Audi запустит линейку спортивных электромобилей

О планах пополнить модельный ряд спорткарами с полностью электрическими силовыми установками рассказал британскому изданию Autocar руководитель подразделения Audi Sport Стефан Винкельман.

Первая электрическая модель Audi Sport, как отметил Винкельман, будет выпущена в конце 2020 года, за ней последует ряд других. Также компания намерена сфокусироваться на постройке спортивных электрокроссоверов.

Топ-менеджер отметил, что не видит в электромобилях замены традиционным спорткарам Audi – на 2018-2020 годы запланирован выход нескольких новых моделей с турбомоторами под капотом. «Мы не забываем о наших знаковых моделях и продолжим их выпускать. Мы прекрасно понимаем, что электрические технологии чрезвычайно важны, но при этом мы также продолжим выпуск наддувных агрегатов, которые являются нашей гордостью», — сказал Винкельман.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Audi представит свой первый серийный электрический кроссовер в 2018 году. Предполагалось, что производство электрических кроссов будет налажено в Бельгии, но недавно стало известно об изменении планов – сборка будет осуществляться в Германии.