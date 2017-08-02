Американцы отправили Mini Countryman на краш-тесты

Рестайлинговая версия компактного кросса Mini Countryman была уничтожена специалистами американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) с целью проверки уровня безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

Ударные испытания завершились для «паркетника» успешно — за безопасность он получил награду Top Safety Pick. До максимальной оценки Top Safety Pick+ перелицованный Mini Countryman не дотянул из-за недостаточно качественной головной оптики. Специалисты IIHS оценили освещение дороги фарами как «посредственно» и «плохо» в зависимости от их типа.

1 / 4 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4 2 / 4 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4 3 / 4 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4 4 / 4 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4

Mini Countryman отлично справился со всеми типами ударов, применяемых в краш-тестах, в том числе с самым сложным тестом с малым перекрытием, когда автомобиль ударяют о неподвижное препятствие на скорости 60 км/ч четвертью капота.

Помимо этого компактный кросс имеет на борту автоматическую систему предотвращения фронтального столкновения, которая способна самостоятельно остановить автомобиль на скоростях в 19 км/ч и 40 км/ч в случае появления на пути движения автомобиля препятствия.

1 / 3 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4 2 / 3 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4 3 / 3 Интерьер MINI Cooper S E Countryman ALL4

В России самый доступный Кантримен — Mini Countryman Cooper — стоит от 1 690 000 рублей. Полноприводный Cooper SD All4 обойдется в 2 290 000 рублей минимум.

Ранее Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP тоже проверяла рестайлинговую версию Mini Countryman. По данным их методики, у маленького кросса высокий уровень безопасности. Кстати, портал «Колёса.ру» недавно проводил тест-драйв Mini Cooper Countryman 1,5 AT.

