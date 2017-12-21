Автобаттл: новым противником Tesla стал Hummer

Электрический кроссовер вызвал на дуэль по перетягиванию каната очередного соперника.

В новом автобаттле с электровнедорожником Tesla Model X схлестнулся брутальный Hummer H2. Свежая серия битвы снова выложена на канале Bjorn Nyland на видеохостинге YouTube.

Внедорожник Хаммер, участвовавший в схватке, укомплектован шестилитровой «восьмеркой» объемом 321 л.с., тогда как комбинированная мощность силовой установки кроссовера Tesla составляет 670 л.с. На обоих автомобилях установлена шипованная резина.

Хаммер во время схватки был с активированным понижающим рядом и заблокированным задним дифференциалом. Кроме того, большой внедорожник задействовал различные настройки трекшн-контроля.

В предыдущем автобаттле соперником Tesla Model X выступил дизельный внедорожник Toyota Land Cruiser. «Японец» массой 2 200 кг оснащен дизелем с отдачей 173 л.с. и 410 Нм крутящего момента.