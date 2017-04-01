Audi R8 Spyder получил набор крутых апгрейдов

Немецкий суперкар является пределом мечтаний для 99% водителей даже в стандартном варианте, но, видимо, в фирме Fostla считают по другому. Опытные тюнеры всегда найдут способ улучшить параметры автомобиля.

Первым делом специалисты ателье взялись за техническую начинку родстера Audi R8. Стоковый воздушный фильтр заменили на более производительный BMC, а также применили ряд апгрейдов PP-Performance, включая модифицированную выпускную систему, что увеличило мощность «атмосферника» V10 объемом 5,2 литра с 518 л.с. до 611 л.с.

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Внешность суперкара тоже не осталась без внимания: кузов R8 обернули матовой хромово-золотой виниловой пленкой, украсили наклейками, передняя и задняя оптика была тонирована, а завершающим штрихом стал комплект черных глянцевых дисков.

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Суммарная стоимость доработок, выполненных в тюнинг-ателье Fostla.de составила 15 000 евро (приблизительно 900 000 рублей по актуальному курсу).

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о другом проекте от специалистов ателье. Тюнеры провели серьезную работу над «заряженным» купе Mercedes-AMG.