Стервозная карьеристка: опыт владения Alfa Romeo 159

Стервозная карьеристка: опыт владения Alfa Romeo 159

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Низкая ликвидность – ничто, когда хочется с любовью оборачиваться на припаркованный автомобиль. Восхищенные взгляды окружающих и непередаваемая смесь недоумения с презрением от диванных экспертов с лихвой компенсируют сложности с поиском сервиса и капризы электроники. Настоящая лакмусовая бумажка для определения истинных ценителей автомобильной красоты – Alfa Romeo 159.

Снаружи

Да, я тоже считаю, что истинная Alfa должна быть в красном. Увы, строгие владельцы заперли своих красоток в алых платьях по домам. Зато сеньорита в костюме цвета Alfa Argento тут как тут – и он тоже ей весьма идёт. Вышла этакая стервозная карьеристка – уверенная походка, дресс-код в одежде, бесовщинка в глазах и аппетитные формы, способные дестабилизировать работу любого офиса.

Гипнотический взгляд шестиглазой оптики и блеск щита scudetto — её главное оружие. За эстетический праздник надо сказать спасибо маэстро Джуджаро. Давний партнер Alfa Romeo привнес в облик семейного седана страсть споркупе, пусть и обошлось без замаскированных дверных ручек а-ля 156. Поставьте рядом Brera – и я умру в муках выбора, не зная кому из прелестниц отдать предпочтение.

Alfa Romeo 159 фара Alfa Romeo 159 шильдик Alfa Romeo 159 фонарь
Alfa Romeo 159 спереди Alfa Romeo 159 сзади

Внутри

Салон Alfa Romeo бодрит даже в околобазовой комплектации. Объятия передней панели тешат мой эгоизм. От взгляда на озаренные алой подсветкой висящие вниз стрелки шкал вскипает кровь. Общающиеся на итальянском языке дополнительные приборы заставляют вспомнить отпуск во Флоренции.

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Вместо шлифованного алюминия, электроприводов и кожи – пластик, механические регулировки и уютный мягкий велюр. Погодой заведует обычный кондиционер, зато радует боковая поддержка отлично спрофилированных кресел, сделавших бы честь иному спорткупе. Широко распахнутые задние двери гостеприимно приглашают на второй ряд. Здесь просторно и светло, но… только для двоих. В Альфе наличие среднего подголовника ещё ни о чём не говорит.

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В движении

У 159 особый ритуал пробуждения. Сначала, как на шестом Volkswagen Passat, вставляем ключ без жала в прорезь на центральной консоли, затем выжимаем сцепление и давим на кнопку Start, почему-то окрашенную в чёрный цвет. Рядная «четверка» с непосредственным впрыском и непривычным для бензинового мотора объёмом 1,9 литра выдает минимально достаточные для седана этого класса 160 л.с. Коробка передач — обожаемая истинными alfisti шестиступенчатая механика.

Alfa Romeo 159 двигатель

Двигатель
1,9 л., 160 л.с.

Мягкое сцепление, задумчивая педаль газа, длинноходный рычаг коробки передач — Alfa тестирует меня на доверие. Не проведешь, я прекрасно знаю какая ты. Гражданские настройки сцепления берегут мои икры, давно не видевшие тренажера — спасибо за заботу. Акселератор задумчив лишь в начале – с ростом оборотов он обретает должную четкость, позволяя дозировать тягу с аптекарской точностью. Каждая смена передач четко скользящим в пазах рычагом — кайф кинестетика, от которого никуда не деться. Верховой характер мотора и тяга в смешные по сравнению с компрессорными Mercedes и турбированными Audi 190 Нм не дают расслабиться правой руке. Я тружусь, я сосредоточен, и эта работа в радость, причем не только мне.

Раззадоренная «итальянка» подает зычный голос уже после 3 000 об/мин, срываясь в натуральную истерику при подступах к красной зоне. А веселье только начинается. Мы сломя голову пролетаем связку поворотов и не собираемся останавливаться. Довольно острый руль (чуть больше двух оборотов от упора до упора) не превращает 159 в неврастеничку. С ней легко и понятно, как с опытной партнёршей на танцполе.

Alfa Romeo 159
Расход на 100 км
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
12 8 10

Союз передней двухрычажной подвески от 156 с новой задней многорычажкой сохранил фамильную нетерпимость Alfa Romeo к кренам, заодно подарив ей невиданную доселе плавность хода. Вылетев с довольной улыбкой из-за поворота, больше нет нужды проверять хваткость по-спорткаровски четких тормозов, завидев впереди разбитые трамвайные пути. На максимальных 18-дюймовых колесах (большая размерность – прерогатива спортпакета Turismo Internazionale, подразумевающего также укороченные пружины подвески) подвеска Альфы вовсе не пытается вытрясти из тебя душу, которая и так уже у неё в кармане.

Alfa Romeo 159 колесо

Как ни отрицай, ни сопротивляйся, ты полностью в её власти. Пленен дизайном, соблазнён управляемостью, сражён стилем. Избавиться от морока помогут лишь Maserati да Jaguar. Из огня да в полымя…

История покупки

Toyota, Nissan, Subaru — после многих лет езды на «японцах» Владимир в 2016 году решил кардинально изменить свои водительские ориентиры. Захотелось чего-то южного, страстного и красивого, чтоб глаз не оторвать и душа радовалась. По таким критериям в бюджете до 600 000 рублей альтернатив Alfa Romeo нет.

При всем желании купить Brera Владимир понимал, что за такие деньги это будет не машина, а набор кое-как скрепленных запчастей, требующий колоссальных вложений. Зато вариант с седаном 159 оказался более реальным. Особых требований кроме непременной механики и бензинового мотора у Владимира не было. Первый найденный экземпляр впечатлял комплектацией – красный седан 2.2 JTS с салоном из бежевой кожи – но огорчал состоянием даже по фото, и к тому же находился в Крыму. Зато второй вариант, найденный в Питере, оказался тем что нужно. Alfa Romeo 159 1,9 JTS цвета Alfa Argento с пробегом 100 000 км, ввезенная в 2009 году из Германии. Цена составила приемлемые 500 000 рублей.

Alfa Romeo 159 три четверти (2) Alfa Romeo 159 сзади

Ремонт

После покупки Alfa отправилась на полномасштабное ТО с заменой всех жидкостей, фильтров и тормозных дисков с колодками по кругу. При замене воздушного фильтра был выявлен разрыв внутренних пыльников передних ШРУСов. Для ремонта были заказаны два пыльника (1 180 рублей за штуку), два сальника привода (495 рублей за штуку) и смазка для трипода (480 рублей).

Alfa Romeo 159 решетка радиатора (2)

Одна из болезней 159 – облезающие эмблемы и внешний хром, особенно на щите scudetto. На своей машине Владимир решил эту проблему, заказав верхнюю часть scudetto в сборе с эмблемой за 3 200 рублей. Оригинальная эмблема на ключ взамен стершейся обошлась в 356 рублей. Комплект оригинальных брызговиков – 3 300 рублей.

Причиной падения мощности и резко выросшего расхода топлива стал разрыв мембраны клапана вентиляции картерных газов. Для устранения проблемы Владимир заказал ремкомплект фирмы Vaico за 386 рублей. Из капризов итальянской электрики Владимир пока столкнулся лишь с проблемой открытия багажника из салона. Все решилось разборкой багажника и перепайкой надломившегося провода.

Alfa Romeo 159 сзади

Вместе с заменой масла в коробке была обновлена жидкость ГУРа. Заодно был заменен бачок гидроусилителя, в котором стоит несъёмный фильтр.

Эксплуатация

За два года Владимир проехал на свой Альфе 27 000 километров. Подвеска за это время потребовала внимания только единожды — для замены задних стоек стабилизатора. В двигателе недавно менялась цепь ГРМ. Владимир всё сделал самостоятельно, поэтому ремонт обошёлся ему в стоимость запчастей (11 000 рублей) – в профильном сервисе одна только работа обошлась бы дороже. В доработках значится лишь установка оригинального раздвоенного выхлопа от версии 2,2 JTS.

Alfa Romeo 159 три четверти

Расходы

  • ТО с заменой масла в двигателе (Ravenol) и фильтров – раз в 10 000 км
  • Расход топлива в городском цикле – 12 л/100 км
  • Расход топлива в по трассе – 8 л/100 км
  • Расход топлива в смешанном цикле – 10 л/100 км
  • Топливо – АИ-95

Планы

В планах – замена передних стоек стабилизатора и маховика сцепления. Также Владимир находится в неспешном поиске родного кожаного салона, для чего регулярно мониторит прибалтийские сайты по продаже запчастей. А недавно появилась грешная мысль сменить 159 на Maserati Quattroporte.

Alfa Romeo 159 сзади (4)

История модели

В 2005 году на смену великолепной рестайлинговой Alfa Romeo 156 пришла не менее эффектная 159. За экстерьер обеих моделей отвечал Джорджетто Джуджаро. Вариантов кузовов, как и прежде, было два — седан и универсал, плюс построенные на этой же платформе купе Brera и открытый Spyder, делившие со 159 также детали интерьера.

Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 (939A) '2008-09 & 159 Sportwagon (939B) 2008-11

Alfa Romeo 159 ‘2008-09 & 159 Sportwagon ‘2008-11

Ассортимент двигателей был необычайно широк. Минимум, на который мог рассчитывать покупатель – это 140-сильный 1,8, «четверки» 1,9 и 2,2 с непосредственным впрыском JTS имели 160-190 л.с., турбомотор 1,75 TBi развивал 200 л.с. и 260 л.с., а еще предлагался топовый 3,2 V6. У дизелей все начиналось со 120 л.с. у 8-клапанной «четверки» 1,8, а на вершине стояла рядная «пятерка» 2,4 мощностью 200-210 л.с.

Под капотом Alfa Romeo 159 TI AU-spec (939A) '2008–11

Под капотом Alfa Romeo 159 ‘2008–11

Флагманские моторы могли сочетаться с полным приводом. Базовой коробкой передач была шестиступенчатая механика, а двухпедальные версии оснащались шестискоростным автоматом Q-Tronic и роботизированной КПП Selespeed.

Alfa Romeo 159 была снята с производства в 2011 году, разойдясь тиражом около 240 000 экземпляров.

Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 (939A) '2008-09 & 159 Sportwagon (939B) 2008-11

Alfa Romeo 159 ‘2008-09 & 159 Sportwagon ‘2008-11

Теги: Одиночные , Подержанные авто , итальянская марка , итальянские автомобили , итальянские автопроизводители , итальянские седаны , итальянский седан , 159 , Alfa Romeo
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