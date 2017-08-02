Американцы отправили Mini Countryman на краш-тесты

Ударные испытания завершились для «паркетника» успешно — за безопасность он получил награду Top Safety Pick. До максимальной оценки Top Safety Pick+ перелицованный Mini Countryman не дотянул из-за недостаточно качественной головной оптики. Специалисты IIHS оценили освещение дороги фарами как «посредственно» и «плохо» в зависимости от их типа.
Mini Countryman отлично справился со всеми типами ударов, применяемых в краш-тестах, в том числе с самым сложным тестом с малым перекрытием, когда автомобиль ударяют о неподвижное препятствие на скорости 60 км/ч четвертью капота.
Помимо этого компактный кросс имеет на борту автоматическую систему предотвращения фронтального столкновения, которая способна самостоятельно остановить автомобиль на скоростях в 19 км/ч и 40 км/ч в случае появления на пути движения автомобиля препятствия.
В России самый доступный Кантримен — Mini Countryman Cooper — стоит от 1 690 000 рублей. Полноприводный Cooper SD All4 обойдется в 2 290 000 рублей минимум.
Ранее Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP тоже проверяла рестайлинговую версию Mini Countryman. По данным их методики, у маленького кросса высокий уровень безопасности. Кстати, портал «Колёса.ру» недавно проводил тест-драйв Mini Cooper Countryman 1,5 AT.
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