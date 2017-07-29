Очень часто, читая тест-драйв какого-то автомобиля, вы могли видеть фразы: «руль пустоват», «машина хорошо стоит на дуге, но руль пустой», «у руля нет четкого ноля», «руль пустой в околонулевой зоне» и так далее. Что вкладывается в эти слова, и почему это считается недостатком?

29 Июл Что такое пустой руль и пустой ноль, и почему это плохо

1. Что такое «пустой руль»?

Перед тем, как говорить о пустом руле, стоит обозначить несколько важных нюансов рулевого управления. Одним из ключевых фактов в нашем случае является то, что рулевое управление в автомобилях устроено и настроено таким образом, чтобы при движении повернутый в какую-либо сторону руль сам возвращался в нулевое положение. Главным образом это достигается с помощью правильного кастора – угла между осью поворота переднего колеса и вертикалью.

Таким образом, при условии отсутствия усилителя рулевого управления и правильной настройки при движении в повороте на руль будет передаваться определенное реактивное (то есть, противодействующее) усилие, стремящееся вернуть его в околонулевое положение, и чем больше будет угол поворота руля и передних колес, тем выше будет это усилие. Это взаимодействие и называется обратной связью – то есть, информацией, которую колеса передают обратно на руль.

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Говоря о реактивном усилии и возвращении колес в нулевое положение стоит упомянуть еще несколько важных нюансов. Во-первых, кроме непосредственно реактивного усилия на руль передаются и другие данные – о начале скольжения колес, бокового увода, колейности и других нюансах дорожного полотна и поведения машины. Во-вторых, возвращающее и реактивное усилие совпадают только при нормальных условиях, когда автомобиль движется с нормальной скоростью по однородному покрытию с нормальным сцеплением. Например, при заносе, сносе, движении по поверхности с неоднородным сцеплением и других отклонениях от нормы усилие на руле не будет возвращать его в нулевое положение, а будет говорить об эффективности управления машиной, степени сцепления колес и других нюансах дорожной ситуации – то есть, оно будет реактивным, но не будет возвращающим.

Усилители рулевого управления не только уменьшают усилие, необходимое для поворота руля, но и снижают уровень обратной связи. Электрические усилители склонны к этому в большей степени, чем гидравлические. Таким образом, при определенной настройке рулевого управления автомобиля обратная связь в повороте может ощущаться настолько слабо, что у водителя пропадет ощущение четкой связи руля с колесами – именно это и называется «пустым рулем».

Пустой руль плох именно тем, что не дает полноценной обратной связи – для неопытного водителя это, например, чревато непониманием того, на какой именно угол повернуты колеса в определенный момент, что может привести к избыточным движениям рулем и заносу.

Стоит отметить, что если автомобиль не оснащен усилителем рулевого управления, а ощущения при движении говорят о некоторой пустоте руля, это может говорить о повышенных люфтах в рулевом механизме или его неисправности. Кроме того, действующий Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, запрещает эксплуатацию автомобилей, суммарный люфт в рулевом управлении которых превышает 10 градусов.

2. Что такое «ноль»?

Перед тем, как начать разбираться, что такое «пустой ноль», стоит понять, что такое «ноль» вообще. Под понятием «ноля» понимают такое положение рулевого колеса, когда передние управляющие колеса стоят прямо, обеспечивая стабильное движение по прямой. При нормальной регулировке (и если у вас не Citroen DS) руль в таком случае тоже будет пребывать в симметричном прямом положении.

В спортивных автомобилях в центре верхней части обода рулевого колеса даже делают специальную отметку, иногда дублируемую с отметкой на неподвижной части интерьера – как правило, на передней панели. Это позволяет более четко отслеживать положение руля и его отклонение от нулевой точки.

3. Что такое «пустой ноль»?

Теперь, понимая, что такое «пустой руль» и что такое «ноль», несложно разобраться в том, что такое «пустой ноль». Это такая настройка рулевого управления, при которой водителю сложно отследить нулевое положение рулевого колеса и положение колес, необходимое для прямолинейного движения, что приводит к необходимости постоянного подруливания при движении по прямой.

«Пустой ноль» неудобен как при спокойной езде, требуя от водителя постоянного внимания и движений для сохранения прямолинейной траектории движения, так и при активной езде, поскольку на высоких скоростях отклик на поворот рулевого колеса может оказаться куда более резким и привести к потере заданной траектории, заносу или потере управления.

Стоит отметить, что «пустой ноль» также может говорить о повышенных люфтах в рулевом механизме и его неисправности.