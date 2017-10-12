Объем и мощность – это не только момент и надежность, но и расход. Даже самые идеальные дороги, равномерные режимы движения и неземные методики измерения не в силах привести цифры к нормальным, если под капотом полтысячный табун, а рабочий объем измеряется уже не литрами, а галлонами. И если за паспортными 4 литрами на сотню зачастую скрываются 7 реальных, то судить о том, каков будет «живой» расход у сегодняшних участников нашего топа – занятие, способное вызвать депрессивный синдром.

В прошлый раз порогом входа для автомобилей стала цифра в 4 литра на 100 километров пути. Сколько накинем к ней сегодня? Подумав, мы решили, что неплохо было бы накинуть десять. Плюс-минус…

7 место:

Range Rover / Range Rover Sport

Но чтобы не бросаться сразу в омут с головой, начнем с машин «экономичных» – вот как Range Rover, например. Его пятилитровый компрессорный мотор недвусмысленно намекает, что скучно с ним не будет – ни на дороге, ни на заправке. Но насколько?

Настолько, что заправляться вы будете, утирая слезы счастья. Этот аристократ как в удлиненно-роскошной, так и в спортивно-безбашенной версии изволит откушать из бака 12,8 литра 95-го бензина за каждые 100 километров путешествия. Взамен он обещает 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Но вот если вы въезжаете в город…

Тут уж вы сами виноваты – аристократия не будет скромничать в запросах. В городском цикле расход сразу вырастает до 18 литров – и это только по паспорту. На сколько вам реально хватит бака, вмещающего 105 литров топлива, будет решать даже не ваш мозг, а ваша правая нога. И иногда они будут мало связаны между собой…

6 место:

Chevrolet Tahoe

Вот вам еще один скромняга, который не дотянул даже до нашего ориентира в 14 литров на сотню в смешанном цикле. Chevrolet Tahoe предлагает даже больше, чем Range Rover: посадочных мест здесь – до восьми, объем двигателя – на одну Skoda Fabia больше и составляет 6,2 литра, лошадиных сил… а, простите, здесь их всего 409. Зато момента почти столько же – 610 Нм, и это при том, что здесь нет ни турбины, ни компрессора – американский подход гласит, что любую проблему можно решить литром-другим рабочего объема.

За такой подход приходится платить – причем в прямом смысле слова. В смешанном цикле Tahoe будет выкачивать из бака не менее 13,4 литра АИ-95, а если вокруг будут пешеходы, дома и светофоры, то он занервничает и попросит 18,3. А еще есть подозрения, что если эти дома и пешеходы будут находиться на планете Земля, то даже 18,3 литра дело не ограничится.

5 место:

Toyota Land Cruiser 200

Встречаются как-то на соревнованиях по обжорству англичанин, американец и японец… Звучит как начало анекдота, однако для владельцев Land Cruiser 200, избравших не легкий дизельный, а хардкорный бензиновый путь, этот анекдот с пополнением интернациональной команды обжор будет немного грустноватым.

И грустноватым он будет по двум причинам. И первая – даже не расход горючего, а то, что 5,7-литровый бензиновый V8 с маркировкой 3UR-FE не достался «двухсотке», оставшись прерогативой Lexus LX 570, а имеющийся под капотом 4,6-литровый 1UR-FE имеет почти на 60 сил меньше при том, что экономия на бензине отнюдь не так очевидна. Судите сами: платой за 309 л.с. и 439 Нм крутящего момента становятся 13,9 литра на 100 км в смешанном цикле и 18,2 в городском, который легким движением ноги превращают ваши карманы в элегантные бреши. Единственным утешением здесь можно считать то, что японские агрегаты более неприхотливы в еде и вполне довольны, когда их угощают обычным 92-м бензином при условии, что этот бензин безлимитный.

4 место:

Jeep Grand Cherokee SRT8

Между японцем и японцем уверенно вклинился еще один американец, который абсолютно уверен в том, что бензин – это всего лишь средство достижения желаемой скорости и нужной концентрации адреналина и дофамина в крови. И он тоже по-американски уверен, что для этого не нужны турбины, компрессоры или хитрые настройки – чтобы ехать до ста за пять секунд, достаточно, чтобы объем мотора составлял 1,41 галлона, или 6,4 литра.

А еще надо не забывать этот мотор кормить – не подкармливать, а именно щедро утолять его постоянный голод. Для этого потребуется 14 литров 95-го в смешанном цикле движения, но вот в городе даже политкорректно-паспортная цифра расхода пробила отметку в 20 литров, заскочив на 20,7. И в этих условиях 93,5 литра, влезающие в бак – это только завтрак…

3 место:

Lexus LX 570

Этот собрат «двухсотки» получил пресловутый 5,7-литровый 3UR-FE с V-образным расположением восьми цилиндров и недвусмысленно хвастается этим в своем индексе. Не меньше он хвастается мощностью в 367 л.с., крутящим моментом в 530 Нм и богатым оснащением, помноженным на лощеную внешность. Однако есть у него и такие черты, которыми хвастаться прилюдно не станешь…

Одна из таких черт – это показатели расхода. Комбинированный перевалил наш ориентир в 14 литров, установившись на отметке в 14,4. Городской же – немногим менее скромный, чем у вышеупомянутого «большого индейца»: 20,2 литра на сотню. И вновь единственное, чем может утешать себя владелец на заправке – это то, что он не переплачивает за топливо хотя бы с точки зрения стоимости литра: в цилиндрах без проблем горит АИ-92.

2 место:

Infiniti QX80

Infiniti QX80 удивительным образом смог объединить в себе черты и японцев, и американцев, расположившихся на предыдущих строчках. Его мотор лишен наддува, рабочий объем подкапотного агрегата превышает 1,2 галлона, а габариты самого автомобиля внушают благоговение даже по меркам США. При этом он носит японское имя и имеет ощутимо японский дизайн, а его расход столь же велик, как радиационный фон Фукусимы.

Впрочем, в таких делах лучше оперировать цифрами – благо, они заметны невооруженным глазом. Расход в смешанном цикле составляет минимум 14,5 литров на сто километров пути, а городской не опускается ниже 20,6. Много ли это при 5,6 литрах объема, 405 л.с. мощности и 560 Нм крутящего момента? Об этом можно и подискутировать – нужно ведь чем-то себя занять, пока заполняется столитровый бак…

1 место:

Mercedes-Benz G 65 AMG

А вот этому парню плевать на все. На то, что нельзя быть таким быстрым и мощным, если тебя спроектировали в семидесятые годы прошлого века в качестве армейского транспорта. На то, что 12 цилиндров и 630 лошадиных сил в V-образном моторе – это слишком много для внедорожника и слишком мало для 3,2 тонн полной массы. И на то, что ехать со всем этим чудовищным зарядом лучше только по прямой. Ему вообще плевать на все, что вы о нем думаете.

С ним невозможно задружиться: вы либо обмякаете и смиряетесь с тем, что находитесь в адамантиевом ящике на ядерном топливе, либо пытаетесь соответствовать, завтракая блинами от штанги со сгущенкой. Но и в том, и в другом случае вы должны обладать достаточным запасом мужества, чтобы понимать, что заявленная цифра в 17 литров на сотню в смешанном цикле успокаивает так же, как если бы она была написана в метрах на альтиметре вашего самолета, пролетающего над извергающимся вулканом. Показатель городского расхода в Mercedes-Benz благоразумно не указывают (но ходят слухи, что он добавил один седой волос в бороду Чака Норриса).

Вне зачета

На самом деле, эта подборка могла быть гораздо менее интересной и окончательно оторванной от жизни, включи мы в нее абсолютно все автомобили с неприлично высоким расходом. Судите сами: кого можно было бы заинтересовать фактом, что Bentley Bentayga потребляет 13,1 литра в смешанном цикле и 19 литров в городе, Bentley Continental Flying Spur – 14,4 и 22,1 соответственно, Bentley Mulsanne – 15 и 23,4, а Bentley Continental Supersports – 15,7 и 24,3. И уж еще более небанальным было бы водрузить на вершину Lamborghini Aventador с его 16,9 литрами расхода в «общих» условиях и 26,2 в городских или, чего доброго, какую-нибудь Ferrari или Bugatti. От такого списка веяло бы пренебрежением к цифрам расхода и непониманием того, что такое заправочный пистолет – а ведь мы-то с вами прекрасно представляем себе, что это такое, подъезжая к заправке на G65 AMG.

1 / 7 На фото: Bentley Bentayga '2016–н.в. 2 / 7 На фото: Bentley Flying Spur V8 '2014–н.в. 3 / 7 На фото: Bentley Mulsanne '2016–н.в. 4 / 7 На фото: Bentley Continental Supersports '2017 5 / 7 На фото: Lamborghini Aventador LP 700-4т'2011–17 6 / 7 На фото: Ferrari 812 Superfast '2017 7 / 7 На фото: Bugatti Chiron '2016–н.в.