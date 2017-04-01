Audi R8 Spyder получил набор крутых апгрейдов

Первым делом специалисты ателье взялись за техническую начинку родстера Audi R8. Стоковый воздушный фильтр заменили на более производительный BMC, а также применили ряд апгрейдов PP-Performance, включая модифицированную выпускную систему, что увеличило мощность «атмосферника» V10 объемом 5,2 литра с 518 л.с. до 611 л.с.
Внешность суперкара тоже не осталась без внимания: кузов R8 обернули матовой хромово-золотой виниловой пленкой, украсили наклейками, передняя и задняя оптика была тонирована, а завершающим штрихом стал комплект черных глянцевых дисков.
Суммарная стоимость доработок, выполненных в тюнинг-ателье Fostla.de составила 15 000 евро (приблизительно 900 000 рублей по актуальному курсу).
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о другом проекте от специалистов ателье. Тюнеры провели серьезную работу над «заряженным» купе Mercedes-AMG.
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