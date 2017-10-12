Лей, не жалей: самые прожорливые автомобили российского рынка
Автор:

Лей, не жалей: самые прожорливые автомобили российского рынка

18382 0 2
Поделиться: 0 2 0 0 0 0
Сегодня у нас на очереди – логичный ответ на нашу прошлую подборку самых экономичных автомобилей российского рынка. Зачем писать про паспортные 4 литра на сотню, если в реальности их будет 7? И то верно – сегодня пишем «14», а читаем «27»!

Объем и мощность – это не только момент и надежность, но и расход. Даже самые идеальные дороги, равномерные режимы движения и неземные методики измерения не в силах привести цифры к нормальным, если под капотом полтысячный табун, а рабочий объем измеряется уже не литрами, а галлонами. И если за паспортными 4 литрами на сотню зачастую скрываются 7 реальных, то судить о том, каков будет «живой» расход у сегодняшних участников нашего топа – занятие, способное вызвать депрессивный синдром.

В прошлый раз порогом входа для автомобилей стала цифра в 4 литра на 100 километров пути. Сколько накинем к ней сегодня? Подумав, мы решили, что неплохо было бы накинуть десять. Плюс-минус…

7 место:
Range Rover / Range Rover Sport

Но чтобы не бросаться сразу в омут с головой, начнем с машин «экономичных» – вот как Range Rover, например. Его пятилитровый компрессорный мотор недвусмысленно намекает, что скучно с ним не будет – ни на дороге, ни на заправке. Но насколько?

На фото: Range Rover '2012–17

На фото: Range Rover ‘2012–17

Настолько, что заправляться вы будете, утирая слезы счастья. Этот аристократ как в удлиненно-роскошной, так и в спортивно-безбашенной версии изволит откушать из бака 12,8 литра 95-го бензина за каждые 100 километров путешествия. Взамен он обещает 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Но вот если вы въезжаете в город…

На фото: Range Rover Sport '2013–н.в.

На фото: Range Rover Sport ‘2013–н.в.

Тут уж вы сами виноваты – аристократия не будет скромничать в запросах. В городском цикле расход сразу вырастает до 18 литров – и это только по паспорту. На сколько вам реально хватит бака, вмещающего 105 литров топлива, будет решать даже не ваш мозг, а ваша правая нога. И иногда они будут мало связаны между собой…

6 место:
Chevrolet Tahoe

Вот вам еще один скромняга, который не дотянул даже до нашего ориентира в 14 литров на сотню в смешанном цикле. Chevrolet Tahoe предлагает даже больше, чем Range Rover: посадочных мест здесь – до восьми, объем двигателя – на одну Skoda Fabia больше и составляет 6,2 литра, лошадиных сил… а, простите, здесь их всего 409. Зато момента почти столько же – 610 Нм, и это при том, что здесь нет ни турбины, ни компрессора – американский подход гласит, что любую проблему можно решить литром-другим рабочего объема.

На фото: Chevrolet Tahoe '2014–н.в.

На фото: Chevrolet Tahoe ‘2014–н.в.

За такой подход приходится платить – причем в прямом смысле слова. В смешанном цикле Tahoe будет выкачивать из бака не менее 13,4 литра АИ-95, а если вокруг будут пешеходы, дома и светофоры, то он занервничает и попросит 18,3. А еще есть подозрения, что если эти дома и пешеходы будут находиться на планете Земля, то даже 18,3 литра дело не ограничится.

5 место:
Toyota Land Cruiser 200

Встречаются как-то на соревнованиях по обжорству англичанин, американец и японец… Звучит как начало анекдота, однако для владельцев Land Cruiser 200, избравших не легкий дизельный, а хардкорный бензиновый путь, этот анекдот с пополнением интернациональной команды обжор будет немного грустноватым.

На фото: Toyota Land Cruiser (200) '2015–н.в.

На фото: Toyota Land Cruiser (200) ‘2015–н.в.

И грустноватым он будет по двум причинам. И первая – даже не расход горючего, а то, что 5,7-литровый бензиновый V8 с маркировкой 3UR-FE не достался «двухсотке», оставшись прерогативой Lexus LX 570, а имеющийся под капотом 4,6-литровый 1UR-FE имеет почти на 60 сил меньше при том, что экономия на бензине отнюдь не так очевидна. Судите сами: платой за 309 л.с. и 439 Нм крутящего момента становятся 13,9 литра на 100 км в смешанном цикле и 18,2 в городском, который легким движением ноги превращают ваши карманы в элегантные бреши. Единственным утешением здесь можно считать то, что японские агрегаты более неприхотливы в еде и вполне довольны, когда их угощают обычным 92-м бензином при условии, что этот бензин безлимитный.

4 место:
Jeep Grand Cherokee SRT8

Между японцем и японцем уверенно вклинился еще один американец, который абсолютно уверен в том, что бензин – это всего лишь средство достижения желаемой скорости и нужной концентрации адреналина и дофамина в крови. И он тоже по-американски уверен, что для этого не нужны турбины, компрессоры или хитрые настройки – чтобы ехать до ста за пять секунд, достаточно, чтобы объем мотора составлял 1,41 галлона, или 6,4 литра.

Jeep Grand Cherokee SRT8 Worldwide (WK2) '2012–13ъ Jeep Grand Cherokee SRT8 Worldwide (WK2) '2012–13
На фото: Под капотом Jeep Grand Cherokee SRT8 '2012–13

На фото: Под капотом Jeep Grand Cherokee SRT8 ‘2012–13

А еще надо не забывать этот мотор кормить – не подкармливать, а именно щедро утолять его постоянный голод. Для этого потребуется 14 литров 95-го в смешанном цикле движения, но вот в городе даже политкорректно-паспортная цифра расхода пробила отметку в 20 литров, заскочив на 20,7. И в этих условиях 93,5 литра, влезающие в бак – это только завтрак…

3 место:
Lexus LX 570

Этот собрат «двухсотки» получил пресловутый 5,7-литровый 3UR-FE с V-образным расположением восьми цилиндров и недвусмысленно хвастается этим в своем индексе. Не меньше он хвастается мощностью в 367 л.с., крутящим моментом в 530 Нм и богатым оснащением, помноженным на лощеную внешность. Однако есть у него и такие черты, которыми хвастаться прилюдно не станешь…

На фото: Lexus LX 570 '2015–н.в.

На фото: Lexus LX 570 ‘2015–н.в.

Одна из таких черт – это показатели расхода. Комбинированный перевалил наш ориентир в 14 литров, установившись на отметке в 14,4. Городской же – немногим менее скромный, чем у вышеупомянутого «большого индейца»: 20,2 литра на сотню. И вновь единственное, чем может утешать себя владелец на заправке – это то, что он не переплачивает за топливо хотя бы с точки зрения стоимости литра: в цилиндрах без проблем горит АИ-92.

Lexus-LX_570-2016-1600-22

2 место:
Infiniti QX80

Infiniti QX80 удивительным образом смог объединить в себе черты и японцев, и американцев, расположившихся на предыдущих строчках. Его мотор лишен наддува, рабочий объем подкапотного агрегата превышает 1,2 галлона, а габариты самого автомобиля внушают благоговение даже по меркам США. При этом он носит японское имя и имеет ощутимо японский дизайн, а его расход столь же велик, как радиационный фон Фукусимы.

На фото: Infiniti QX80 5.6 '2015

На фото: Infiniti QX80 5.6 ‘2015

Впрочем, в таких делах лучше оперировать цифрами – благо, они заметны невооруженным глазом. Расход в смешанном цикле составляет минимум 14,5 литров на сто километров пути, а городской не опускается ниже 20,6. Много ли это при 5,6 литрах объема, 405 л.с. мощности и 560 Нм крутящего момента? Об этом можно и подискутировать – нужно ведь чем-то себя занять, пока заполняется столитровый бак…

Infiniti QX80 5.6 '2015 g

1 место:
Mercedes-Benz G 65 AMG

А вот этому парню плевать на все. На то, что нельзя быть таким быстрым и мощным, если тебя спроектировали в семидесятые годы прошлого века в качестве армейского транспорта. На то, что 12 цилиндров и 630 лошадиных сил в V-образном моторе – это слишком много для внедорожника и слишком мало для 3,2 тонн полной массы. И на то, что ехать со всем этим чудовищным зарядом лучше только по прямой. Ему вообще плевать на все, что вы о нем думаете.

На фото: Mercedes-Benz G 65 AMG '2012–15

На фото: Mercedes-Benz G 65 AMG ‘2012–15

С ним невозможно задружиться: вы либо обмякаете и смиряетесь с тем, что находитесь в адамантиевом ящике на ядерном топливе, либо пытаетесь соответствовать, завтракая блинами от штанги со сгущенкой. Но и в том, и в другом случае вы должны обладать достаточным запасом мужества, чтобы понимать, что заявленная цифра в 17 литров на сотню в смешанном цикле успокаивает так же, как если бы она была написана в метрах на альтиметре вашего самолета, пролетающего над извергающимся вулканом. Показатель городского расхода в Mercedes-Benz благоразумно не указывают (но ходят слухи, что он добавил один седой волос в бороду Чака Норриса).

G 65 AMG

Вне зачета

На самом деле, эта подборка могла быть гораздо менее интересной и окончательно оторванной от жизни, включи мы в нее абсолютно все автомобили с неприлично высоким расходом. Судите сами: кого можно было бы заинтересовать фактом, что Bentley Bentayga потребляет 13,1 литра в смешанном цикле и 19 литров в городе, Bentley Continental Flying Spur – 14,4 и 22,1 соответственно, Bentley Mulsanne – 15 и 23,4, а Bentley Continental Supersports – 15,7 и 24,3. И уж еще более небанальным было бы водрузить на вершину Lamborghini Aventador с его 16,9 литрами расхода в «общих» условиях и 26,2 в городских или, чего доброго, какую-нибудь Ferrari или Bugatti. От такого списка веяло бы пренебрежением к цифрам расхода и непониманием того, что такое заправочный пистолет – а ведь мы-то с вами прекрасно представляем себе, что это такое, подъезжая к заправке на G65 AMG.

1 / 7
На фото: Bentley Bentayga '2016–н.в.
2 / 7
На фото: Bentley Flying Spur V8 '2014–н.в.
3 / 7
На фото: Bentley Mulsanne '2016–н.в.
4 / 7
На фото: Bentley Continental Supersports '2017
5 / 7
На фото: Lamborghini Aventador LP 700-4т'2011–17
6 / 7
На фото: Ferrari 812 Superfast '2017
7 / 7
На фото: Bugatti Chiron '2016–н.в.
Теги: Автотоп , быстрые автомобили , быстрые машины , дорогие автомобили , дорогие внедорожники , дорогие иномарки , мощные автомобили , мощные внедорожники , мощные двигатели , премиум автомобили , расход топлива , Bentayga , Bentley , Chevrolet , G-класс , Grand Cherokee , Infiniti , Jeep , Land Cruiser 200 , Land Rover , Lexus , LX , Mercedes-Benz , QX80 , Range Rover Sport , Tahoe , Toyota
Понравилась статья? 0 2 0 0 0 0
Обсуждаемое
17 Статьи / Практика
Страшилки про DSG: настоящие и мнимые проблемы робота, и что с ними делать
9 Статьи / Автотоп
Мне многого не надо: самые экономичные автомобили российского рынка
8 Статьи / Практика
Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Седан Volkswagen Polo: новые изображения

Позавчера был опубликован официальный тизер нового компактного седана Virtus для Бразилии, который в дальнейшем может появиться у нас под привычным…

14169 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Я хочу о нем поведать миру: как правильно фотографировать автомобиль для блога

Совсем недавно мы выяснили, как правильно фотографировать автомобиль для продажи, чтобы повысить его шансы на успешное новое знакомство, а сегодня побеседуем с профессиональным фотографом о том, как сделать отличные…

546 0 0
Статьи / Интервью
Франк Тиманн, Rolls-Royce: краш-тесты наших машин разбивают мне сердце

Rolls-Royce живёт в своем темпе. Вместо трёх смен поколений и 5-6 рестайлингов за десятилетие – новое поколение Phantom впервые с 2003 года. Вместо революции в дизайне – отточенная до идеала концепция монумента на…

851 0 2
Статьи / Практика
Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом

Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший…

12423 8 5
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Astra J с пробегом: не совсем удачные коробки и совсем неудачные моторы

Astra J – машина со всех сторон симпатичная. Вполне современная, но по-прежнему надёжная. Во всяком случае, в первой части нашего обзора мы не нашли никакого криминала ни в кузове, ни в салоне, ни в ходовой части.…

3516 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Astra J с пробегом: почти идеальный кузов и неприлично дорогая рулевая рейка

Эти автомобили еще достаточно молоды, но уже сейчас можно сказать, что Astra J получилась весьма неоднозначной. У нее есть и очевидные достоинства, и не менее очевидные недостатки. А для полного понимания придется очень…

3279 8 2
Статьи / Практика
Не спрятаться, не скрыться: как определить пробег по состоянию салона

Все мы прекрасно знаем, что большинство автомобилей на вторичном рынке продают на редкость замечательными: в ДТП они не были, масло не едят, все ТО проходили всегда вовремя, пробеги минимальные… Вот только жаль, что…

14222 5 6
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Экипажу приготовиться к взлёту: тест-драйв Ikarus 55 Lux

Может, сорок лет назад автобусы не были такими удобными, как современные. Не было в них кондиционеров, в них могло потряхивать, был слышен звук моторов… Но многие из автобусов прошлого были невероятно красивыми и…

16413 9 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Добрая панда из одноэтажной Америки: опыт владения Toyota Sequoia II

В России вершиной пищевой цепочки Toyota является Land Cruiser 200. Брутальный флагман, мечта миллионов – живое олицетворение концепции большого черного джипа. Но в США водится особь покрупнее - что это за зверь?…

12947 3 1
Тест-драйвы / Одиночные
Пост принял: тест-драйв Volkswagen Tiguan

Отслужив в трудных российских условиях «десять лет беспорочной» с момента начала выпуска в 2007 году, единственный компактный кроссовер в модельном ряду Volkswagen сдал пост преемнику – второму поколению. Сменщик…

16655 11 3
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Технологии
Личный экономист, охранник, инструктор и диагност: тестируем универсальный автогаджет

Автомобильные сигнализации в их классическом понимании уступили место продвинутым многофункциональным системам, объединяющим в себе мощный охранный потенциал и «страховую телематику», дающие скидки на КАСКО до 50%,…

7986 10 10
Гаджеты / Видеорегистраторы
Cтарый новый приятель: обзор видеорегистратора Mio MiVue C335

Компания Mio для многих - старый приятель! С ней в начале 2000-х мы осваивали первые умные карманные гаджеты - когда еще не существовало смартфонов, модного слова «android», а мобильным устройством от Apple был лишь…

9042 0 6
Статьи / Практика
Быть аккуратным водителем – выгодно: как сэкономить на каско при помощи смартфона

Мы уже говорили о телематических системах, следящих за автомобилем и его параметрами. Настало время рассказать об иной ветви эволюции телематики – приложениях, измеряющих вашу водительскую дисциплину. Разбираемся, какие…

3225 3 2
Военная техника
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

24656 2 0
Статьи / Военная техника
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии

В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…

13020 1 0
Статьи / Военная техника
Секретный советский приоритет: активные военные автопоезда

Преодолев трудный процесс проектирования и испытаний опытных образцов активных автопоездов, о которых мы рассказывали в предыдущем материале, уже в 1960-е годы на головных советских автозаводах удалось наладить выпуск…

19988 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
По стопам Ванкеля: взлёт и падение роторных моторов ВАЗ

На массовых советских легковушках не было особых технических инноваций - ни дизеля, ни автоматической трансмиссии, ни гидропневматической подвески, ни турбонаддува. В огромной стране были востребованы любые автомобили -…

114296 4 3
Статьи / История
Советская мощь: все автомобили с V8 из СССР

Фраза «американский автомобиль с V8» звучит так же логично, как «борщ с пампушками». Фраза «советский автомобиль с V8» до сих пор звучит так же непривычно, как «мороженое с беконом». Меж тем, и мороженое с беконом, и…

31911 1 24
Статьи / История
Безумцы или гении: провалы и прорывы современных российских изобретателей

Про таких говорят «Кулибин» – по фамилии знаменитого российского изобретателя Ивана Кулибина. Чудаки, придумывающие безумные механизмы, на Руси и в СССР были всегда. Мы собрали изобретения нескольких из них и выяснили,…

28811 4 2
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?