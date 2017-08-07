Пару недель назад, 19 июля 2017 года, в силу вступили новые государственные льготные программы приобретения новых автомобилей. Сохранив все имеющиеся преимущества льготного кредитования, они дали возможность отдельным категориям покупателей сэкономить еще больше за счет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Выясняем, каковы условия, и сколько можно сэкономить.

1. Что изменилось с 19 июля?

С 19 июля вступило в силу новое Постановление Правительства РФ от 7 июля 2017 г. N 808 «О внесении изменений в «Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 — 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей». Это постановление добавило в действующие правила несколько новых вводных, благодаря которым отдельным целевым категориям покупателей можно сэкономить при приобретении нового автомобиля в кредит. Эти целевые категории отражены в названиях программ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

2. Как сэкономить по программе «Первый автомобиль»?

Эта программа фактически вводится изменениями в п. 1 вышеуказанных Правил. Обновленная редакция гласит:

Субсидии предоставляются в целях возмещения выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок при выдаче физическим лицам (заемщикам) кредитов на приобретение автомобилей в 2015 — 2017 годах, и в целях реализации в 2017 году 408,35 тыс. автомобилей, в том числе 58,35 тыс. автомобилей в рамках кредитных договоров, соответствующих условиям подпункта «з» пункта 3 настоящих Правил, предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости приобретаемого автомобиля, заключенных с 1 июля 2017 г. заемщиками, являющимися гражданами Российской Федерации и отвечающими одновременно следующим условиям:

— имеют водительское удостоверение;

— не заключали в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается кредитным отчетом, предоставляемым бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О кредитных историях», а также обязуются не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями заемщиков, предоставляемыми в кредитную организацию;

— имеют 2 или более несовершеннолетних детей либо до даты заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль.

Проще говоря, чтобы сэкономить 10% стоимости нового автомобиля при его покупке, покупатель должен отвечать следующим требованиям:

— быть гражданином РФ;

— приобретать новый автомобиль 2016 или 2017 года выпуска в кредит по программе льготного кредитования (со скидкой до 6,7 процентного пункта);

— иметь водительское удостоверение;

— не иметь ни одного автомобиля в собственности до заключения кредитного договора;

— не иметь нового автомобиля, уже купленного ранее в кредит в 2017 году, и обязаться не приобретать других новых автомобилей в кредит в 2017 году.

Условия вполне простые и прозрачные: в выигрыше остаются те, кто относительно недавно получил права и еще не обзавелся автомобилем либо ездил на автомобиле отца, мужа, сына и так далее. Кроме того, по программе со скидкой в 10% можно купить только один автомобиль.

3. Как сэкономить по программе «Семейный автомобиль»?

Та же обновленная редакция пункта 1 Правил содержит слова «имеют 2 или более несовершеннолетних детей».

Таким образом, для того, чтобы сэкономить 10% при покупке нового автомобиля можно воспользоваться альтернативным набором условий:

— быть гражданином РФ;

— приобретать новый автомобиль 2016 или 2017 года выпуска в кредит по программе льготного кредитования (со скидкой до 6,7 процентного пункта);

— иметь водительское удостоверение;

— иметь 2 или более несовершеннолетних детей;

— не иметь нового автомобиля, уже купленного ранее в кредит в 2017 году, и обязаться не приобретать других новых автомобилей в кредит в 2017 году.

4. Сколько можно сэкономить по новым программам?

Максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по программе льготного кредитования в 2017 году ограничена суммой в 1 450 000 рублей – соответственно, учитывая, что размер скидки по новым программам равен 10%, ее максимально возможная сумма составляет 145 000 рублей. Как и ранее, в программе участвуют только новые легковые автомобили 2016-2017 годов выпуска.

5. Каковы сроки и ограничения по общему количеству автомобилей,

которые можно приобрести по новым программам?

Процитированная выше новая редакция пункта 1 Правил содержит четкую информацию на этот счет:«в целях реализации в 2017 году 408,35 тыс. автомобилей, в том числе 58,35 тыс. автомобилей в рамках кредитных договоров, соответствующих условиям подпункта «з» пункта 3 настоящих Правил, предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости приобретаемого автомобиля, заключенных с 1 июля 2017 г. заемщиками, являющимися гражданами Российской Федерации и отвечающими одновременно следующим условиям».

Ранее план программы льготного автокредитования на 2017 год был установлен на уровне 350 000 автомобилей, теперь же к ним добавились еще 58 350 автомобилей, доступных со скидкой в 10%. Соответственно, как только эти 58 350 автомобилей будут распроданы, действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет прекращено.

6. Какие еще нюансы есть у новых программ?

Стоит обратить внимание: новые программы предусматривают «возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости приобретаемого автомобиля»: то есть, формально для приобретения машины вам нужно уплатить первый взнос в размере, определяемом вами и автосалоном, а затем компенсировать 10% стоимости автомобиля, входившие в этот первоначальный взнос. Однако конкретные условия кредитования и размер первоначального взноса, разумеется, будут определяться индивидуально.

И еще: несмотря на то, что Постановление Правительства, вносящее изменения в действующие Правила, было опубликовано 12 июля и вступило в силу с 19 июля, оно распространяется на все автомобили, приобретенные с 1 июля 2017 года. То есть, если вы входите в категорию, на которую распространяется действие скидки в 10%, и заключили кредитный договор с 1 июля включительно, то вы тоже имеет право на участие в программах.