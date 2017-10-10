Эти автомобили еще достаточно молоды, но уже сейчас можно сказать, что Astra J получилась весьма неоднозначной. У нее есть и очевидные достоинства, и не менее очевидные недостатки. А для полного понимания придется очень тщательно разбираться не только с тем, какие моторы и трансмиссии на нее устанавливали, но и даже где их собирали. Но разговор о том, сложно ли купить удачную Astra J, и как дорого ее содержать, мы начнём традиционно с кузова, салона и ходовой части. А уж потом поговорим о моторах и коробках.

История техники

Уход с российского рынка всех бюджетных моделей GM прервал очень неплохой старт Astra J. Несмотря на внутреннюю конкуренцию с очень удачным Chevrolet Cruze и продолжавшей выпускаться предшественницей Astra H, машина, что называется, «пошла». Сочетание современной внешности, отличных ходовых качеств, современных турбомоторов и очень качественного салона привлекало как поклонников марки, так и людей, ранее избегавших Opel.

К несомненным достоинствам модели можно отнести широкую модельную гамму достаточно мощных атмосферных моторов. Кое-кто «клюнул» на появление новых шестиступенчатых АКПП и отличные паспортные показатели топливной экономичности. В общем, это определенно был прорыв в мир, где плотно закрепился концерн VW со своими машинами этого класса. Opel сделал сравнительно дешевую, комфортную и передовую машину.

В этом поколении Астр явное преимущество получили комплектации с «даунсайзовыми» турбомоторами 1,4 л и автоматические коробки передач. На этот раз консервативность марки уступила новейшим тенденциям. Все эти факторы, а также традиционно адекватные цены на новые авто, широкий выбор кузовов и слава недорогих в эксплуатации машин позволили Astra J делать кассу компании даже после атаки рынка седанами В++ класса. Но после 2014 года продажи прекратились, и следующее поколение модели Astra K у нас так официально и не презентовали.

В мире счастливое будущее модели было практически гарантировано. Почти точная копия европейской Astra продавалась в США как Buick Verano, причем там она была с атмосферным мотором 2,4 л (182 л.с.) и с турбированным двухлитровым мотором мощностью 253 л.с. А в Китае отличные продажи показал Buick Excelle XT/GT с более привычными европейскими атмосферными двигателями 1,6 и 1,8 литра и наддувным 1,6. Там он неоднократно занимал первое место по продажам среди иностранных производителей.

Общий тираж модели за годы производства подсчитать сложнее, но вместе с соплатформенными Chevrolet Cruze он исчисляется миллионами машин. А значит, учитывая все клоны и «родственников», эта модель – одна из самых распространенных авто в своем классе. Как минимум этот факт говорит о том, что ее неплохо приняли не только у нас. А знающим людям подскажет, что для Astra J должен существовать богатый выбор запчастей от различных поставщиков на разных рынках и обширный рынок «бэушных» комплектующих по всему миру.

Кузов

Как и у большинства сравнительно «молодых» авто, серьезной «естественной» коррозии можно не опасаться. Сравнительно редкие случаи отслаивания лакокрасочного покрытия характерны для первых установочных партий машин питерской сборки и совсем уж ранних авто. В большей степени проблема почему-то затронула трехдверные хэтчбеки. Иногда дефект случается и на более поздних машинах в других кузовах, но какой-то системы искать в этом не стоит. Это скорее брак, который устраняли именно как брак. Повезло, что кузов неплохо оцинкован и легко переносил пару месяцев в «голом» состоянии.

Крыло переднее 8 874 рубля

Стандартно слезает краска на передних крыльях и в передней части порога из-за «пескоструя», причем это происходит при пробеге менее сотни тысяч километров. Вообще краска на оцинкованных панелях держится хуже, чем на обычном стальном листе, и подобный дефект можно встретить даже на очень неплохо окрашенных машинах, вроде Audi A6 в кузове С5-С6, которые сложно заподозрить в дешевизне и некачественной сборке. Как бы то ни было, проверка ЛКП на предмет толщины и перекраски, а также кузовных швов на оригинальность очень рекомендуется, потому что слой краски в целом достаточно тонкий и легко повреждается при «контактах». А подкраски маскируют более серьезные ДТП.

Особенности географии производства машины в одно время обеспечивали ей богатый выбор китайских кузовных элементов. Сейчас ситуация с доступностью кузовных запчастей сменилась на противоположную, оригинала сильно не хватает. Порой проще заказать привозные запчасти на Buick, чем на Opel. Неоригинальных запчастей почти нет, и на дешевый кузовной ремонт можно не рассчитывать. Б/у компоненты все еще весьма дороги, и поврежденные элементы придется по возможности восстанавливать.

Обратите внимание на то, что антикоррозийная защита днища выполнена слабо: поверхность покрыта ударопрочной мастикой лишь частично, и потому дефекты ЛКП там встречаются. В том числе с уже достаточно обширной подпленочной коррозией и даже местами с рыхлой ржавчиной. И если на плоских поверхностях внизу они легко устранимы, то на задних арках или в нижней части дверей убрать её будет уже заметно дороже. К сожалению, машины с начальной стадией подобной беды уже встречаются. Так что рекомендуется проводить мероприятия по антикоррозийной защите и не забывать о профилактике в будущем. Даже самый лучший кузов не гарантирует отсутствия проблем с коррозией через пять-шесть лет эксплуатации.

В остальном кузов почти идеален. Замки крепкие, даже на задней двери функционируют прекрасно. Двери даже на трехдверных GTC не требуют регулировки, уплотнители работают отлично.

Фары, правда, затираются достаточно легко, лучше наклеить на них пленку. Ещё отваливаются крышки форсунок омывателя фар и облезают дворники, но эти проблемы характерны для большинства машин.

Кстати, об оптике. Для Astra предлагалась передняя адаптивная AFL оптика, и она на порядок лучше обычных штатных фар. Но она же отметилась как высокой ценой самой фары, так и износом самих приводов линзы и отказами систем регулирования. Основной расходный материал – датчики положения уровня кузова, но моторчики линзы тоже со временем «устают», частенько застывая в крайних положениях. Ремонт, разумеется, не предусмотрен, но фару разобрать можно. Умельцы смогут ее перебрать, ничего сверхсложного в ней нет, но с запчастями бывают проблемы.

Стекло лобовое 13 047 рублей

Отмечены случаи выхода из строя привода лючка бензобака.

Лобовое стекло Pilkington откровенно неудачное, легко трескается и достаточно быстро затирается. Особенно если редко менять щетки и оставаться без «омывайки». А еще оно трескается от перепадов температур — порой даже не требуется обдув из печки, достаточно яркого солнца.

Замена или проверка щеток тут требует перевода их в сервисный режим: после выключения зажигания нужно, не вынимая ключ, сдвинуть рычаг вниз, и стеклоочистители встанут в сервисное вертикальное положение. Кстати, будьте аккуратнее с трапецией, стоит она недешево и прочностью не отличается.

Салон

Салон порадует отличной работой всех систем. Но и недостатки найти тоже можно.

Несколько слабоваты сиденья, по сравнению с премиальными марками их износ будет более заметен. К пробегу в сотню тысяч комбинированная обшивка сидений уже начинает выдавать возраст машины небольшой просадкой подушки. А вот серьезный износ сидений и руля говорит уже, скорее, о пробеге больше 200 тысяч километров, смотанном до «разумной» величины.

Потертости кнопок и декоративных элементов могут появиться и раньше: пластик не выдерживает грубого обращения. В целом для салона характерны и небольшие сверчки панели, потолочной консоли и обшивок. Они носят случайный характер, и в большинстве случаев не устранялись по гарантии (сервис GM особой дружелюбностью не выделялся).

Ресурс вентилятора климатической установки – далеко за 200 тысяч. Несколько неудачно реализован сам блок управления автоматическим климат-контролем: при неаккуратном обращении могут сбоить ручки.

Стеклоподъемники могут разве что поскрипывать, а перекосы и другие их проблемы редки.

Версии с подогреваемым рулевым колесом отличаются повышенной нагрузкой на «улитку» руля и имеют несколько меньший срок службы покрытия, это вполне нормально. Зато зимой эта опция заметно улучшает восприятие машины, пусть даже иногда встречаются жалобы на случайные сбои системы подогрева сидений.

На машинах с МКПП со временем сильно разбалтывается рычаг переключения передач, обычно это говорит о пробеге свыше 200 тысяч, но иногда проблема встречается и заметно раньше. В общем, все довольно предсказуемо и скучно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система далеко не идеальна. Скрип колодок — это полбеды, это традиционная проблема машин GM. А вот закисание пальцев задних суппортов – штука уже неприятная. Если у ручного тормоза стоит функция AutoHold, то вероятность выхода привода из строя после четырех-пяти лет эксплуатации достаточно высокая. А если не пользоваться ручником вовсе, то его механизмы закисают.

Обращаю ваше внимание, что на GTC и при выборе опционных 17-дюймовых колесных дисков на седан и универсал устанавливали тормозную систему, которая не даст вам поставить 15 и 16-дюймовые диски. Так что подойдёт только что-то больше 16 дюймов. При этом тормоза в таких случаях скрипят сильнее и чаще, чем стандартные. Правда, и тормозят существенно лучше.

1 / 3 На фото: Opel Astra GTC (J) '2011–н.в. 2 / 3 На фото: Opel Astra Sedan (J) '2012–н.в. 3 / 3 На фото: Opel Astra Sports Tourer (J) '2010–12

Подвеска у машины в целом отличается простотой и хорошим ресурсом, но есть несколько нюансов.

Задняя полузависимая подвеска снабжена механизмом Уатта для обеспечения лучшей управляемости. И в случае эксплуатации в Москве он склонен к закисанию, в результате чего тяги может погнуть, а машина станет излишне жесткой. Сама балка держится отлично до 150-200 тысяч пробега по городу, дальше обычно не выдерживают недорогие сайлентблоки. Не любит она только перегрузки и грунтовые дороги, а тем паче – их сочетание в одной поездке.

Спереди подвески почти вечные, но тоже есть нюансы. При частом передвижении по грунтовым и просто грязным дорогам и редкой мойке арок страдает опорный подшипник стойки. Задняя опора рычага очень не любит ударных нагрузок о рельсы и резины больше 18 дюймов. А если у вас GTC с поворотным кулаком, то уязвимых мест становится больше, а элементы подвески – дороже.

Амортизатор передний 6 120 / 19 621 (регулируемый) рублей

Не радует и ресурс амортизаторов. После 50-60 тысяч пробега на большинстве машин их эффективность заметно снижается, но текут они редко, и полный выход из строя встречается обычно уже после сотни и более тысяч пробега. Но с полной нагрузкой по неровным дорогам на пожилых машинах ездить откровенно неприятно.

Регулируемые FlexRide помимо тех же ресурсных особенностей отличаются повышенной чувствительностью к ударам и очень высокой ценой. И ремонт подвески простенькой Astra может обойтись дороже, чем ремонт пневматики какого-нибудь W220 начала века.

Рулевое управление очень удачное. Особенно на новых моторах, с которыми устанавливают электроусилитель. Главное – не ездить по глубоким лужам, не форсировать броды и не пренебрегать профилактикой контактов хотя бы раз в несколько лет. Потому что цена новой рейки с редуктором составляет 160 тысяч рублей. Сам привод заметно дешевле, порядка 15-30.

Встречаются редкие случаи поломки подшипника рулевого вала, но в основном на самых первых авто. ЭГУР на машинах с атмосферными моторами, к сожалению, имеет не очень удачный электронасос. Официально не заменяемая жидкость в усилителе после 60-100 тысяч пробега представляет собой неприятную черную жижу. Неудивительно, что насосы выходят из строя и текут рейки. Замена масла хотя бы на 50 тысячах пробега может заметно продлить ресурс этого недешевого узла, а при покупке подержанной Astra J стоит проверить состояние жидкости.

Astra J – автомобиль скучный, но в самом лучшем смысле этого слова. Никаких сюрпризов он не преподносит, всё предсказуемо и ожидаемо. По крайней мере, пока. Посмотрим, что скажут моторы и коробки. Но это – в следующей части нашего обзора.