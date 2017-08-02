Ездуны, Балдёжники и Летяги: типы автопутешественников, которые едут на юг

Ездуны, Балдёжники и Летяги: типы автопутешественников, которые едут на юг

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За три года крымских путешествий автору удалось составить некоторое представление о российских туристах, путешествующих на автомобиле в Крым. С кем вам по пути?

Введение

Мы рассмотрим три основных типа автопутешественников, прибывающих нынешним летом в Крым, но предлагаемая классификация может быть в достаточной степени применима и к туристам, путешествующим по другим южным направлениям России. Как следует из названия, среди основных типажей следует различать ездунов, балдёжников и летяг. В первую очередь нужно отдельно сказать о ездунах, ибо этот термин уже употребляется в другой классификации автомобилистов, имеющей довольно широкую известность: ездок, ездун, ездюк и ездец.

Корреляция этой классификации с нашей фактически полная – рассматриваемых крымских путешественников из первой категории не назовёшь ездоками (реальные асы дорог), но и от ездюков (молодые, неопытные) с ездецами (хронические болваны) они тоже весьма далеки.

Так вот, Ездуны – это вполне адекватные автомобилисты, хоть и чуждые амбиций покрывать по 2 000 километров за один присест, но умеющие ездить далеко и разложившие своё путешествие по полочкам.

Ездуны

Ездуны приезжают в Крым затем, чтобы поездить и посмотреть. Они не будут неделями лежать на пляже; купание с загаром для них – не более чем приятное дополнение к основной деятельности. Они не будут предаваться разгулу и праздному шатанию. У них детально, по датам прописанный маршрут, больше двух дней они не задерживаются нигде, а билет на паром керченской переправы они покупают непременно заранее, через интернет, чтобы сократить ожидание в очереди. Они ходят в музеи, лазят по скалам, пробуют вина, а потом снова ходят и лазят, чтобы протрезветь и ездить.

ferry boat

Необходимо различать два подвида: ездун-мастер и ездун-кандидат. Первый – это, так сказать, осмысленный ездун: он пожил, поездил, многое понял об автомобильных путешествиях и грамотно рассчитывает свои силы. Как правило, такие перемещаются на крупных автомобилях, часто кроссоверах, с большим багажником на крыше. В салоне – два-три ряда сидений, на которых скомпонованы члены семьи.

Комплектации семьи разнятся по опциям и в зависимости от исполнения включают в себя: жён, сестёр, братьев, детей, внуков, бабушек, маленьких собачек, больших котов, а могут содержать и всё перечисленное. Всё это иногда пищит и воет, но очень боится получить от папы по соплям, поэтому организовано практически как отряд спецназа.

Cute family and pet are resting near vehicle outdoors

Что касается ездуна-кандидата, то он осуществляет свою бурную движуху за счёт физических, а когда они заканчиваются – за счёт морально-волевых качеств. Не организация, а напор и задор – вот его главная козырная карта. Это могут быть парень с девушкой на небольшой машине, а может быть компания из трёх-четырёх друзей, в которой есть как девушки, так и парни. Им хорошо вместе, они мало что планируют, но умны, выносливы и любознательны. И если ездун-мастер бывшим не бывает, то ездун-кандидат со временем имеет равные шансы как получить разряд ездуна-мастера, так и оказаться в одной из категорий, о которых речь ниже.

Чем полезны:

  • знают всё, у них можно пробивать практически любую инфу по Крыму.

Чем опасны:

  • они задолбают вас своей правильностью, организованностью и энергичностью.

Балдёжники

Эти приезжают в Крым для того, чтобы конкретно оттюленить на ближайшем пляже. Им не нужны фонтаны, дворцы, скалы и кипарисы. Им не нужны выставки и концерты. Всё, что им нужно – это моречко, бутылка вина и чебурек, который будет проносить мимо углеподобный дяденька в полуистлевших шортах. Но не стоит думать, что балдёжники сплошь ленивцы – среди них попадаются и продвинутые. Такие, скорее всего, тут не в первый раз – знают округу, шарят в ценах, их узнают продавцы в лавках.

Crimea beach in the summer

Машина в Крыму им нужна, чтобы нет-нет да и сгонять в супермаркет, повидать друзей или родственников, а также съездить погулять в центр города или на набережную. Большие и частые перегоны по полуострову даются им с трудом и неохотой – они не слишком мобильны в силу наличия некоторого количества детей/внуков, собак/кошек, женщин с тонкой душевной организацией и мужчин с тягой к прекрасному… крымскому вину.

У них много лишних вещей и некоторая нехватка необходимого, у них нет чёткого плана, они могут изредка собачиться между собой и злить окружающих своей способностью отлично устраиваться на занятой территории, причем за три копейки. Они точно знают, как пробалдеть пару недель на море и вернуться домой с ровным загаром и коллекцией ракушек в трусах.

Чем полезны:

  • могут показать хорошее место для купания.

Чем опасны:

  • движняк с ними особо не наведёшь.

Летяги

Летяги хотят всего и сразу, но совершенно не представляют, как это получить. Однако отпуск проходит, и надо действовать. Для начала женщина варит десятилитровую кастрюлю борща и на три дня забывает её на столе в летней кухне.

С утра всё семейство (или несколько семейств в одной компании) на люксовом минивэне (внедорожнике или нескольких машинах) выдвигается на какой-то обязательно самый лучший пляж в округе, старательно обгорает там снаружи (от солнца) и выгорает изнутри (от алкоголя). К вечеру они возвращаются «на базу», чтобы трезвый водитель смог догнать уровень отдохновенности остальных.

Tent and car camping is on a wild beach near the sea .

Участники этого экспириенса должны угадывать, когда приготовленную стряпню ещё можно есть, когда можно, только если очень хочется, и когда точно уже не надо – лучше на завтрак вточить кукурузных хлопьев с коньяком. Всю первую неделю они куролесят по окрестностям, зачем-то посещают один музей, выпивают на пляже всё вино, пиво и воду из фонтанчиков, постепенно превращаются из бледнолицых в краснокожих, а потом, облазя лохмотьями, грузятся в свой транспорт и отбывают в неизвестном направлении.

Чем полезны:

  • наглядно показывают, как не надо отдыхать, если вы не прирождённая летяга.

Чем опасны:

  • не отдыхайте с ними, если вы не прирождённая летяга.

Вывод

В заключении отметим, что в реальной жизни не так уж много «чистых» типажей из числа приведённых здесь. Например, довольно часто встречаются балдёжники, которые тяготеют к одному из полюсов — то есть, проявляют некоторые качества ездунов или же напротив, обнаруживают признаки деградации в летяг. Однако почти всегда можно сказать, каких качеств больше в ваших соседях или в вас самих. Надеемся, вы узнали себя и теперь точно знаете, с кем вам по пути, а с кем не очень.

Теги: Путешествия , путешествия на автомобиле
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