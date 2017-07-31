На протяжении всей своей истории автомобили ŠKODA были примером «техники для человека», причем человека семейного, практичного и активного. В истории рекламной фотографии наглядно отражен важный факт: эволюция марки – это прежде всего эволюция содержания. Однако в какой-то момент это содержание получило абсолютно новую форму – и этот переход к новому восприятию, пожалуй, стал даже не просто эволюционным, а во многом революционным для бренда. С чего начиналась эта революция дизайна, и почему новая форма не стала поводом «порвать с прошлым» – вспоминаем сегодня.

Переосмыслить себя

Тезис, который мы озвучили во вступлении, не подвергнуть сомнениям: одной из ключевых ценностей бренда всегда была ориентированность на традиционные семейные ценности, удобство и практичность. Функционализм, не граничащий с примитивностью – пожалуй, так можно охарактеризовать внешность чешских автомобилей, которые стали спутниками автовладельцев социалистической эпохи.

Переход ŠKODA в новую семью под фамилией Volkswagen подарил ей много нового – особенно с технической точки зрения. Впрочем, даже получив так много, марка осталась верна себе: багаж ценностей воплотился и в новом модельном ряду. Однако определенный момент стал переломным: в 2011 году ŠKODA явила миру абсолютно новую концепцию формы, в которой отныне должно было воплотиться традиционное содержание. Бренду удалось буквально переосмыслить себя, наглядно доказав, что классические ценности можно реализовать и в принципиально новом виде – не только практичном, но и весьма эстетичном.

Этим первым вестником нового дизайна стал концепт ŠKODA VISION D. Он стал «шагом в будущее» – то будущее, которое мы видим сейчас, обозначив новый язык дизайна и новое восприятие бренда в целом. Четкие, резкие линии, острые грани и гладкие поверхности – такими штрихами рисовался концепт, задавший форму грядущему модельному ряду. Ажиотажа добавляло то, что VISION D был «заготовкой» для компактного массового автомобиля: по меркам «бывшей ŠKODA» это была неслыханная смелость.

1 / 5 На фото: ŠKODA VISION D '2011 2 / 5 На фото: интерьер ŠKODA VISION D '2011 3 / 5 На фото: интерьер ŠKODA VISION D '2011 4 / 5 На фото: интерьер ŠKODA VISION D '2011 5 / 5 На фото: ŠKODA VISION D '2011

И мало было прямоты линий и четкости граней: впереди был еще один проект, получивший название VISION C. Здесь смелости в карандашах дизайнеров стало еще больше: линии стали еще резче, грани еще очерченнее, а поверхности приобрели трехмерность, чередуя вогнутые элементы с нарочито выпуклыми гранями. Ключевых линий стало больше: если в VISION D в глаза бросались четкая подоконная линия, выступающий порог и «подиум» на капоте, то в VISION C к ним добавились остроугольная оптика, граненая решетка радиатора, резкие очертания капота и вогнутые нижние части дверей – такой ŠKODA еще не знал никто.

1 / 5 На фото: ŠKODA VISION C '2014 2 / 5 На фото: ŠKODA VISION C '2014 3 / 5 На фото: ŠKODA VISION C '2014 4 / 5 На фото: интерьер ŠKODA VISION C '2014 5 / 5 На фото: интерьер ŠKODA VISION C '2014

Витки истории

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7873 3 12 03.06.2017

Ставшая уже расхожей фраза о том, что история движется по спирали, наиболее точно отражает то, что произошло с дизайном чешских автомобилей в последние несколько лет. Смелость, экспрессивность, новизна – все это было в новых концептах, но ŠKODA не была бы собой, не создай она эту новизну на фундаменте выдающихся национальных достижений. Этими достижениями стали два ключевых культурно-художественных явления: чешский кубизм и богемский хрусталь.

Кубизм, появившийся как художественное направление в начале ХХ века, изначально «базировался» во Франции, будучи воплощенным на холстах Пабло Пикассо и Жоржа Брака, которые, в свою очередь, вдохновлялись работами Поля Сезанна. Как художественная техника кубизм рассекает реальные объекты на базовые геометрические формы, при этом изображая их с множества ракурсов и расширяя их восприятие. И если картины, написанные в этой технике, могут быть причислены некоторыми к специфическому роду искусства, то архитектурное и дизайнерское наследие, вдохновленное этим самобытным художественным явлением, заслуженно привлекает внимание и по сей день.

Кубизм в архитектуре – это прежде всего именно чешское наследие, созданное руками таких архитекторов как Павел Янак и Йозеф Хохол. Для Чехии, до 1918 года носившей имя Богемия, кубизм стал не просто одним из множества архитектурных направлений, как в Германии и Франции, а буквально национальным стилем. Главная идея кубистической архитектуры – создание экспрессивного трехмерного образа, сотканного из граней, ребер и углов. «Фасеточные» фасады, сформированные из треугольных элементов, шестиугольные сотовые окна, необычные формы и симметричность образа, иногда нарочито искажаемая для большей экспрессии – вот облик классического здания в этом стиле.

Кубизм в Богемии и Чехии, однако, проник глубже, чем только в архитектуру, скульптуру и живопись. Павел Янак и Властислав Хофманн в своем творчестве создавали не только монументальные здания, но и предметы быта – например, стулья и вазы. Оставаясь полнофункциональными изделиями, эти вещи доказали жизнеспособность кубизма как способа выразить новое в привычных бытовых элементах без потери их качеств.

Второе культурно-историческое наследие, легшее в основу нового дизайна ŠKODA – это богемский хрусталь. Производство хрусталя в Богемии и Силезии, располагающихся на территории современной Чехии, уходит корнями глубоко в средние века, а его высочайшее качество обеспечило ему мировую известность и признание. Чешские стеклодувы, развивавшие свое ремесло с XIII века, по праву считались одними из лучших в мире, наряду с венецианскими, и традиции этого ремесла живы и по сей день. Чешский хрусталь – одна из важнейших статей национального экспорта: изделия ручной работы и огранки ценятся по всему миру, став не просто предметами быта, а элементами роскоши и признаком тонкого вкуса.

Столь ценное наследие не остается в стороне и от современных мероприятий мирового масштаба: например, победные кубки для всемирно известного веломарафона Тур де Франс созданы в дизайн-студии ŠKODA. За годы партнерства ŠKODA и веломарафона изготовление кубков стало традицией: вот уже который год подряд победители соревнования поднимают над головой хрустальные трофеи, изготовленные в духе лучших образцов чешского ремесла.

Так стоит ли удивляться тому, что в ŠKODA при поиске вдохновения для нового стиля бренда избрали всемирно известные и ценные традиции? Пожалуй, это был наиболее удачный выбор: сочетание кубизма и граненого хрусталя стало новой визитной карточкой бренда, обеспечив ему стопроцентную узнаваемость. Важно в этом выборе и то, что обе эти традиции живы и здравствуют по сей день: о всемирной известности чешского хрусталя мы уже рассказали, а наследие заветов кубизма нашло свое выражение, например, в офисном здании «Keystone Building» и театре «Nová scéna» в Праге. Новые архитектурные творения обозначили «перезагрузку» в явлении архитектурного кубизма и подчеркнули уважение к традициям.

Революция дизайна

Столь подробно рассказывая о культурных основах нового дизайна, мы, однако, отвлеклись от собственно автомобилей – а ведь здесь есть на что посмотреть. Одним из главных достоинств новых моделей, выходивших одна за другой по мотивам соответствующих концептов, однозначно стоит считать их близость к исходнику. В свое время Джереми Кларксон, глядя на концепт Opel Astra H, заявил, что если реальный автомобиль будет похож на картинку, он отведает яичницы с собственными волосами. Если бы он бился об заклад в случае с ŠKODA VISION D, VISION C и последующим VISION S, он лишился бы остатков своей шевелюры: каждый из серийных автомобилей сохранил абсолютно все ключевые стилистические штрихи, заложенные дизайн-студией в концепт-кар.

Да, о VISION S – если концепт VISION D стал предвестником популярного Rapid, а VISION C – нового флагмана марки, модели Superb, то прототип с литерой S явил собой новый шаг в истории бренда – семиместный внедорожник. Как и в случае с двумя предшественниками, он взял от концепта все лучшее, а в серийном исполнении получил даже больше – например, более «приземленный» вариант второго ряда сидений, имеющий три посадочных места вместо двух.

1 / 4 На фото: ŠKODA VISION S '2016 2 / 4 На фото: ŠKODA VISION S '2016 3 / 4 На фото: интерьер ŠKODA VISION S '2016 4 / 4 На фото: интерьер ŠKODA VISION S '2016

Но все эти автомобили получили заряд главных характерных особенностей, который в них вдохнули дизайнеры, опирающиеся на ключевые стилистические ценности, о которых мы рассказали выше. Силуэты автомобилей стали четкими и эмоциональными, а экстерьер явил собой квинтэссенцию кубистических заветов лучших мастеров. Грани, резкие переходы, острые углы и трехмерные очертания не стали причиной излишней агрессивности внешности, а подарили ему ту самую эстетику кубизма, которая была заложена в новую концепцию дизайна. Интерьер при этом, получив свою долю свежих идей, сохранил лейтмотив чешской практичности, оставшись удобным, функциональным и комфортным.

В новый кубический дизайн идеально вписались традиции богемского хрусталя: будучи предметом не только быта, но и искусства, хрусталь дополнил образ кристаллической оптикой, которую, к тому же, перевели на светодиодную технологию.

Поставив рядом автомобили нового и предыдущего поколения, можно своими глазами увидеть, насколько разительно изменилась не только их внешность, но и само их восприятие. Однако, сделав шаг вперед в отношении дизайна, чешские автомобили не остались на месте и с точки зрения внутреннего содержания – технологии тоже пришли в полное соответствие с тем, что ожидает современный потребитель.

Новейшие двигатели, коробки передач с двойным сцеплением последней разработки, актуальные системы активной и пассивной безопасности и прогрессивная управляющая электроника – вот техническая составляющая, что дополняет новый внешний образ. Большие сенсорные экраны, быстрая и актуальная мультимедийная начинка, мобильный доступ в интернет, качественная навигация и широкий функционал – вот то, о чем не могли и мечтать владельцы еще каких-то 15 лет назад. Сегодня все это – новая реальность для ŠKODA.

Взгляд в будущее

Все новые концепты ŠKODA уже стали реальностью – но это отнюдь не значит, что чехи не ведут работу над «вестниками будущего». Так, совсем недавно мы увидели ŠKODA VISION E – чешское видение полностью электрического автомобиля для всей семьи. Разумеется, он сохранил и приумножил все новые «фамильные черты», но, что более важно, обозначил еще один горизонт для бренда – создание электромобиля. Каким он будет, мы увидим уже в ближайшие годы, а пока на примере ŠKODA Karoq, последовавшего за «старшим» Kodiaq, понаблюдаем за развитием этого витка в истории дизайна марки ŠKODA. И, судя по обещаниям шкодовцев, нас ждет еще немало интересного.

1 / 4 На фото: ŠKODA VISION E '2017 2 / 4 На фото: интерьер ŠKODA VISION E '2017 3 / 4 На фото: ŠKODA VISION E '2017 4 / 4 На фото: ŠKODA VISION E '2017