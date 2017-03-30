По их мнению сборы страховщиков в данном сегменте будут расти благодаря увеличению количества застрахованных машин.

Согласно прогнозу по российскому рынку страхования до 2021 года, который сделан Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), изменение тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности маловероятно до 2019 года. Это связано «с электоральным циклом», отметили эксперты.

Аналитики считают, что сборы страховщиков по ОСАГО будут расти за счёт увеличения количества застрахованных автомобилей. В прогнозе, на который ссылается ТАСС, говорится о том, что возможности для роста тарифа будут ограничены также и после выборов 2018 года. «На послевыборный период уже отложено внедрение ряда социально чувствительных реформ (налоговая, пенсионная, ЖКХ), реализация которых одновременно ощутимо скажется на благосостоянии населения», — поясняют эксперты.

Самым серьёзным риском для страхового рынка является кризис системы ОСАГО, отмечают в АКРА. Убыточность сегмента продолжает увеличиваться: в Российском союзе автостраховщиков подсчитали убыток компаний по договорам «автогражданки» 2016 года и оценили его в 3,6 миллиарда рублей.

«При негативном сценарии развития событий в сегменте ОСАГО может быть запущен механизм отказа от лицензий по виду [страхования – примечание редакции], банкротств страховщиков и прямого участия государства, включая возможное создание специальной компании», — говорится в прогнозе аналитиков.

Напомним, надежды на сокращение убыточности страховщики связывают с реформой ОСАГО, которая установит приоритет натурального возмещения ущерба над выплатами. На днях соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Норма должна вступить в силу через 30 дней после официального опубликования. Изменения вводятся на всей территории страны и действуют в отношении новых договоров «автогражданки».