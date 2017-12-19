Разглядеть новый A6 в ролике невозможно, тизер анонсирует лишь срок премьеры модели – 2018 год. Кроме того, с помощью короткого видео компания Audi объявила о конкурсе: к участию приглашаются те, кто сможет сделать собственный креативный ролик, посвященный «шестёрке». При создании минифильма нужно опираться на главные качества новинки – комфорт, передовые технологии и производительность. Конкурс стартует 21 декабря 2017 года, все подробности появятся в блоге марки.

По неофициальным данным, Audi A6 нового поколения дебютирует в марте 2018-го в рамках Женевского автосалона. Ожидается, что модель построят на платформе MLB Evo, а благодаря применению в конструкции алюминия машина «похудеет» где-то на сотню килограммов. Дизайн, разумеется, выполнят в стиле последних A7 и A8.

В список моторов новинки могут войти четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Не исключено также появление гибридной или полностью электрической версий. Вполне вероятно, что A6 получит систему автономного управления (у A7 и A8 работает на скорости до 60 км/ч).

1 / 3 На фото: Audi A6 текущего поколения 2 / 3 На фото: Audi A6 текущего поколения 3 / 3 На фото: Audi A6 текущего поколения

На российском рынке Audi A6 текущего поколения представлен в кузовах «седан» и «универсал». У нас модель можно купить с бензиновыми моторами 1.8 TFSI (190 л.с.), 2.0 TFSI (249 л.с.) и 3.0 TFSI (333 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (190 л.с.). «Горячие» S-версии оснащаются двигателем 4.0 TFSI (450 л.с.), на вершине гаммы – спортивный универсал RS 6 с 605-сильным четырехлитровым мотором. Цена седана — от 2 600 000 рублей, «сарай» стоит от 2 680 000 рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» представил свое видение того, как бы могла выглядеть «четырехдверка» Audi A6 нового поколения.