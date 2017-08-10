Никогда не понимал футбольных фанатов, готовых ездить за своей командой на выезды по всей стране. Но, кажется, я стал таким же. Разве что с поправкой на вид спорта.

Этап на Смоленском кольце для москвичей очень удобен. До трассы чуть меньше трёхсот километров, и при желании на гонки можно ездить одним днём. Но такие поездки, честно говоря, выматывают, тысяча триста километров за уикенд — так себе отдых. Поэтому гораздо удобнее уезжать в пятницу на все выходные. В конце концов, город-герой Смоленск на триста лет старше Москвы, и там определённо есть, на что посмотреть. Так я думал, покупая билет на Стриж. На машине было ехать откровенно лень, лучше потратить эти три-четыре часа на фильмы или книги, чем на дорогу.

Квартира в центре стоит 1 500-2 000 рублей в сутки, хотя понятие центра тут весьма относительно. Из любой точки города дойти пешком до центра можно минут за двадцать, а такси стоит не больше 150 рублей. В общем, для путешествия по городу автомобиль совсем не обязателен.

Смоленск очень напомнил родной Екатеринбург двадцатилетней давности, из которого я ребёнком уехал в столицу. Уставший провинциальный город (не сочтите за шовинизм), который ветшает с каждым годом. Это видно везде. Оббитые поребрики, низкие здания с облупившейся штукатуркой, выцветшие вывески и разбитые фонари. А когда видишь, как водитель копается под капотом тридцатилетнего VW Passat, понимаешь, что здесь все ещё девяностые. Мне это понравилось, будто в детство попал. Но каково жить так каждый день?

В Смоленске безусловно есть красивые и очень милые места. Но они как горсть жемчуга, рассыпанная в песке. Общее впечатление о городе не меняют. Даже таксисты на вопрос «куда сходить» не могли вспомнить ничего, кроме кремлевской стены и собора. С другой стороны, смоляне очень доброжелательны, и все страшилки про опасные вечерние прогулки близко не соответствуют действительности. Хотя дорог в этом городе за редким исключением действительно нет. Это к слову о поездке на авто.

Правда, есть нюанс. Смоленское Кольцо находится в ста двадцати километрах от города в сторону Москвы. Так что если нет задачи познакомиться с самим Смоленском (а мне хватило одного дня), то смысл ехать туда отсутствует в принципе. Благо, рядом с трассой хватает гостиниц.

Но я поехал на поезде, и поэтому спонсором моей культурной программы стали коллеги из PR Mitsubishi Motor Rus. Они в считаные дни договорились с местным дилером, и в субботу утром на улице Кутузова меня ждал белоснежный Outlander. Японский кроссовер уже не первый раз выручает меня в путешествиях. После рождения дочери я вывозил на нем всю семью на летний отдых за город. Пару лет назад на Outlander я исколесил Свердловскую и Челябинскую области. А теперь вот Смоленск.

Mitsubishi – он как любимые джинсы. Без особых претензий на изыски и роскошь, но чертовски уютный. К кроссоверу не надо привыкать, он ровно такой, каким ты хочешь видеть универсальный автомобиль.

Ну вот, например, салон. Дизайнеры явно не претендовали на лавры Колани или Бэнгла, стараясь сделать нечто невообразимо оригинальное. И это прекрасно, потому что у тебя не возникает никаких претензий к эргономике. Комфортная посадка, лаконичные, но читаемые приборы, внятная логика мультимедийной системы и понятное управление климатом.

Равно как не требуется сверхъестественных способностей спорткара: 167-сильный 2,4-литровый «атмосферник» разгоняет Mitsubishi Outlander до сотни за десять с половиной секунд. Не рекорд, но вполне достаточно. Тем более, что на трассе вопросов по с динамикой вообще не возникает. Скорее, наоборот. Приходится постоянно осаживать себя, чтобы не нарваться на нарушения. А качество трассы М1 и относительно низкий трафик этому очень способствуют.

По-настоящему кроссовер раскрылся как раз тогда, когда пришлось свернуть с М1 в сторону Дорогобужского района. Лет пять назад с дорогой возле Smolensk Ring была полная беда. Сейчас – лучше, намного лучше. Теперь до кольца можно доехать на любом автомобиле с любым клиренсом. Но на некоторых участках пока еще есть нюансы. И вот с этими нюансами Outlander справляется отлично. Можно смело ехать по разбитому и утыканному заплатками асфальту, не притормаживая перед каждой неровностью. И это – вопрос не только энергоемкости подвески, но и комфорта в салоне. Машина не раскачивается на неровностях, не спрыгивает с траектории в повороте, и вообще ведет себя очень приятно. Что особенно удивило, так это тормоза. Причем удивили со знаком плюс. Если в штатных режимах все довольно буднично, то эффективность интенсивного торможения гораздо выше ожидаемой, и за пару десятков километров динамичной езды не появилось ни намека на перегрев.

В общем, с задачей максимально комфортно и беспроблемно свозить меня на Смоленское кольцо и обратно Mitsubishi справился отлично. Ну а подробнее про японский кроссовер (правда, в топовой версии) можно почитать в материале Андрея Судьбина. Теперь собственно про гонки.

Пятый этап Российской серии кольцевых гонок должен был пройти в подмосковном Мячково, но реконструкция автодрома ADM Raceway так и не завершилась, поэтому организаторам пришлось задействовать резервный вариант — второй раз за сезон гонки РСКГ отправились в Смоленск.

В первые выходные августа на «Смоленском кольце» собрались 78 пилотов, усилиями которых уик-энд превратился в один из самых зрелищных в истории СМП РСКГ. Да и, пожалуй, всего современного российского автоспорта. В «Туринге» команде Lada Sport Rosneft удалось одержать третью победу подряд — выиграв обе гонки в Казани, в субботнем заезде под Смоленском жёлтые седаны Lada Vesta TCR оформили дубль. Владимир Шешенин смог выиграть старт, удержав позади напарника Кирилла Ладыгина, который смог прорваться наверх, а за место в тройке лидеров боролись Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорт» и Алексей Дудукало из Lukoil Racing. Появление машины безопасности из-за контакта Романа Голикова и Тимура Шигабутдинова уплотнило пелетон, но на места в лидирующей группе не повлияло. А вот за спинами призёров борьба шла активная — как-никак, в этапе принимали участие уже 16 машин топ-класса «Туринг»!

Воскресный заезд оказался ещё более интересным и насыщенным сражениями за позиции. Лидерство после старта захватил было Ирек Миннахметов и Клим Гаврилов, но из-за аварии Павла Яшина гонка была нейтрализована пейс-каром. После ухода машины безопасности в боксы борьба вспыхнула с новой силой — Дмитрий Брагин отыграл третье место у Виталия Дудина, а потом его прошёл и Владимир Шешенин. Дальше — больше. Виталий Дудин, пытаясь отыграть упущенную позицию у Алексея Дудукало, промахнулся на торможении и вынес с трассы… Владимира Шешенина! Таким образом пилот Lukoil Racing смог подняться на одну позицию, не предпринимая для этого никаких усилий. Правда, потом ему не повезло, и гонку многократный чемпион закончил в боксах из-за повреждённой машины. В лидерах же также не обошлось без перестановок — Клим Гаврилов переиграл Ирека Миннахметова и выиграл, а сам бывший лидер откатился на третье место, пропустив на вторую позицию Дмитрия Брагина.

Участники «Супер-продакшн» тоже не давали скучать зрителям. В субботу гонку уверенно выиграл, лидируя от старта и до финиша, Михаил Митяев на Lada Vesta 1,6T. Второе место занял Honda Civic Дмитрий Добровольский из AIMOL Neva. Отмечавший на «Смоленском кольце» свой день рождения пилот грамотно воспользовался ошибками соперников и смог подняться на подиум. Третьим же на призовом пьедестале стал Александр Марушко, но для него заключительные круги были нервными — только чудом удалось сдержать атаки шедшего следом Ефима Гантмахера. А вот пилот второй Subaru BRZ явно не искал для себя простых путей к зачётным очкам! Максим Чернев, пропустив квалификацию из-за задержки на медкомиссии, вынужден был стартовать последним. Стремясь отыграться, гонщик команды «Открытие» обогнал Александра Гармаша по траве, что не укрылось от бдительного взора судей — за противоречащий правилам манёвр пилота наказали штрафным проездом по пит-лейн. Но это не остановило Чернева — он прорвался на седьмое место и стал автором лучшего круга в гонке!

Зато в воскресенье Черневу помешать не мог никто. Максим выиграл старт, обогнав Артема Кабакова, а затем уверенно довёл гонку до победы, несмотря на пару серьёзных инцидентов. Обладатель поула, будучи третьим, вылетел с трассы из-за проблем с подвеской своей Honda Civic, после чего зацепил Lada Vesta 1,6T Михаила Митяева — седан уехал дальше, а вот хэтчбек остановился на трассе и загорелся. Шедший в тот момент третьим Артем Кабаков выбыл из борьбы, а гонку нейтрализовали сейфти-каром. Далее сыграла свою роль тактика. Владислав Незванкин, который на первом круге столкнулся с Ефимом Гантмахером, после чего оба пилота стали круговыми, начал придерживать соперников и вынудил Александра Марушко ошибиться и отправиться из группы лидеров в конец пелетона.

Впрочем, пилот Lada Granta совершил впечатляющий прорыв, который завершился не менее впечатляющей аварией — там же, где и Кабаков, Марушко вылетел с трассы, но зацепил холмик и несколько раз перевернулся! Пилот не пострадал, чего не скажешь о сделавшей пять оборотов через крышу машине.

В итоге на последний круг пилоты ушли под машиной безопасности: Максим Чернев победил, Виталий Примак финишировал вторым, а третьим стал Дмитрий Добровольский. К сожалению, после гонки результат Чернева из-за недовеса был аннулирован, и на третью ступеньку поднялся второй пилот команды «Открытие» Ефим Гантмахер.

1 / 2 2 / 2

В субботней гонке «Туринг-лайта» сражения на всех эшелонах кипели от стартового светофора до финишного флага. Судейским решением стартовая решётка претерпела изменения относительно итогов квалификации, но это лишь обострило борьбу. В послестартовой суете с третьего место на первое вышел Тимур Богуславский, а сразу за ним оказался Андрей Масленников, стартовавший лишь пятым. Столкновение напарников по Carville Racing привело к появлению машины безопасности, а после рестарта Масленников сумел захватить лидерство. За его спиной шло плотнейшее сражение за две оставшиеся позиции на подиуме, которые в итоге отстояли Тимур Богуславский и Ильдар Рахматуллин.

Воскресный старт также не обошёлся без сейфти-кара. Ушедшая машина безопасности позволила пилоту SMP Racing Владимиру Атоеву возглавить пелетон, обогнав Андрея Радошнова, а в сражении за второе место сильнейшим стал Ильсур Ахметвалеев, опередивший напарника по команде SUVAR-Motorsport Ильдара Рахматуллина.

В «Национальном» первый заезд превратился в триумф KIA Rio. Несмотря на квалификацию, оставшуюся за пилотом на Lada Kalina Андреем Петуховым, в гонках не было равных корейским хэтчбекам — победил Роман Агошков, вторым к клетчатому флагу пришёл Айдар Нуриев, а третьим стал Руслан Найиков, преодолевший сопротивление Глеба Кузнецова на Volkswagen Polo.

Во второй гонке получилось с точностью до наоборот. Ни аварии, ни технические сходы, ни появление машины безопасности не помешали пилотам на Lada Kalina занять весь подиум. Более того, в тройке лидеров оказались исключительно гонщики Lada Sport: Егор Санин победил, Всеволод Гаген занял второе место, а тройку замкнул Андрей Петухов.

Внеплановый визит в Смоленск обернулся одним из самых интересных этапов РСКГ-2017. Следующий гоночный уик-энд состоится 19-20 августа — уже по плану, на трассе Moscow Raceway.