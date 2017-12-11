Недавно в Сети появились свежие шпионские фотоснимки, приоткрывающие новые подробности внешнего вида следующего поколения бизнес-седана А6. Пользуясь ими, мы представили, какой будет новинка.

В целом внешность новой «шестёрки» будет во многом перекликаться с лифтбэком А7, представленным в середине осени. Седан получит очень схожие боковины с таким же выштамповками над колёсными арками, однако появится и новая узкая выштамповка чуть ниже боковых окон. Спереди отличия будут заключаться в форме фар и деталировке бампера.

Судя по всему, новая А6 всё же получит узкую светодиодную полоску вдоль кормы, объединяющую фонари, как на старших моделях А7 и А8. Помимо неё, седан можно будет отличить по оригинальному рисунку других элементов задней оптики.

Премьера следующего поколения А6 ожидается в начале 2018 года.

В настоящее время в России седан нынешней генерации с бензиновым 190-сильным двигателем 1.8 TFSI и «механикой» можно приобрести за 2 600 000 рублей. Дизельный вариант той же мощности обойдётся на 35 тысяч дороже. Седан с полноприводной трансмиссией quattro (2.0 TFSI AMT, 249 л.с.) оценивается в 2 955 000 руб.

Кстати, недавно мы протестировали одну из самых быстрых моделей Ауди – купе TT RS.