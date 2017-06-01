В России стартовали продажи нового поколения спортивного купе Audi RS5, которое может разогнаться с места до "сотни" за 3.9 секунды.

01 Июн Audi рассказала, за сколько можно купить новый RS5 Coupe в России

Новый Audi RS5 Coupe оснащён бензиновым двигателем TFSI объёмом 2.9 литра, с которого сняли 450 л.с. Пиковый крутящий момент в 600 Нм доступен в диапазоне от 1 900 до 5 000 оборотов в минуту. Вместе с мотором трудятся спортивный «типтроник». Купе оснащено фирменной системой полного привода quattro.

1 / 2 На фото: Audi RS5 Coupe 2 / 2 На фото: Audi RS5 Coupe

В состав базовой комплектации новинки входят: трёхзонный климат-контроль; мультимедиа с семидюймовым дисплеем, салон с отделкой из кожи и алькантары; спортивная подвеска; система «старт-стоп»; светодиодные фары; 19-дюймовые легкосплавные диски.

Цена на автомобиль составляет 5 050 000 рублей. Mercedes-AMG C 63, оснащённый 476-сильной «восьмёркой», стоит дешевле — 4 820 000 рублей. Но в Ауди справедливо требуют больше за динамичность своей «двудверки»: 3.9 против 4.2 секунды.

1 / 3 На фото: салон Audi RS5 Coupe 2 / 3 На фото: салон Audi RS5 Coupe 3 / 3 На фото: салон Audi RS5 Coupe

BMW M4 за 4 872 000 рублей тоже проигрывает купе из Ингольштадта — 4.1 секунды. За Lexus RC F с пятилитровым V8 мощностью 477 л.с. просят 6 439 000 рублей, но «японец» самый медленный — 4.5 секунды.

Напомним, в конце апреля компания Ауди начала продажи ещё одного «спортсмена» — 354-сильного кроссовера Audi SQ5.