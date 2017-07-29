Alpine анонсировал гоночную версию своего спорткара

Французская компания рассекретила свой первый серийный спорткар Alpine A110 в феврале текущего года. Публичная премьера модели состоялась в рамках Женевского автосалона в марте. Производитель заявил, что особенностями спорткара являются компактные размеры, легкий вес и маневренность.

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Изображенный на тизере A110 Cup Racer предназначен для гоночных заездов в одноименной уникальной серии, которая, вероятно, будет организована при поддержке производителя для популяризации марки.

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Судя по изображению, гоночный вариант получит более агрессивный аэродинамический кузовной обвес, минимизированный интерьер для снижения массы (стандартная модель весит 1 080 кг), спортивную выпускную систему и, вероятно, доработанный мотор. Стоковый Alpine A110 оснащается «турбочетверкой» объемом 1,8 литра мощностью 252 л.с.

Ранее стало известно, что Alpine уже ведет разработку компактного кроссовера, который может поступить в продажу уже в 2019 году. Внешность спортивного «паркетника» будет выполнена в стилистике A110. Будущей новинке предстоит конкурировать с Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio.