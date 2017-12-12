BMW фиксирует спад продаж в Великобритании

Концерн BMW Group опубликовал данные о продажах по итогам предпоследнего месяца текущего года – ноября. В целом, ситуация для немцев складывается в позитивном ключе, но некоторые показатели, вероятно, всё же должны вызвать тревогу у некоторых региональных руководителей.

По итогам ноября концерн BMW Group реализовал по всему миру 220 649 автомобилей, что на 5,2% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. Марка BMW продала 186 346 автомобилей, что на 4,8% превышает прошлогодние показатели, MINI реализовала 33 993 автомобилей, что на 7,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Впечатляет рост продаж электрокаров: в ноябре BMW продала 11 710 автомобилей этого типа, рост продаж составил 63,5%. Уровень реализации мотоциклов вырос на 28,6% — до 12 053 экземпляров.

Больше всего автомобилей в ноябре BMW и MINI продали в Европе – 96 288 единиц, рост продаж составил 1,2%. Однако на домашнем рынке в Германии продажи снизились на 1,2%: там было продано 25 751 автомобилей, ещё хуже дела у баварцев обстоят в Великобритании, где было реализовано 17 918 «легковушек», в результате чего спад продаж составил 9,3%.

В Азии, Китае и Японии BMW и MINI нарастили продажи на 12,7%, 12% и 3,4% соответственно, реализовав 78 324, 55 293 и 6 836 автомобилей.

В Северной Америке автомобили BMW и MINI продались в количестве 40 898 экземпляров, рост продаж по сравнению с ноябрём прошлого года составил 4,7%. В Латинской Америке было продано 4 579 автомобилей (+8%).

1 / 2 На фото: BMW 7 Series 2 / 2 На фото: BMW 7 Series

Член совета директоров BMW AG Йен Робертсон отметил, что драйвером продаж в ноябре стал седан 5 Series, продажи которого выросли в ноябре на 19,7%, до 33 403 автомобилей, причём в Великобритании 22% экземпляров этой модели продались с гибридной силовой установкой. Что же касается седана 3 Series, то этот показатель ещё выше – каждый третий автомобиль получил блок батарей и электромотор.

1 / 2 На фото: BMW 5 Series 2 / 2 На фото: BMW 5 Series

Стабильные результаты показывают и кроссоверы BMW X1 и X5, продавшись в ноябре в количестве 26 776 и 17 631 экземпляров, рост продаж составил 18,5% и 16,4% соответственно.

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