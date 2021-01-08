Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леоне и, конечно же, машины – огромные, мощные, стильные, порой нелепые. Воплощение свободы и американской мечты!

Владелец – Алексей Ибрагимов, 33 года, москвич, работает в сфере строительства и аренды складской недвижимости.

Автомобиль – Pontiac Catalina 1968 года, полноразмерный рамный четырехдверный седан, привезен в Россию из США в 2018 году.

Рассказывает Алексей:

– Пару лет назад я начал себе искать «игрушку». Хотелось какую-то красивую американскую машину, большую и культовую – Шевроле Корвет, Бьюик Ривьера или что-то подобное. Но выяснилось, что они сейчас серьезно подорожали, поскольку их парк уже в существенной степени вычерпан любителями ретро даже на родине. Речь, разумеется, о машинах в хорошем состоянии – «дров» пока хватает… В итоге подвернулась эта Каталина – машина висела в продаже достаточно долго, никто ее не покупал, и я начал к ней присматриваться, тем более что хозяин просил всего лишь $1300, а техническое и косметическое состояние было очень приличным. К концу аукциона Понтиак с трудом набрал $1700, а минимальной ценой продажи было $2000... В итоге я его и приобрел за те самые $2000 – по цене сильно подержанных «жигулей». Транспортировка по США плюс доставка в контейнере в финскую Котку в сумме обошлись в $1200, ну и примерно столько же стоило привезти ее в Москву.

Волею обстоятельств сразу взяться за нее не удавалось, и Каталина простояла еще полгода примерно, после чего с полоборота завелась на остатках американского бензина в баке, и я укатил ее на реставрацию, которую проводил своими силами и по достаточно бюджетному плану работ, поскольку возможности вкладываться без ограничений – что называется, «по верхней планке», не имелось. Сейчас автомобиль уже на полном ходу, но полностью еще не закончен. Кстати, практически сразу после небольших работ по тормозам я отправился на ней на ретро-фестиваль в Минск, и машина ни разу не подвела за весь маршрут, показав, на что способны американские старички 60-х!

Снаружи

То, что Catalina была самой доступной в линейке Pontiac и по этой причине чрезвычайно массовой, вовсе не означает, что машина в чем-то уступает более культовым и раскрученным в масс-медиа моделям эпохи 60-70-х. Да, возможно, она выглядит не так дерзко, как «масл-кар» GTO, но все равно сегодня Catalina очень крута! Автомобиль завораживает невероятной радиаторной решеткой в духе того же Pontiac GTO с «клювом» и двумя огромными «ноздрями», очертаниями профиля в стилистике «Coke bottle», огромными размерами распластанного рамного фулл-сайз-кузова! Каталина – это воплощенное в металле роад-муви: машина, которая всегда готова перекрестить Америку вдоль и поперек. Вдоль по Панамерикане и поперек по Матери всех дорог, Трассе-66…



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Вопреки опасениям о второсортности дизайна массовых и недорогих моделей, являющимися порождением нашего пластмассового времени, Каталина, как и прочие, куда более шикарные ее современники, никогда не была «дизайнерским изгоем». Конец 60-х и начало 70-х – золотой век американского автопрома, и в погоне за покупателем облик машин менялся тогда чуть ли не ежегодно. Выстроенные в ряд авто одной модели, но разных лет совершенно непохожи друг на друга, и Понтиак Каталина не был исключением – почти каждый год-два автомобиль получал радикальный рестайлинг и удивлял.



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Интересно, что «кабачковый» цвет кузова – это не фантазия нынешнего владельца автомобиля, а его изначальная, родная масть! Правда, с поправкой на возраст, разумеется… Сильно выцветшая краска утратила сочность и лишилась глянца, однако Алексею такой колор понравился, и машина была перекрашена заново в аналогичный оттенок. А вот крыша, так называемый «vinil top» (имитация кабриолета, когда на жесткую стальную крышу наклеивалась пленка), с завода была черной. Но оригинальное виниловое покрытие ободрали, поскольку оно растрескалось и расслоилось, а перед наклейкой нового пришлось еще и изрядно подлатать крышу, которая серьезно проржавела под покрытием, не бросаясь тем не менее в глаза. В конечном же итоге был выбран теплый шоколадный цвет винила, напоминающий натуральную кожу и хорошо сочетающийся с «кабачком».



Изрядное количество хрома, к счастью, сохранилось в достойном состоянии – особенно грозный «клюв», который бы сегодня даже близко не подпустили бы к конвейеру нормы безопасности в отношении пешеходов! Восстановление блестящих элементов внешней отделки или тем более – поиск и покупка деталей в Штатах вылились бы в неподъемную сумму…



Отдельно следует отметить «невидимые дворники» – эта опция впервые появилась в GM именно на моделях Pontiac в 1977 году, и, разумеется, у Каталины 68-го она уже есть. Щетки стеклоочистителя, прячущиеся за кромкой капота, сильно затрудняют эксплуатацию автомобиля в условиях обильного снега и обледенения, но чисто визуально это решение великолепно, ибо придает кузову особенную целостность.

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Алексей продолжает:



– После разборки салона стало понятно реальное состояние кузова. Разумеется, оно оказалось несколько хуже, чем выглядело дистанционно, но не настолько, чтобы разочароваться. Все в целом вполне предсказуемо и поправимо с учетом возраста и цены машины. По днищу была лишь пара мелких дырочек в полу, хотя много вмятин – как будто автомобиль часто гоняли по камням и пням. Арки слегка проржавели в районе задних крыльев, но поражение было некритичным и устранилось ввариванием небольших заплаток. Больше всего пострадал пол багажника – видимо, крышка протекала через рассохшиеся резинки и внутри застаивалась вода. Над багажником еще предстоит поработать!



Внутри​

Несмотря на солидное (хотя и не лидерское) положение марки Pontiac в семействе брендов General Motors, у машин «с головой индейца» были и пустоватые комплектации. Эта Каталина – как раз из таких, что отчасти обусловило и невысокую аукционную цену экземпляра. У него, к примеру, простейшая отделка салона, ручные стеклоподъемники, управление дальним светом с помощью кнопки под ногой, барабанные тормоза по кругу и продольные рессоры сзади. Но все компенсирует простор салона – два огромных дивана спереди и сзади позволяют с комфортом путешествовать, абсолютно не ограничивая водителя и пассажиров в движениях и багаже. Владелец заказал полную перешивку обветшавшего салона в бежевый велюр с шоколадными вставками, а также пошив нового полового покрытия из ковролина. Но работы по салону еще не завершены – пустующие отверстия видны на месте радиоприемника, перчаточного ящика.



В качестве интересной фишки стоит отметить «двойные» ручки-«мясорубки» на передних дверях. Одна из них (та, что покрупнее и находится на традиционном месте) управляла механизмом подъема и опускания основного стекла, а вторая, уменьшенная, управляла поворотом треугольной форточки. На стареньких «копейках» и «шестерках», если помните, форточка без затей (и без проблем) поворачивалась рукой на нужный угол, но делать это отдельной рукояткой, безусловно, прикольнее!



Рулевое колесо изначально обладало прозрачным сектором в верхней части, очень красивым, несмотря на многочисленные трещины от времени. Однако время неумолимо, и если руль еще сохранял целостность, пока машина простаивала, то после начала эксплуатации он начал просто разваливаться на глазах, рассыпаясь кусочками… У нас такую «баранку» не найти ни в виде детали, ни в виде услуги по восстановлению, а в США хотя и восстанавливают и продают реставрированные рули, но ценник на них – около $1000, что явно неприемлемо для машины за 2000... В итоге Алексей спустя год нашел опять же в США другой руль – не новый, тоже с парой трещин, но хотя бы не разваливающийся. Правда, эта модификация уже оказалась без прозрачной вставки сверху. С доставкой руль вышел около 10 000 рублей.



Кстати, надпись в центре «баранки» говорит о травмобезопасной (складываемой при ударе) рулевой колонке – эта особенность отличала в то время модели Pontiac от моделей Chevrolet.



Управление климатической системой – кнопочное. Кнопки открывали путь вакууму, разрежение воздействовало на мембранные приводы, чьи штоки тянули заслонки, регулируя потоки воздуха.



Железо



Pontiac Catalina 1968 – рамный полноразмерный седан с рессорным ведущим задним мостом. Двигатель этой Каталины – Pontiac 400, 6,6-литровый V8. С помощью четырехкамерного карбюратора по «старой методике» с него снималось 325 лошадиных сил (подробно о различиях между «старым» и «новым» методами мы писали в материале про Cadillac DeVille. Коробка передач – TH400, трехступенчатый автомат. Эта чрезвычайно мощная и практически бессмертная коробка в течение долгих лет устанавливалась в том числе на пикапы и легкие грузовики.



Двигатель серьезных проблем не имел, но по мелочи страдал подтеканием заднего сальника коленвала и эпизодическими перебоями в работе из-за карбюратора.



Сальник представлял собой не резино-пружинное уплотнение, коими являются сальники в их современном понимании, а так называемую «сальниковую набивку», оборачиваемую вокруг хвостовика коленвала хлопчато-графитовым шнуром, хорошо известным многим олдскульным волговодам и уазоводам. Впрочем, приобретение новой набивки сегодня проблемы не составляет, и движок Каталины уже перестал пачкать асфальт. На родном же четырехкамерном культовом карбюраторе Rochester был неисправен автоматический подсос плюс, несмотря на регулировку и промывку, мотор с этим карбюратором периодически и хаотично чихал, и тупил. Решили все проблемы кардинально, установив аналог от не менее авторитетной марки Edelbrock – новый карбюратор обошелся в $100 с доставкой из Штатов.



Тормозам провели масштабную «реновацию» – на пришедшей из-за океана машине жидкость сочилась через проржавевшие трубки и растрескавшиеся шланги. Задние рессоры были изрядно просевшими, из-за чего передок «смотрел в небо». Однако новый владелец решил проблему нестандартно, подрезав на один виток передние пружины. Кузов выровнялся, высоты клиренса оставалось достаточно, а легкое занижение пошло на пользу внешнему виду. Ржавые родные диски отправились в утиль, а вот новые пришлось поискать – хотелось именно штампованные. В итоге был приобретен комплект стальных дисков от Импалы 70-х годов с аналогичной разболтовкой, отпескоструен и покрашен. Бескамерные шины встали без проблем!



В движении

Каталина – наитипичнейший представитель своего сегмента и эпохи; вот просто бери описание вождения любого американского фулл-сайз-седана того времени – это и будет Каталина! Безграничный диван разместит за рулем даже бегемота, гигантские педали позволяют ездить в валенках, совершенно лишенный какой-либо обратной связи руль с гидроусилителем крутится мизинцем… Машина плывет над дорогой, глотая любые выбоины, и валко кренится в поворотах, даже несмотря на то, что передние пружины слегка укорочены. Маневры в московских дворах – натуральный трэш, поскольку гигантский капот перекрывает обзор начисто, а хвост заставляет вспомнить предупреждающий слоган, который часто писали на автобусах сзади: «занос – один метр»… В среднестатистический российский гараж Каталина не входит – не хватает сантиметров пятнадцать, хоть вырезай в дверях пропил под бампер и наваривай на него короб.

Барабанные тормоза по кругу вполне работоспособны и сегодня, если не бояться нажимать на педаль от души – не кончиком носка ботинка, как на современных авто, а серединой ступни, будто ты и в самом деле в валенках. Барабаны уверенно и синхронно блокируются, и машина достаточно ровно останавливается в юз. Хотя на скорости как следует оттормозиться можно лишь пару раз – затем чугун прогревается, жар начинает скапливаться в барабанах, и колодки становятся «масляными»…

Трехступенчатая коробка настроена грамотно и весьма разумно реагирует на педаль газа. Если давить в пол, то она будет крутить обороты до 4-4,5 тысяч, неохотно переходя на повышенные передачи, но если ехать спокойно и плавно, то уже на 60 км/ч включится третья передача. При этом длительная скоростная езда по трассе – не самая сильная сторона TH400. Несмотря на великолепную динамику мотора на низах и уверенный набор скорости, 130-140 км/ч представляет для трансмиссии опасный режим, поскольку блокировки гидротрансформатора, жестко соединяющей кардан с коленвалом двигателя при равномерном и прямолинейном движении на верхних передачах, у коробки нет. Крутящий момент идет всегда через масло, быстро вызывая его опасный нагрев.

История модели

Pontiac Catalina выпускался с 1959 по 1981 годы, будучи наиболее бюджетной моделью в ассортименте марки. Как часто бывает, поначалу слово «Catalina» обозначало лишь топовую комплектацию некоторых моделей, но к 1959 году она была выделена в отдельную самостоятельную модель. Основу продаж составляли четырехдверные седаны, хотя покупателям были доступны «Каталины» в кузовах купе, кабриолет и универсал «фэмили вагон».

Несмотря на то что «Каталина» считалась «младшим Понтиаком», ее на протяжении всех 22 лет выпуска не обходили интересными инженерными решениями. Например, для нее были доступны колеса с интегрированными тормозными барабанами – стальной обод соединялся с алюминиевой, обильно оребрённой центральной вставкой, в которую было вплавлено чугунное барабанное кольцо. Такие колеса реализовывали эффективный отвод тепла, отчасти снимая главную проблему барабанных тормозов – быстрый перегрев колодок. В кузовах универсал задняя дверь могла открываться совершенно сумасшедшим и по сей день впечатляющим образом: электропривод задвигал стекло двери в потолок, а металлическую нижнюю часть двери – в пол багажника! Меломанам предлагался радиоприемник с собственным небольшим встроенным аккумулятором, который можно было одним движением вынуть из приборной панели автомобиля и взять с собой для автономного прослушивания.

«Генеалогическое древо» поколений Pontiac Catalina содержало в себе пять генераций: первое поколение (1959-1960), второе (1961-1964), третье (1965-1970), четвертое (1971-1976) и пятое (1977-1981). За весь период было выпущено около 3,8 миллионов штук. Уход модели с рынка был вызван глобальной стратегией отказа производителя от фулл-сайз-автомобилей.

