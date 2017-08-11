Автомобили Nissan и Datsun пользуются спросом по новым госпрограммам
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Автомобили Nissan и Datsun пользуются спросом по новым госпрограммам

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Российские клиенты покупают машины японских брендов по новым мерам господдержки: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Как рассказали в пресс-центре российского представительства Nissan, в течение двух недель реализации госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» официальные дилеры продукции брендов Nissan и Datsun в РФ получили 284 заявки на новые автомобили по этим мерам.

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На фото: Nissan Almera
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На фото: Nissan Qashqai
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На фото: Nissan Sentra
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На фото: Nissan Terrano
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На фото: Nissan X-Trail

На сегодняшний день 15% от общего количества заказов уже выданы клиентам, остальные получат свои машины в ближайшее время. В компании отметили, что чуть более востребованной является программа «Первый автомобиль»: так, из покупателей Nissan ею воспользовались 51%, Datsun – 58%.

У начинающих автомобилистов самой популярной моделью стал усиленный технологией полного привода All Mode 4×4 внедорожник Nissan Terrano. Кроссоверы Qashqai и X-Trail пользуются спросом у семейных клиентов. В целом лидерами по числу заявок стали Almera и Qashqai – их результат – 79 и 73 заявки соответственно. По данным пресс-службы, седан Datsun on-DO опережает хэтчбек mi-DO по числу заявок (66 против 19 заказов).

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На фото: Datsun on-DO
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На фото: Datsun mi-DO

Напомним, меры господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализуются в рамках программы льготного автокредитования. Согласно их условиям, определённым категориям клиентов предоставляются специальные субсидии в размере 10% от стоимости машины на оплату первоначального взноса. При этом стоимость автомобиля не должна превышать 1 450 000 рублей.

Совсем недавно стало известно о том, что Nissan может начать выпускать в Санкт-Петербурге модели других участников альянса. Об этом рассказал председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс, однако информацию о том, какие именно это будут автомобили, он не раскрыл.

 

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