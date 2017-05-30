Авторынок Санкт-Петербурга: рост продолжается

В период с января по апрель текущего года в северной столице было продано 38 139 новых автомобилей, что больше чем в прошлом году на 3%, информирует агентство «Auto-Dealer-СПб».

Рост продаж в апреле составил 6%, или 10 986 единиц в количественном выражении. Эти данные свидетельствуют об увеличении продаж более чем на 5% уже второй месяц подряд.

С учетом продаж за апрель поменялась тройка лидеров – на третье место выбралась Kia, заняв место Lada. Первую строчку по-прежнему занимает Hyundai, который, к тому же, продолжает наращивать отрыв, а второе сохраняет Renault.

Все марки, занимающие в топ продаж места с первого по восьмое, демонстрируют положительную динамику продаж по результатам за четыре месяца. В апреле Mercedes-Benz удалось обойти Nissan и занять девятое место. Еще один представитель немецкого премиума – BMW смог обогнать Mitsubishi и разместиться на 11 строчке рейтинга.

«Апрель показал, что тренд на закрепление минимального роста продаж, который наметился по итогам первого квартала, продолжится в ближайшие несколько месяцев, — прокомментировал глава «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Более высокого роста на данном этапе ожидать не стоит, пока позитивная динамика во многом обеспечивается за счет новых моделей, вышедших на рынок во второй половине прошлого года, в первую очередь, Hyundai Creta и Renault Kaptur».

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме российского рынка в период с января по апрель не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 8,4%. Кстати, по сравнению с продажами, с производством у петербургских заводов дела обстоят куда лучше.