Рекламная фотография начала активно развиваться в двадцатые годы прошлого века – то есть, ей чуть менее столетия. Разумеется, рекламисты не могли обойти вниманием такое бурно и активно развивающееся явление, как автомобиль. Новые модели разных марок тут же стали предметом рекламы и объектом тематической фотографии.

03 Июн 120 лет рекламной фотографии ŠKODA: от велосипеда до кроссовера

Однако богатая история рекламного фото ŠKODA насчитывает уже почти 120 лет – и здесь нет никакой ошибки! Компания была основана в 1895 году, а самый старый рекламный плакат, который сохранила для нас история, датируется 1898 годом — это постер велосипеда Slavia. Как мы видим, «креативщики» XIX века применили нестандартный ход, изобразив девушку с велосипедом на весах, что демонстрировало лёгкость и современность этой техники. Кроме того, уже в 1900 году в спортивном приложении ежедневной пражской газеты была размещена реклама мотоциклов из Млада-Болеслав.

Еще не фото, но уже оригинальная и запоминающаяся реклама от отцов-основателей ŠKODA (1898)

Продукция Laurin&Klement с самого начала активно рекламировалась в чешской прессе (1900 год)

Cамой рекламной фотографии как таковой еще не было – в большинстве изданий ограничивались рисунками, схемами либо гравюрами. Однако компания L&K, с которой берет своё начало история современной ŠKODA, уже в 1912 году потратила около 90 тысяч чешских крон на рекламу, что эквивалентно 330 000 нынешних евро! И это было только начало — в дальнейшем вы увидите, как сама по себе марка ŠKODA развивалась параллельно с технологиями и модой рекламного фото.

В двадцатые годы чешская компания позиционировала себя как производитель солидных и даже элитных автомобилей. Именно поэтому первый Президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик гордо стоит на фоне своей новой ŠKODA Hispano-Suiza в замке Лани. По сути, это первое рекламное фото можно считать образцом идеальной подачи автомобиля в роли «индикатора статуса».

1 / 3 Томаш Масарик на фоне своей ŠKODA Hispano-Suiza – пожалуй, лучший из возможных способов подчеркнуть президентский уровень автомобиля (1926 год) 2 / 3 Томаш Масарик на фоне своей ŠKODA Hispano-Suiza – пожалуй, лучший из возможных способов подчеркнуть президентский уровень автомобиля (1926 год) 3 / 3 Томаш Масарик на фоне своей ŠKODA Hispano-Suiza – пожалуй, лучший из возможных способов подчеркнуть президентский уровень автомобиля (1926 год)

С развитием полиграфии рекламное изображение автомобиля стало использоваться не только для прямой рекламы, но и для создания различной рекламной продукции – постеров, буклетов, каталогов. Именно поэтому возникла необходимость в большом количестве фотографий различного направления – пейзажного или постановочного с сюжетной сценой.

1 / 3 Изначально для рекламных фото подбирали нейтральный фон и «стандартные» ракурсы (1929 год) 2 / 3 Изначально для рекламных фото подбирали нейтральный фон и «стандартные» ракурсы (1929 год) 3 / 3 Изначально для рекламных фото подбирали нейтральный фон и «стандартные» ракурсы (1929 год)

Рекламные фото автомобилей ŠKODA тридцатых годов были довольно просты и незатейливы — выгодные для автомобиля классические ракурсы, городская обстановка.

Впрочем, именно в это время на постановочных снимках возникают незатейливые сюжетные линии, а также появляются миловидные барышни — помнится, без них не обошлась реклама велосипедов Славия уже в 1898 году…

В этом отношении чешская компания не была пионером, но техника и приёмы рекламной фотографии полностью соответствовали духу времени.

Величественный и монументальный Superb первого поколения отлично смотрелся на фоне современных чешских зданий, построенных в стиле конструктивизма и функционализма.

1 / 4 ŠKODA Superb – автомобиль высокого класса, который хорошо смотрится на любом фоне. Что в тридцатые… (1936 год) 2 / 4 ŠKODA Superb – автомобиль высокого класса, который хорошо смотрится на любом фоне. Что в тридцатые… (1936 год) 3 / 4 ŠKODA Superb – автомобиль высокого класса, который хорошо смотрится на любом фоне. Что в тридцатые… (1936 год) 4 / 4 ŠKODA Superb – автомобиль высокого класса, который хорошо смотрится на любом фоне. Что в тридцатые… (1936 год)

1 / 3 …что в двухтысячные годы (2001) 2 / 3 …что в двухтысячные годы (2001) 3 / 3 …что в двухтысячные годы (2001)

1 / 2 Уже 80 лет назад в Чехословакии знали, как продемонстрировать наличие большого люка в крыше. Для этого достаточно просто открыть его и/или выбрать определённый ракурс! 2 / 2 Уже 80 лет назад в Чехословакии знали, как продемонстрировать наличие большого люка в крыше. Для этого достаточно просто открыть его и/или выбрать определённый ракурс!

В сюжетах тех лет компания делала акцент на то, что автомобили ŠKODA прекрасно подходят для семейной жизни. Именно поэтому постановочные сюжетные сцены отражали желания и потребности покупателей.

В послевоенные годы модели на рекламных фото демонстрировали вместительность и многофункциональность автомобилей ŠKODA, которые отлично годились как для прогулочных поездок, так и для перевозок багажа и даже спортивного инвентаря.

В середине прошлого века произошло окончательное закрепление Шкоды как семейного автомобиля, что нашло отражение в сюжетных сценах.

1 / 4 Семья и активный отдых – практически сразу же после войны на рекламных фото ŠKODA появились подобные сюжеты (1950-е годы) 2 / 4 Семья и активный отдых – практически сразу же после войны на рекламных фото ŠKODA появились подобные сюжеты (1950-е годы) 3 / 4 Семья и активный отдых – практически сразу же после войны на рекламных фото ŠKODA появились подобные сюжеты (1950-е годы) 4 / 4 Семья и активный отдых – практически сразу же после войны на рекламных фото ŠKODA появились подобные сюжеты (1950-е годы)

Сами автомобили начали снимать и в неожиданных ракурсах – например, сзади.

1 / 5 Живописные чешские пейзажи отлично подходили в качестве фона (1950-е годы) 2 / 5 Живописные чешские пейзажи отлично подходили в качестве фона (1950-е годы) 3 / 5 Живописные чешские пейзажи отлично подходили в качестве фона (1950-е годы) 4 / 5 Живописные чешские пейзажи отлично подходили в качестве фона (1950-е годы) 5 / 5 Живописные чешские пейзажи отлично подходили в качестве фона (1950-е годы)

Пейзажная съемка чередовалась с фотографиями на фоне великолепной чешской архитектуры – действительно, при таком количестве красивейших замков рекламистам ŠKODA не приходилось особо ломать голову по поводу локаций для съёмок.

1 / 3 Многочисленные замки стали своеобразной «визиткой» чешских рекламистов. Причем – навсегда (1959 год) 2 / 3 Многочисленные замки стали своеобразной «визиткой» чешских рекламистов. Причем – навсегда (1959 год) 3 / 3 Многочисленные замки стали своеобразной «визиткой» чешских рекламистов. Причем – навсегда (1959 год)

Прибавив в цвете, в шестидесятые годы рекламные фото автомобилей ŠKODA стали более «гламурными». Европа уже достаточно оправилась после Второй мировой войны, а в эпоху беззаботных шестидесятых в мире царил достаточно высокий стиль, который нашел своё отражение не только в дизайне машин, но и во внешности моделей.

Улыбающиеся девушки и перспективные молодые люди прогуливались возле сверкающих «шкодовок», причем рекламные фото «социалистической» марки выглядели весьма по-западному.

Сюжетные сцены несколько изменились: теперь автомобили ŠKODA можно было увидеть на фоне кораблей и яхт, возле лыжных курортов, гостиниц и ресторанов.

1 / 5 Новые локации и сюжеты, «капиталистический» стиль – рекламные фото ŠKODA смотрелись не хуже, чем у западноевропейских производителей! (1960-е годы) 2 / 5 Новые локации и сюжеты, «капиталистический» стиль – рекламные фото ŠKODA смотрелись не хуже, чем у западноевропейских производителей! (1960-е годы) 3 / 5 Новые локации и сюжеты, «капиталистический» стиль – рекламные фото ŠKODA смотрелись не хуже, чем у западноевропейских производителей! (1960-е годы) 4 / 5 Новые локации и сюжеты, «капиталистический» стиль – рекламные фото ŠKODA смотрелись не хуже, чем у западноевропейских производителей! (1960-е годы) 5 / 5 Новые локации и сюжеты, «капиталистический» стиль – рекламные фото ŠKODA смотрелись не хуже, чем у западноевропейских производителей! (1960-е годы)

1 / 2 В шестидесятые годы чешская архитектура продолжала оставаться выгодным фоном для рекламных фото ŠKODA 2 / 2 В шестидесятые годы чешская архитектура продолжала оставаться выгодным фоном для рекламных фото ŠKODA

Качество жизни повышалось не только в странах Западной Европы, но и в ЧССР, что было заметно и по рекламным фото.

При этом «шкодовки» позиционировались как неотъемлемый элемент такой жизни, причем по меркам тех лет продукция производителя из Млада-Болеслав выглядела вполне конкурентоспособной не только с позиции Союза.

1 / 2 ŠKODA Trekka выпускали в Новой Зеландии. Именно поэтому фон на рекламных фото модели – соответствующий «ареалу обитания» (1966 год) 2 / 2 ŠKODA Trekka выпускали в Новой Зеландии. Именно поэтому фон на рекламных фото модели – соответствующий «ареалу обитания» (1966 год)

Стабильным украшением рекламных фото чешской марки стали красивые девушки, которые повышали визуальную привлекательность изображений. Этот нехитрый приём, впрочем, стал своеобразным «стандартом отрасли», и чешская компания также активно применяла его практически всегда.

1 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 2 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 3 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 4 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 5 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 6 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 7 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 8 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 9 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 10 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.) 11 / 11 Лучшие друзья девушек…нет, не бриллианты, а автомобили ŠKODA! (1946-2001 гг.)

При этом для коммерческой техники использовались свои сюжетные сцены, в которых наглядно показывалась вместительность микроавтобусов, универсалов и фургонов.

1 / 5 Вместительность и функциональной «коммерческих» версий всегда принято демонстрировать с помощью грузов и «специализации» использования (1960-е годы) 2 / 5 Вместительность и функциональной «коммерческих» версий всегда принято демонстрировать с помощью грузов и «специализации» использования (1960-е годы) 3 / 5 Вместительность и функциональной «коммерческих» версий всегда принято демонстрировать с помощью грузов и «специализации» использования (1960-е годы) 4 / 5 Вместительность и функциональной «коммерческих» версий всегда принято демонстрировать с помощью грузов и «специализации» использования (1960-е годы) 5 / 5 Вместительность и функциональной «коммерческих» версий всегда принято демонстрировать с помощью грузов и «специализации» использования (1960-е годы)

1 / 2 Нестандартное рекламное фото для демонстрации возможностей багажника – у ŠKODA бывало и такое! (1969 и 1976 гг.) 2 / 2 Нестандартное рекламное фото для демонстрации возможностей багажника – у ŠKODA бывало и такое! (1969 и 1976 гг.)

Конечно, чешская марка на тот момент не могла похвастать ни высокой мощностью, ни роскошным оснащением социалистических Шкод. Однако благодаря усилиям специалистов по рекламе даже скромные заднемоторные «эмбечки» в шестидесятые годы выглядели стильно, а двухдверные модели смотрелись на фото и вовсе «буржуазно». Хорошо выставленный свет, интересный фон, сюжетная сцена – все это работало на практике!

1 / 5 Ярко и стильно – именно так выглядели новые модели ŠKODA на рекламных фото конца шестидесятых годов (1965-1970 гг.) 2 / 5 Ярко и стильно – именно так выглядели новые модели ŠKODA на рекламных фото конца шестидесятых годов (1965-1970 гг.) 3 / 5 Ярко и стильно – именно так выглядели новые модели ŠKODA на рекламных фото конца шестидесятых годов (1965-1970 гг.) 4 / 5 Ярко и стильно – именно так выглядели новые модели ŠKODA на рекламных фото конца шестидесятых годов (1965-1970 гг.) 5 / 5 Ярко и стильно – именно так выглядели новые модели ŠKODA на рекламных фото конца шестидесятых годов (1965-1970 гг.)

Увы, в два последующих десятилетия рекламные фото автомобилей ŠKODA выглядели заметно скромнее и бледнее, чем прежде.

1 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 2 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 3 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 4 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 5 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 6 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 7 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 8 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 9 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 10 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.) 11 / 11 Период «застоя» - своеобразный творческий кризис? (1976-1988 гг.)

Возможно, в условиях планово-административной экономики тратить много сил, средств и времени для создания изображений и не требовалось – к тому времени во многих социалистических странах, включая саму Чехословакию, существовали длинные многолетние очереди на автомобили, поэтому чешские машины в особой рекламе не нуждались. Даже в конце восьмидесятых революционная для марки модель Favorit/Forman была представлена достаточно минималистично и даже скромно.

1 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 2 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 3 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 4 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 5 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 6 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 7 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.) 8 / 8 Минимум фона, отсутствие моделей – рекламные фото конца восьмидесятых выглядели достаточно сдержанно (1987-1990 гг.)

1 / 2 ŠKODA Felicia – своего рода «переходная» модель. Это нашло отражение и в рекламном фото (1994 год) 2 / 2 ŠKODA Felicia – своего рода «переходная» модель. Это нашло отражение и в рекламном фото (1994 год)

1 / 2 Рекламное фото салона во все времена могло продемонстрировать уровень отделки интерьера (1970 и 1994 гг.) 2 / 2 Рекламное фото салона во все времена могло продемонстрировать уровень отделки интерьера (1970 и 1994 гг.)

Все изменилось после того, как чешская марка «влилась в фольксвагеновскую семью», став полноправным членом концерна Volkswagen. После перепозиционирования моделей они были активно выведены на внешние рынки, включая Великобританию, что нашло своё отражение и в рекламных фото. В сюжетных сценах подчеркивалась доступность Felicia, которая органично смотрелась на фоне английских пейзажей и архитектуры.

1 / 5 Как подчеркнуть то, что Felicia выпускается с «правым рулем» и поставляется на великобританский рынок? Очень просто – с помощью фона и локаций (1995 год) 2 / 5 Как подчеркнуть то, что Felicia выпускается с «правым рулем» и поставляется на великобританский рынок? Очень просто – с помощью фона и локаций (1995 год) 3 / 5 Как подчеркнуть то, что Felicia выпускается с «правым рулем» и поставляется на великобританский рынок? Очень просто – с помощью фона и локаций (1995 год) 4 / 5 Как подчеркнуть то, что Felicia выпускается с «правым рулем» и поставляется на великобританский рынок? Очень просто – с помощью фона и локаций (1995 год) 5 / 5 Как подчеркнуть то, что Felicia выпускается с «правым рулем» и поставляется на великобританский рынок? Очень просто – с помощью фона и локаций (1995 год)

1 / 3 Лошади и сено в кадре намекают, для чего можно использовать пикап на базе ŠKODA Felicia (1995 год) 2 / 3 Лошади и сено в кадре намекают, для чего можно использовать пикап на базе ŠKODA Felicia (1995 год) 3 / 3 Лошади и сено в кадре намекают, для чего можно использовать пикап на базе ŠKODA Felicia (1995 год)

ŠKODA на обложке чешского издания Playboy? Со временем это стало возможно (1994 год)

Общий уровень исполнения фото заметно «подтянулся» — автомобили стали выглядеть солиднее и дороже, а ракурсы и фон напоминали о том, что ŠKODA является частью Volkswagen.

1 / 3 По ракурсу, фону и экспозиции снимки поздней Felicia – практически полная копия «фольксвагеновских» каталожных фото (1998 год) 2 / 3 По ракурсу, фону и экспозиции снимки поздней Felicia – практически полная копия «фольксвагеновских» каталожных фото (1998 год) 3 / 3 По ракурсу, фону и экспозиции снимки поздней Felicia – практически полная копия «фольксвагеновских» каталожных фото (1998 год)

В девяностые годы люди на рекламных изображениях появляются не столь часто, как прежде, причем обычно – на заднем фоне, не отвлекая зрителя от изображения собственно автомобиля. При этом позиционирование бренда осталось неизменным – как и прежде, ŠKODA осталась автомобилем для счастливой семьи. Но при этом более современным, комфортабельным и безопасным.

1 / 5 ŠKODA всегда оставалась автомобилем для жизни. Именно поэтому дети и семейные пары неизменно появляются в кадре (2000-е годы) 2 / 5 ŠKODA всегда оставалась автомобилем для жизни. Именно поэтому дети и семейные пары неизменно появляются в кадре (2000-е годы) 3 / 5 ŠKODA всегда оставалась автомобилем для жизни. Именно поэтому дети и семейные пары неизменно появляются в кадре (2000-е годы) 4 / 5 ŠKODA всегда оставалась автомобилем для жизни. Именно поэтому дети и семейные пары неизменно появляются в кадре (2000-е годы) 5 / 5 ŠKODA всегда оставалась автомобилем для жизни. Именно поэтому дети и семейные пары неизменно появляются в кадре (2000-е годы)

1 / 2 Неожиданное освещение или фон – на стыке веков в Чехии стали экспериментировать с техникой и приёмами (2001 год) 2 / 2 Неожиданное освещение или фон – на стыке веков в Чехии стали экспериментировать с техникой и приёмами (2001 год)

С появлением модели Octavia автомобили на фото «поехали», причем достаточно быстро. Изображение динамично двигающегося в кадре автомобиля недвусмысленно указывало на то, что современные Шкоды предназначены для водителей, которые любят и умеют ездить. Действительно, благодаря «фольксвагеновской моторизации» чешские машины наконец-то сумели стряхнуть с себя «социалистическую пыль» и стали заметно мощнее.

1 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 2 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 3 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 4 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 5 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 6 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 7 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 8 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы) 9 / 9 Быстро движущийся автомобиль – это всегда динамично. Однако ŠKODA начала активно использовать этот приём лишь после воссоединения с концерном Volkswagen (2000-е годы)

Семейные ценности и активная жизненная позиция – на этой концепции строится идея многих рекламных фото ŠKODA уже более полувека.

В рекламных фото начала двухтысячных подчеркивалась и вместительность багажного отделения, причем совсем не с помощью множества чемоданов и сумок, как это практиковали в шестидесятые годы. Огромный багажник Octavia впечатлял зрителя, даже будучи полностью пустым.

1 / 2 Как продемонстрировать тип кузова и возможности багажного отделения? Элементарно – подняв пятую дверь! (2004 год) 2 / 2 Как продемонстрировать тип кузова и возможности багажного отделения? Элементарно – подняв пятую дверь! (2004 год)

1 / 6 Высокий статус модели Superb подчеркивается фоном (2008 год) 2 / 6 Высокий статус модели Superb подчеркивается фоном (2008 год) 3 / 6 Высокий статус модели Superb подчеркивается фоном (2008 год) 4 / 6 Высокий статус модели Superb подчеркивается фоном (2008 год) 5 / 6 Высокий статус модели Superb подчеркивается фоном (2008 год) 6 / 6 Высокий статус модели Superb подчеркивается фоном (2008 год)

В это время определённые преимущества новых моделей ŠKODA на рекламных фото стали подчеркивать с помощью локации и фона. К примеру, полноприводные версии выгоднее всего смотрятся на снегу, да еще с эффектной пробуксовкой всех ведущих колёс, боевой настрой спортивных версий RS подтверждается на гоночном треке, а внедорожные возможности кроссовера Yeti убедительно подтверждаются форсированием водной преграды. Всегда в движении – примерно так это звучит (и выглядит) сегодня.

1 / 5 Рекламные фото сразу дают понять – у этой Октавии постоянный полный привод (2004 год) 2 / 5 Рекламные фото сразу дают понять – у этой Октавии постоянный полный привод (2004 год) 3 / 5 Рекламные фото сразу дают понять – у этой Октавии постоянный полный привод (2004 год) 4 / 5 Рекламные фото сразу дают понять – у этой Октавии постоянный полный привод (2004 год) 5 / 5 Рекламные фото сразу дают понять – у этой Октавии постоянный полный привод (2004 год)

1 / 4 Гоночный трек – отличный фон для горячей Octavia RS (2017 год) 2 / 4 Гоночный трек – отличный фон для горячей Octavia RS (2017 год) 3 / 4 Гоночный трек – отличный фон для горячей Octavia RS (2017 год) 4 / 4 Гоночный трек – отличный фон для горячей Octavia RS (2017 год)

1 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год) 2 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год) 3 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год) 4 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год) 5 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год) 6 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год) 7 / 7 Брызги воды в кадре смотрятся эффектно. И убедительно демонстрируют возможности кроссовера Yeti (2010 год)

1 / 2 Работающую на газе модификацию Octavia G-Tec для рекламного фото можно запечатлеть прямо на заправке! (2014 год) 2 / 2 Работающую на газе модификацию Octavia G-Tec для рекламного фото можно запечатлеть прямо на заправке! (2014 год)

Рекламное фото (особенно каталожное) – явление, несколько отличающееся от самой рекламы в её современной реализации. Безусловно, последняя использует «каталожные» изображения, сделанные в рекламных целях, но… далеко не всегда!

Вирусная, парадоксальная, провокационная – реклама может быть какой угодно, причем автомобиль на изображении может быть показан лишь частично либо отсутствовать вовсе! Успех рекламы заключается в самом слогане, игре слов или воображения, «дорисовавшего» нужное.

1 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 2 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 3 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 4 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 5 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 6 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 7 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 8 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 9 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 10 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы) 11 / 11 Реклама – двигатель торговли, причем зачастую очень нестандартный. Почувствуйте разницу с классическими каталожными фото! (2000-е годы)

1 / 3 Необычный для чешской марки фон – это не только провокация, но и намёк на экспортные поставки (1964 и 1994 гг.) 2 / 3 Необычный для чешской марки фон – это не только провокация, но и намёк на экспортные поставки (1964 и 1994 гг.) 3 / 3 Необычный для чешской марки фон – это не только провокация, но и намёк на экспортные поставки (1964 и 1994 гг.)

Количество рекламных фото автомобилей ŠKODA за последние 20 лет выросло на порядок: если когда-то новой модели было достаточно десятка изображений, то в наше время их количество в момент вывода новинки на рынок исчисляется сотнями. И всем им находят применение!

1 / 3 Каталожные фото всегда тщательно «вычищены», а выгодные линии и выштамповки подчеркнуты. Именно поэтому даже ординарный Rapid смотрится столь солидно и презентабельно (2012 год) 2 / 3 Каталожные фото всегда тщательно «вычищены», а выгодные линии и выштамповки подчеркнуты. Именно поэтому даже ординарный Rapid смотрится столь солидно и презентабельно (2012 год) 3 / 3 Каталожные фото всегда тщательно «вычищены», а выгодные линии и выштамповки подчеркнуты. Именно поэтому даже ординарный Rapid смотрится столь солидно и презентабельно (2012 год)

1 / 2 «Честный труженик» - именно на это красноречиво указывают рекламные фото ŠKODA Praktik (2000-е годы) 2 / 2 «Честный труженик» - именно на это красноречиво указывают рекламные фото ŠKODA Praktik (2000-е годы)

1 / 3 Современная реклама по сюжетным сценам иногда напоминает былые десятилетия… (2008 год) 2 / 3 Современная реклама по сюжетным сценам иногда напоминает былые десятилетия… (2008 год) 3 / 3 Современная реклама по сюжетным сценам иногда напоминает былые десятилетия… (2008 год)

1 / 4 …а иногда фото бывают совершенно другими – строгими и даже холодными (2017 год) 2 / 4 …а иногда фото бывают совершенно другими – строгими и даже холодными (2017 год) 3 / 4 …а иногда фото бывают совершенно другими – строгими и даже холодными (2017 год) 4 / 4 …а иногда фото бывают совершенно другими – строгими и даже холодными (2017 год)

Компания по-прежнему любит использовать в качестве фона чешскую историческую архитектуру, ну а свою историю эволюции марки ŠKODA может подчеркнуть очень просто.

1 / 2 Городской фон хорошо отражает дух времени (2008 год) 2 / 2 Городской фон хорошо отражает дух времени (2008 год)

1 / 4 Новейшая ŠKODA и старинные замки – классическое сочетание и отличный контраст! (2015 год) 2 / 4 Новейшая ŠKODA и старинные замки – классическое сочетание и отличный контраст! (2015 год) 3 / 4 Новейшая ŠKODA и старинные замки – классическое сочетание и отличный контраст! (2015 год) 4 / 4 Новейшая ŠKODA и старинные замки – классическое сочетание и отличный контраст! (2015 год)

1 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 2 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 3 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 4 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 5 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 6 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 7 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 8 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год) 9 / 9 Разнообразие рекламных фото кроссовера Kodiaq явно указывает на возможности и многофункциональность модели (2016 год)

1 / 4 Новейший «автомобиль-стрела» ŠKODA Karoq в движении на фото смотрится просто великолепно (2017 год) 2 / 4 Новейший «автомобиль-стрела» ŠKODA Karoq в движении на фото смотрится просто великолепно (2017 год) 3 / 4 Новейший «автомобиль-стрела» ŠKODA Karoq в движении на фото смотрится просто великолепно (2017 год) 4 / 4 Новейший «автомобиль-стрела» ŠKODA Karoq в движении на фото смотрится просто великолепно (2017 год)

Ведь достаточно сделать совместное фото моделей из разных десятилетий, чтобы показать богатое наследие и постоянную эволюцию, характерную для чешского производителя. Находясь всегда в движении, ŠKODA не стоит на месте – и это хорошо видно не только по дизайну автомобилей, но и по уровню рекламных фото.

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