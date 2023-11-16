Я прекрасно помню первую встречу с этой машиной. На дворе стояла зима 1993 года. Запрыгиваю к приятелю в свежепригнанную, но уже наглухо затонированную 525-ю, и мы мчим по Москве… сдавать на права. Вот ведь были времена! Можно было, как мой приятель, подкатить чуть ли не ко входу в экзаменационное отделение и, не стесняясь экзаменаторов, отправиться на площадку – парковать гаишную «шестерку» в «гараж» из конусов. Все эти воспоминания накрыли меня, стоило открыть дверь идеально сохранившейся 520-й 1995 года выпуска.
История успеха и любви
Почему же ее так любили – это просто понты или сам автомобиль настолько хорош? Нынешним стилистам иногда стоит оглядываться. Пятая серия в кузове Е34 – идеальный пример сдержанности во всем: в агрессии, динамичности и элегантности. Однако при всей этой простоте «тридцатьчетверка» стала во многом революционной. Следом за «семеркой» Е32 она избавилась от акульего носа, а культовые «ноздри» впервые в истории марки получили дополнительное обрамление и перестали быть единым целым с решеткой радиатора. Крышка багажника впервые опустилась до бампера.
Отдельно хочется снять шляпу перед инженерами-эргономистами. С момента дебюта 34-й прошло 35 лет, а посадка за рулем близка к идеальной. Развернутая к водителю центральная консоль, удобные сиденье и руль – не новость. Но, черт возьми, какое филигранное взаиморасположение! И хотя на одометре тикает третья сотня тысяч, а часть пикселей монохромного экранчика осталась где-то в прошлом, кожа по-прежнему в прекрасном состоянии. Для поиска «сверчков» в салоне придется нанять Холмса или, на худой конец, Бенуа Бланка.
Лишь пересев назад, понимаешь: вот они – годы. Это в 90-е Е34 была большим седаном европейского класса Е, а сегодня на втором ряду теснее, чем в иных моделях гольф-класса. Но у такой акселерации есть и обратная сторона. Современные машины тяжелы, а 520-я в снаряженном состоянии укладывается в полторы тонны. А это значит, что заветный рубеж энергоемкости в 100 лошадиных сил на тонну преодолен даже с базовым двухлитровым мотором.
Собственно, главная гордость скрыта именно под капотом. Первые два года Е34 выпускали с рядными «шестерками» старого поколения М20. Но с наступлением нового десятилетия под капотом «пятерки» прописалось новое семейство М50, и с этого момента Е34 задышала полной грудью. На мой взгляд, этот мотор не просто один из лучших в истории BMW. Этот двигатель – один из лучших в истории.
М50 собрал в себе все составляющие успеха. В нем нет каких-то революционных решений, кроме появившегося чуть позже фазовращателя на впуске (тогда двигатель получил прибавку TU к индексу). Но именно на его примере можно убедиться, как важно на стадии проектирования свести к минимуму все потери. Будь то уравновешенные силы второго порядка, близкое к идеальному смесеобразование или высочайшее качество изготовления. Можно долго рассыпаться в комплиментах, но выходные характеристики говорят сами за себя: двухлитровый атмосферник выдает 150 сил, а 2,5 – все 192! И это в 90-м то году.
Так что даже 520-ю версию нельзя назвать овощем. Утапливаю педаль и сразу слышу знакомый голос с чарующим «роковым» расщеплением. Можно сколько угодно спорить, что важнее – академичность звучания или его узнаваемость. Я за второй вариант – харизму. И тот факт, что М50 относится к редкой категории двигателей, которые узнаются на слух даже спустя годы, это подтверждает.
Довольно быстро, невероятно долго
Конечно, если доводилось ездить на 525-й Е34 (не говоря уже про М5), то возможности двухлитровой «пятерки» уже не так удивляют. Но она едет! И особенно это заметно, если вспомнить о динамических возможностях какой-нибудь Оптимы или Кэмри с двухлитровым «атмосферником» той же мощности. Но стоит сделать одну важную поправку, которая справедлива к любому «немцу» 80-х и начала 90-х. Если хотите прочувствовать автомобиль, выбирайте только механическую коробку. Любой автомат тех лет убивает всю химию отношений.
В сегодняшних реалиях тяжело поверить, что эта BMW считалась эталоном управляемости для больших седанов. Да, машина живая и «аналоговая», но реакции на поворот руля тут идут с задержкой, заметны и крены. А вот тридцать лет назад это был прорыв. Особенно если тут же пересесть на 124-й Мерседес. Это сейчас разница в поведении «немецкой тройки» свелась к нюансам, а тогда даже с завязанными глазами можно было точно определить, на чем вы едете – Audi, BMW или Mercedes.
Все сказанное лишь часть легенды Е34. При всей своей технологичности она проявила еще и чудеса надежности и выносливости. Высокая точность изготовления двигателя автоматически запустила приятный бонус – ресурс. Даже при наплевательском отношении двигатель М50 преодолевал 350-400 тысяч километров без капитального ремонта. А если владелец попался рачительный, то цифры на одометре могут стать неприличными. Недаром М50 вошел в элитный клуб «миллионников». Я охотно в это верю, ибо собственными глазами видел экземпляр с пробегом в 980 тысяч километров. И «капиталкой» там не пахло.
Неудивительно, что Е34 стала бестселлером у не самой законопослушной части нашего населения. Еще бы – крепкий седан с мощным и надежным двигателем, способный быстро эвакуировать из любой передряги. Но эта популярность сыграла с Е34 злую шутку – найти сейчас живой экземпляр сродни чуду. Причем чем мощнее мотор, тем меньше шансов отыскать автомобиль не при смерти.
Как и у их хозяев, у большинства Е34 судьба непростая. Много экземпляров погибло в ДТП, какие-то уехали в другие регионы или закончили жизнь на разборках, а те, что выжили, бьют рекорды по количеству собственников в ПТС. И все же иногда чудеса случаются. Редкие экземпляры, такие как наша сегодняшняя 520-я, сохраняют первозданный облик. Ей повезло выжить, и теперь впереди – счастливая законопослушная старость. Если даже при обычной эксплуатации «тридцатьчетверка» демонстрировала чудеса живучести, представьте, сколько она проживет теперь, в заботливых руках коллекционера.
Благодарим Кристину Трактирову за предоставленный автомобиль.
Мотор, снято!
Разумеется, не обошла Е34 и кино. Хотя по большей части роли у нее были второстепенные, как минимум две из них весьма запоминающиеся. В отечественном кино Е34 блеснула в фильме Алексея Балабанова «Жмурки». Черная комедия о буднях «братвы» из 90-х не могла объехать стороной БМВ – Боевую Машину Вымогателей. Специально для съемок «пятерку» ушатали до предсмертного состояния.
Если же хочется посмотреть, на что действительно способно шасси Е34, то стоит нагуглить шпионскую драму 1998 года «Ронин» режиссера Джона Фракенхаймера с Робертом Де Ниро и Жаном Рено. Финальная погоня по улицам Парижа с участием BMW M5 в кузове Е34 снималась по старинке – с настоящими автомобилями и настоящими трюками. Она до сих пор входит в различные топы лучших кинопогонь. Особенно зажигает момент движения по встречной полосе, где отлично видно, как грамотно и четко BMW, словно хищная рыба, перекладывается из ряда в ряд. Если до сих пор не видели – срочно посмотреть!
|Технические характеристики BMW 520i (E34)
|Длина / Ширина / Высота / База
|4720 / 1751 / 1412 / 2761 мм
|Снаряженная / Полная масса
|1445 / 1955 кг
|Объем багажника (VDA)
|460 л
|Максимальная скорость
|211 км/ч
|Разгон 0-100 км/ч
|10,6 с
|Двигатель
|бензиновый, P6, 24 клапана, 1991 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5900 об/мин; 190 Н·м при 4200 об/мин
|Топливо / Запас топлива
|АИ-95 / 80 л
|Трансмиссия
|Задний привод; М5
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