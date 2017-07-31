От практичности к эстетичности: кристаллическая революция дизайна ŠKODA

От практичности к эстетичности: кристаллическая революция дизайна ŠKODA

3236 0 0
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Автор:
На протяжении всей своей истории автомобили ŠKODA были примером «техники для человека», причем человека семейного, практичного и активного. В истории рекламной фотографии наглядно отражен важный факт: эволюция марки – это прежде всего эволюция содержания. Однако в какой-то момент это содержание получило абсолютно новую форму – и этот переход к новому восприятию, пожалуй, стал даже не просто эволюционным, а во многом революционным для бренда. С чего начиналась эта революция дизайна, и почему новая форма не стала поводом «порвать с прошлым» – вспоминаем сегодня.

Переосмыслить себя

Тезис, который мы озвучили во вступлении, не подвергнуть сомнениям: одной из ключевых ценностей бренда всегда была ориентированность на традиционные семейные ценности, удобство и практичность. Функционализм, не граничащий с примитивностью – пожалуй, так можно охарактеризовать внешность чешских автомобилей, которые стали спутниками автовладельцев социалистической эпохи.

Переход ŠKODA в новую семью под фамилией Volkswagen подарил ей много нового – особенно с технической точки зрения. Впрочем, даже получив так много, марка осталась верна себе: багаж ценностей воплотился и в новом модельном ряду. Однако определенный момент стал переломным: в 2011 году ŠKODA явила миру абсолютно новую концепцию формы, в которой отныне должно было воплотиться традиционное содержание. Бренду удалось буквально переосмыслить себя, наглядно доказав, что классические ценности можно реализовать и в принципиально новом виде – не только практичном, но и весьма эстетичном.

На фото: ŠKODA VISION D '2011

На фото: ŠKODA VISION D ‘2011

Этим первым вестником нового дизайна стал концепт ŠKODA VISION D. Он стал «шагом в будущее» – то будущее, которое мы видим сейчас, обозначив новый язык дизайна и новое восприятие бренда в целом. Четкие, резкие линии, острые грани и гладкие поверхности – такими штрихами рисовался концепт, задавший форму грядущему модельному ряду. Ажиотажа добавляло то, что VISION D был «заготовкой» для компактного массового автомобиля: по меркам «бывшей ŠKODA» это была неслыханная смелость.

1 / 5
На фото: ŠKODA VISION D '2011
2 / 5
На фото: интерьер ŠKODA VISION D '2011
3 / 5
На фото: интерьер ŠKODA VISION D '2011
4 / 5
На фото: интерьер ŠKODA VISION D '2011
5 / 5
На фото: ŠKODA VISION D '2011

И мало было прямоты линий и четкости граней: впереди был еще один проект, получивший название VISION C. Здесь смелости в карандашах дизайнеров стало еще больше: линии стали еще резче, грани еще очерченнее, а поверхности приобрели трехмерность, чередуя вогнутые элементы с нарочито выпуклыми гранями. Ключевых линий стало больше: если в VISION D в глаза бросались четкая подоконная линия, выступающий порог и «подиум» на капоте, то в VISION C к ним добавились остроугольная оптика, граненая решетка радиатора, резкие очертания капота и вогнутые нижние части дверей – такой ŠKODA еще не знал никто.

1 / 5
На фото: ŠKODA VISION C '2014
2 / 5
На фото: ŠKODA VISION C '2014
3 / 5
На фото: ŠKODA VISION C '2014
4 / 5
На фото: интерьер ŠKODA VISION C '2014
5 / 5
На фото: интерьер ŠKODA VISION C '2014

Витки истории

Статьи / История
Эволюция рекламной фотографии марки ŠKODA

Однако богатая история рекламного фото ŠKODA насчитывает уже почти 120 лет – и здесь нет никакой ошибки! Компания была основана в 1895 году, а самый старый рекламный плакат, который сохранила для нас история, датируется...

7873 3 12

Ставшая уже расхожей фраза о том, что история движется по спирали, наиболее точно отражает то, что произошло с дизайном чешских автомобилей в последние несколько лет. Смелость, экспрессивность, новизна – все это было в новых концептах, но ŠKODA не была бы собой, не создай она эту новизну на фундаменте выдающихся национальных достижений. Этими достижениями стали два ключевых культурно-художественных явления: чешский кубизм и богемский хрусталь.

Кубизм, появившийся как художественное направление в начале ХХ века, изначально «базировался» во Франции, будучи воплощенным на холстах Пабло Пикассо и Жоржа Брака, которые, в свою очередь, вдохновлялись работами Поля Сезанна. Как художественная техника кубизм рассекает реальные объекты на базовые геометрические формы, при этом изображая их с множества ракурсов и расширяя их восприятие. И если картины, написанные в этой технике, могут быть причислены некоторыми к специфическому роду искусства, то архитектурное и дизайнерское наследие, вдохновленное этим самобытным художественным явлением, заслуженно привлекает внимание и по сей день.

Кубизм в архитектуре – это прежде всего именно чешское наследие, созданное руками таких архитекторов как Павел Янак и Йозеф Хохол. Для Чехии, до 1918 года носившей имя Богемия, кубизм стал не просто одним из множества архитектурных направлений, как в Германии и Франции, а буквально национальным стилем. Главная идея кубистической архитектуры – создание экспрессивного трехмерного образа, сотканного из граней, ребер и углов. «Фасеточные» фасады, сформированные из треугольных элементов, шестиугольные сотовые окна, необычные формы и симметричность образа, иногда нарочито искажаемая для большей экспрессии – вот облик классического здания в этом стиле.

На фото: Йозеф Хохол

На фото: Йозеф Хохол

Кубизм в Богемии и Чехии, однако, проник глубже, чем только в архитектуру, скульптуру и живопись. Павел Янак и Властислав Хофманн в своем творчестве создавали не только монументальные здания, но и предметы быта – например, стулья и вазы. Оставаясь полнофункциональными изделиями, эти вещи доказали жизнеспособность кубизма как способа выразить новое в привычных бытовых элементах без потери их качеств.

951

На фото: Властислав Хофманн

Второе культурно-историческое наследие, легшее в основу нового дизайна ŠKODA – это богемский хрусталь. Производство хрусталя в Богемии и Силезии, располагающихся на территории современной Чехии, уходит корнями глубоко в средние века, а его высочайшее качество обеспечило ему мировую известность и признание. Чешские стеклодувы, развивавшие свое ремесло с XIII века, по праву считались одними из лучших в мире, наряду с венецианскими, и традиции этого ремесла живы и по сей день. Чешский хрусталь – одна из важнейших статей национального экспорта: изделия ручной работы и огранки ценятся по всему миру, став не просто предметами быта, а элементами роскоши и признаком тонкого вкуса.

Столь ценное наследие не остается в стороне и от современных мероприятий мирового масштаба: например, победные кубки для всемирно известного веломарафона Тур де Франс созданы в дизайн-студии ŠKODA. За годы партнерства ŠKODA и веломарафона изготовление кубков стало традицией: вот уже который год подряд победители соревнования поднимают над головой хрустальные трофеи, изготовленные в духе лучших образцов чешского ремесла.

Фото: ŠKODA

Фото: ŠKODA

Так стоит ли удивляться тому, что в ŠKODA при поиске вдохновения для нового стиля бренда избрали всемирно известные и ценные традиции? Пожалуй, это был наиболее удачный выбор: сочетание кубизма и граненого хрусталя стало новой визитной карточкой бренда, обеспечив ему стопроцентную узнаваемость. Важно в этом выборе и то, что обе эти традиции живы и здравствуют по сей день: о всемирной известности чешского хрусталя мы уже рассказали, а наследие заветов кубизма нашло свое выражение, например, в офисном здании «Keystone Building» и театре «Nová scéna» в Праге. Новые архитектурные творения обозначили «перезагрузку» в явлении архитектурного кубизма и подчеркнули уважение к традициям.

renaissance National theatre from 1883 (arch. Josef Zitek), Prague, Czech republic

На фото: Nová scéna

Революция дизайна

Столь подробно рассказывая о культурных основах нового дизайна, мы, однако, отвлеклись от собственно автомобилей – а ведь здесь есть на что посмотреть. Одним из главных достоинств новых моделей, выходивших одна за другой по мотивам соответствующих концептов, однозначно стоит считать их близость к исходнику. В свое время Джереми Кларксон, глядя на концепт Opel Astra H, заявил, что если реальный автомобиль будет похож на картинку, он отведает яичницы с собственными волосами. Если бы он бился об заклад в случае с ŠKODA VISION D, VISION C и последующим VISION S, он лишился бы остатков своей шевелюры: каждый из серийных автомобилей сохранил абсолютно все ключевые стилистические штрихи, заложенные дизайн-студией в концепт-кар.

На фото: ŠKODA VISION S '2016

На фото: ŠKODA VISION S ‘2016

Да, о VISION S – если концепт VISION D стал предвестником популярного Rapid, а VISION C – нового флагмана марки, модели Superb, то прототип с литерой S явил собой новый шаг в истории бренда – семиместный внедорожник. Как и в случае с двумя предшественниками, он взял от концепта все лучшее, а в серийном исполнении получил даже больше – например, более «приземленный» вариант второго ряда сидений, имеющий три посадочных места вместо двух.

1 / 4
На фото: ŠKODA VISION S '2016
2 / 4
На фото: ŠKODA VISION S '2016
3 / 4
На фото: интерьер ŠKODA VISION S '2016
4 / 4
На фото: интерьер ŠKODA VISION S '2016

Но все эти автомобили получили заряд главных характерных особенностей, который в них вдохнули дизайнеры, опирающиеся на ключевые стилистические ценности, о которых мы рассказали выше. Силуэты автомобилей стали четкими и эмоциональными, а экстерьер явил собой квинтэссенцию кубистических заветов лучших мастеров. Грани, резкие переходы, острые углы и трехмерные очертания не стали причиной излишней агрессивности внешности, а подарили ему ту самую эстетику кубизма, которая была заложена в новую концепцию дизайна. Интерьер при этом, получив свою долю свежих идей, сохранил лейтмотив чешской практичности, оставшись удобным, функциональным и комфортным.

Geneva preview SKODA

VisionC_interier

VISIONC_green_Front0 VISIONC_green_SideRear0

В новый кубический дизайн идеально вписались традиции богемского хрусталя: будучи предметом не только быта, но и искусства, хрусталь дополнил образ кристаллической оптикой, которую, к тому же, перевели на светодиодную технологию.

Vision_D_Design_001

Vision_D_Design_004 Vision_D_Design_002 Vision_D_Design_003

Поставив рядом автомобили нового и предыдущего поколения, можно своими глазами увидеть, насколько разительно изменилась не только их внешность, но и само их восприятие. Однако, сделав шаг вперед в отношении дизайна, чешские автомобили не остались на месте и с точки зрения внутреннего содержания – технологии тоже пришли в полное соответствие с тем, что ожидает современный потребитель.

Новейшие двигатели, коробки передач с двойным сцеплением последней разработки, актуальные системы активной и пассивной безопасности и прогрессивная управляющая электроника – вот техническая составляющая, что дополняет новый внешний образ. Большие сенсорные экраны, быстрая и актуальная мультимедийная начинка, мобильный доступ в интернет, качественная навигация и широкий функционал – вот то, о чем не могли и мечтать владельцы еще каких-то 15 лет назад. Сегодня все это – новая реальность для ŠKODA.

03VisionS

01VisionS interiorfinal1 02VisionS

Взгляд в будущее

Все новые концепты ŠKODA уже стали реальностью – но это отнюдь не значит, что чехи не ведут работу над «вестниками будущего». Так, совсем недавно мы увидели ŠKODA VISION E – чешское видение полностью электрического автомобиля для всей семьи. Разумеется, он сохранил и приумножил все новые «фамильные черты», но, что более важно, обозначил еще один горизонт для бренда – создание электромобиля. Каким он будет, мы увидим уже в ближайшие годы, а пока на примере ŠKODA Karoq, последовавшего за «старшим» Kodiaq, понаблюдаем за развитием этого витка в истории дизайна марки ŠKODA. И, судя по обещаниям шкодовцев, нас ждет еще немало интересного.

1 / 4
На фото: ŠKODA VISION E '2017
2 / 4
На фото: интерьер ŠKODA VISION E '2017
3 / 4
На фото: ŠKODA VISION E '2017
4 / 4
На фото: ŠKODA VISION E '2017
Теги: История , концепт , концепт-кар , чешские автомобили , чешские автопроизводители , чешские марки , чешские машины , чешские седаны , Skoda
Понравилась статья? 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
25 Статьи / Технологии
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
13 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Лада Надежда: какой она может быть
4 Статьи / Тюнинг
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Тюнинг
Модный приговор: уникальный пикап Ford Ranger

Команды студии Carlex Design и MS-RT Road Technology объединились для создания эксклюзивного грузовичка, который в независимости от того что у…

2772 0 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Автотоп
Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские

Крутые масл-кары, огромные пикапы и солидные мощные седаны – вот как видит российский автолюбитель типичное американское шоссе. Типичное американское – и автомобили на нем, разумеется, тоже американские – с большими…

3912 1 2
Статьи / Практика
Вернуть свой 2007-й: 10-летний французский С-класс до 300 тысяч

Словосочетание «10-летний французский автомобиль» звучит немного зловеще. С имиджем у машин из Пятой республики дела обстоят так себе. Считается, что по качеству они уступают немецким и японским конкурентам, а…

1775 1 0
Статьи / Путешествия
Ездуны, Балдёжники и Летяги: типы автопутешественников, которые едут на юг

За три года крымских путешествий автору удалось составить некоторое представление о российских туристах, путешествующих на автомобиле в Крым. С кем вам по пути?

6100 0 3
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Subaru Legacy B11 с пробегом: «тук-тук» четвёртого цилиндра и настоящий полный привод

Не совсем обычная машина для не совсем нормальных людей – вот что такое Subaru Legacy. Если в вас живёт гонщик-авантюрист, который умеет варить железо, паять проводку и перепрессовывать подшипники, то первая часть…

3182 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Subaru Legacy B11 с пробегом: негниющая сталь кузова и детали, которые нельзя найти

Машины Subaru всегда были «немного другими» и всегда находили своего, такого же нестандартного, покупателя. И в девяностые годы поклонников-ценителей хватало, ведь машины эти были очень интересными. Достоинств у них…

5329 5 1
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda 6 GG с пробегом: моторы и коробки, как у Форда, но лучше

Первая часть обзора про Мазду 6 первого поколения получилась немного грустной: по прошествии лет стало понятно, что кузов не просто склонен к коррозии, а сгнивает в лучших традициях Опелей 90-х. Сложности подвески и…

4700 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Месть за Цусиму: тест-драйв Datsun on-DO

За два дня – 27 и 28 мая 1905 года – японский флот практически полностью уничтожил русскую эскадру из 30 военных кораблей у острова Цусима. Это поражение российского флота унесло более пяти тысяч человеческих жизней…

33241 11 0
Редкие авто
Некоторые монстры живы до сих пор: опыт владения Hummer H2

Было время, когда они были везде. По телевизору – в каждом клипе, у ресторана – на VIP парковке, на свадьбе – во главе кортежа. Квадратные громилы, увешанные тонной хромированных аксессуаров, шокирующие диаметром дисков…

35106 1 0
Тест-драйвы / Одиночные
Бомба для председателя: тест-драйв обновленной Toyota Camry Exclusive

Когда в 2005 году руководство компании Toyota решало, какую именно модель будут собирать на заводе, который начали строить в Шушарах, многие были удивлены сделанным выбором. Почему сердце успокоилось на солидном седане…

22132 3 6
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Делаем сигнализацию из смартфона: эксперимент с приложениями для Android

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять…

73355 9 0
Статьи / История
Обновки из СССР: распаковываем автоаксессуары, купленные в прошлом веке

Судьба вещей, которые мы рассматриваем сегодня, достойна того, чтобы им позавидовать: их сделали в прошлом веке, им бог весть сколько лет, но они так и остались новыми. Они дожили до наших дней и попали в совершенно…

58005 7 3
Гаджеты / Радар-детекторы
Активный антирадар – что это такое и как работает?

Активные антирадары-подавители, которые глушат сигналы "гаишных" радаров – об этих устройствах регулярно заходят разговоры в любом автосообществе. Но большинство бесед крутится вокруг невнятных легенд и смутных мифов,…

30192 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

61133 3 32
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

20309 2 0
Статьи / Военная техника
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии

В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…

9663 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Они хотя бы попытались: кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х

Десять лет назад, в далеком 2007 году, компания BMW представила миру свое «революционное» творение – кроссовер-купе BMW X6. Как и многие другие очень странные решения, оно получило эпитеты «эксклюзивный» и…

16971 7 6
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

20309 2 0
Статьи / История
Передаём за проезд: история разработки микроавтобуса Газель ГАЗ-3221

Этот небольшой микроавтобус стал неотъемлемым атрибутом жизни каждого жителя нашей страны, регулярно пользующегося общественным транспортом. Юркая и вместительная "Газелька" фактически стала синонимом слова «маршрутка» и…

9246 2 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?