, все равно недостаточно хорошо предугадывает, когда нужно понизиться, чтобы поддать крутящего момента. Использование подрулевых лепестков исправляет дело – тем более что, касаясь их, ты реально чувствуешь, что чем-то управляешь: они массивные, с роскошной тактильностью и ощущаются олдскульно-честными, а не современно-компьютерными.

Тем не менее включенные системы стабилизации достаточно сильно душат машину во всех смыслах. С ними управляемость LC 500 водителям с опытом может показаться несколько скучноватой: купе прямолинейно, нейтрально, не склонно к хулиганству и тем более к полноценной езде боком. Что, в общем-то, и оптимально для большинства владельцев и дорожных сценариев. Тем более что эмоциональность без преувеличений в немалой степени компенсируется тем самым пресловутым звуком мотора от ямаховских «музыкантов».

Если же отключить систему стабилизации (это процесс небыстрый, и машина этому явно противится), спорткупе обретает типичное для мощных заднеприводников с тяжелой мордой поведение. Поначалу ощущается намек на недостаточную поворачиваемость, но при работе газом она быстро становится избыточной, и для контроля границы перехода ситуации в опасную уже нужен определенный опыт и навык… Тем более что даже тяжелеющий в «Спорте» руль все равно остается достаточно легким.

Снобы скажут, что с паспортными 4,6 секунды до сотни LC 500 нельзя назвать ультрабыстрым в сравнении, скажем, с какими-нибудь «трехсекундными» BMW. Особенно учетом того, что масса у Лексуса, как уже говорилось, солидная – 2150 килограммов. Однако псевдоснобизм тут неуместен: машина реально очень динамичная и невероятно эмоциональная! А «лишний жирок» вложен именно туда, куда нужно – в пассивную безопасность, жесткость и превосходную шумоизоляцию.

В «Комфорте» же трансмиссия может спокойно переключаться на 1,5-2 тысячах а подвеска становится максимально мягкой, насколько это возможно без применения пневмостоек и с учетом шин Runflat. Правда, аппетит не спрячешь ни в каком режиме движения – высокооктановый бензин LC 500 потребляет всегда негуманно: до 25 литров на сотню в городе с активной ездой на том уровне, который позволяют скоростные ограничения.

История модели

На момент появления в 2017 году LC 500 у Lexus уже было двухдверное спорткупе RC, производство которого продолжается и по сей день. Но LC преподнесли как существенно более высокий класс – при этом не столь малочисленный, как карбоново-магниевый полусерийник-полуконцепт Lexus LFA, выпущенный в количестве 500 штук с 2010 по 2012 год. Именно от LFA гран-туризмо-спорткупе LC 500 и заимствовало во многом свой экстравагантный «космический» облик. Машина проектировалась как прямой конкурент Jaguar F-Type, а также близкой по статусу и духу к Porsche 911 и Aston Martin Vantage.

Lexus LC 500 получил тот же V-образный атмосферный двигатель, что и купе RC, но с увеличенной мощностью, однако построен уже на новой заднеприводной платформе Lexus GA-L (Global Architecture Luxury) и стал первой моделью на этой платформе. Помимо бензиновой доступна и гибридная версия.