В компании подчёркивают, что Concept Link демонстрирует абсолютно новый язык дизайна, который не основан на существующих идеях, а является объединяющим для базовых функций, цифровых технологий и технической архитектуры. Своим «запоминающимся образом» концепт обязан компактному электроприводу заднего колеса и плоскому аккумуляторному блоку, которые позволили воплотить самые смелые дизайнерские решения.
Сиденье является регулируемым, то есть концепт может выступать в качестве транспортного средства и для двух человек, однако, тут стоит напомнить, что энергии в этом случае потребуется больше, то есть встать на подзарядку придётся раньше. Багажный отсек располагает сдвижной дверцей.
BMW Motorrad Concept Link укомплектован цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем, под рулём расположен большой широкоформатный экран, на руле расположены программируемые сенсорные кнопки. Среди необычных функций в компании отметили возможность одним движением открывать и закрывать сдвижную дверцу багажного отсека с помощью интегрированного в рукав куртки датчика.
Напомним, что у BMW Motorrad есть и серийный электроскутер — BMW C evolution, который можно купить в России. На одной зарядке он проезжает до 160 километров, а его стоимость не оставит равнодушным никого.
...никого не оставит равнодушнЫм