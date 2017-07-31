Что такое кастор, и на что он влияет
Автор:

Что такое кастор, и на что он влияет

2292 0 2
Поделиться: 0 1 0 1 0 0
Если процедура регулировки углов развала-схождения колес является традиционной и хорошо известной, то еще один угол, имеющийся в рулевом управлении, зачастую вовсе неизвестен – отчасти за счет отсутствия возможности его регулировки на большинстве автомобилей. Сам он, однако, играет весьма важную роль в формировании правильной управляемости автомобиля. Угол этот называется кастор (или кастер). Что это за угол, и на что он влияет?
1. Что такое кастор?

Кастор – это угол между осью поворота колеса и вертикалью. Практически во всех автомобилях управляющее колесо поворачивается не вокруг вертикальной оси, а вокруг оси, слегка отклоненной от вертикали. Если встать сбоку от автомобиля и мысленно провести две эти оси – вертикальную и ось поворота – то угол между ними и будет являться кастором. Невооруженным взглядом заметить угол кастора сложно, поскольку обычно он небольшой и составляет пару-тройку градусов, в целом не превышая 10 градусов.

Проще всего увидеть угол кастора на двухколесной технике – мотоциклах и велосипедах. У них кастор фактически совпадает с углом наклона вилки – чем больше «завалена» вилка относительно вертикали, тем больше кастор. Самый большой кастор демонстрируют выставочные образцы чопперов с очень длинной вилкой и колесом, сильно вынесенным вперед.

2. Каким бывает кастор?

Исходя из геометрической логики, кастор может быть положительным, нулевым и отрицательным. Кастор является положительным, когда ось поворота колеса пересекается с поверхностью дороги по ходу движения впереди пятна контакта колеса с дорогой – иными словами, ось поворота «завалена» назад. Кастор будет нулевым, если ось поворота колеса будет совпадать с вертикалью. Ну а отрицательный кастор создается, если ось поворота колеса «завалена» вперед, и ее пересечение с поверхностью дороги находится позади пятна контакта.

3

Во всех гражданских автомобилях кастор положительный – именно такой угол обеспечивает пресловутый эффект самовыравнивания колес и стабилизации автомобиля на прямой.

3. На что влияет кастор?

Основная задача кастора – создание эффекта самовыравнивания колес при отпущенном руле и равномерном движении вперед. Этот эффект знаком каждому водителю: при выходе из поворота достаточно приотпустить руль, и он сам будет возвращаться в околонулевое положение. Такая настройка рулевого управления повышает безопасность и стабильность автомобиля при движении по прямой, а также обеспечивает более четкий ноль.

Еще одна роль кастора – изменение развала управляющих колес в поворотах. При положительном касторе развал колес в повороте меняется в отрицательную сторону, что благоприятно сказывается на положении колеса, пятне контакта и, как следствие, управляемости.

Теги: Популярные вопросы , кастор
Понравилась статья? 0 1 0 1 0 0
Обсуждаемое
25 Статьи / Технологии
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
13 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Лада Надежда: какой она может быть
4 Статьи / Тюнинг
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Тюнинг
Модный приговор: уникальный пикап Ford Ranger

Команды студии Carlex Design и MS-RT Road Technology объединились для создания эксклюзивного грузовичка, который в независимости от того что у…

2772 0 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Автотоп
Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские

Крутые масл-кары, огромные пикапы и солидные мощные седаны – вот как видит российский автолюбитель типичное американское шоссе. Типичное американское – и автомобили на нем, разумеется, тоже американские – с большими…

3908 1 2
Статьи / Практика
Вернуть свой 2007-й: 10-летний французский С-класс до 300 тысяч

Словосочетание «10-летний французский автомобиль» звучит немного зловеще. С имиджем у машин из Пятой республики дела обстоят так себе. Считается, что по качеству они уступают немецким и японским конкурентам, а…

1775 1 0
Статьи / Путешествия
Ездуны, Балдёжники и Летяги: типы автопутешественников, которые едут на юг

За три года крымских путешествий автору удалось составить некоторое представление о российских туристах, путешествующих на автомобиле в Крым. С кем вам по пути?

6096 0 3
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Subaru Legacy B11 с пробегом: «тук-тук» четвёртого цилиндра и настоящий полный привод

Не совсем обычная машина для не совсем нормальных людей – вот что такое Subaru Legacy. Если в вас живёт гонщик-авантюрист, который умеет варить железо, паять проводку и перепрессовывать подшипники, то первая часть…

3181 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Subaru Legacy B11 с пробегом: негниющая сталь кузова и детали, которые нельзя найти

Машины Subaru всегда были «немного другими» и всегда находили своего, такого же нестандартного, покупателя. И в девяностые годы поклонников-ценителей хватало, ведь машины эти были очень интересными. Достоинств у них…

5329 5 1
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda 6 GG с пробегом: моторы и коробки, как у Форда, но лучше

Первая часть обзора про Мазду 6 первого поколения получилась немного грустной: по прошествии лет стало понятно, что кузов не просто склонен к коррозии, а сгнивает в лучших традициях Опелей 90-х. Сложности подвески и…

4700 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Месть за Цусиму: тест-драйв Datsun on-DO

За два дня – 27 и 28 мая 1905 года – японский флот практически полностью уничтожил русскую эскадру из 30 военных кораблей у острова Цусима. Это поражение российского флота унесло более пяти тысяч человеческих жизней…

33241 11 0
Редкие авто
Некоторые монстры живы до сих пор: опыт владения Hummer H2

Было время, когда они были везде. По телевизору – в каждом клипе, у ресторана – на VIP парковке, на свадьбе – во главе кортежа. Квадратные громилы, увешанные тонной хромированных аксессуаров, шокирующие диаметром дисков…

35106 1 0
Тест-драйвы / Одиночные
Бомба для председателя: тест-драйв обновленной Toyota Camry Exclusive

Когда в 2005 году руководство компании Toyota решало, какую именно модель будут собирать на заводе, который начали строить в Шушарах, многие были удивлены сделанным выбором. Почему сердце успокоилось на солидном седане…

22132 3 6
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Делаем сигнализацию из смартфона: эксперимент с приложениями для Android

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять…

73355 9 0
Статьи / История
Обновки из СССР: распаковываем автоаксессуары, купленные в прошлом веке

Судьба вещей, которые мы рассматриваем сегодня, достойна того, чтобы им позавидовать: их сделали в прошлом веке, им бог весть сколько лет, но они так и остались новыми. Они дожили до наших дней и попали в совершенно…

58005 7 3
Гаджеты / Радар-детекторы
Активный антирадар – что это такое и как работает?

Активные антирадары-подавители, которые глушат сигналы "гаишных" радаров – об этих устройствах регулярно заходят разговоры в любом автосообществе. Но большинство бесед крутится вокруг невнятных легенд и смутных мифов,…

30192 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

61133 3 32
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

20309 2 0
Статьи / Военная техника
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии

В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…

9663 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Они хотя бы попытались: кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х

Десять лет назад, в далеком 2007 году, компания BMW представила миру свое «революционное» творение – кроссовер-купе BMW X6. Как и многие другие очень странные решения, оно получило эпитеты «эксклюзивный» и…

16971 7 6
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

20309 2 0
Статьи / История
Передаём за проезд: история разработки микроавтобуса Газель ГАЗ-3221

Этот небольшой микроавтобус стал неотъемлемым атрибутом жизни каждого жителя нашей страны, регулярно пользующегося общественным транспортом. Юркая и вместительная "Газелька" фактически стала синонимом слова «маршрутка» и…

9246 2 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?