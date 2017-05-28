На конкурсе элегантности на Пёббл-Бич компания BMW Motorrad представила концептуальный скутер Link с электроприводом, минималистичным дизайном и ориентированный на водителя.

В компании подчёркивают, что Concept Link демонстрирует абсолютно новый язык дизайна, который не основан на существующих идеях, а является объединяющим для базовых функций, цифровых технологий и технической архитектуры. Своим «запоминающимся образом» концепт обязан компактному электроприводу заднего колеса и плоскому аккумуляторному блоку, которые позволили воплотить самые смелые дизайнерские решения.

Сиденье является регулируемым, то есть концепт может выступать в качестве транспортного средства и для двух человек, однако, тут стоит напомнить, что энергии в этом случае потребуется больше, то есть встать на подзарядку придётся раньше. Багажный отсек располагает сдвижной дверцей.

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BMW Motorrad Concept Link укомплектован цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем, под рулём расположен большой широкоформатный экран, на руле расположены программируемые сенсорные кнопки. Среди необычных функций в компании отметили возможность одним движением открывать и закрывать сдвижную дверцу багажного отсека с помощью интегрированного в рукав куртки датчика.

Напомним, что у BMW Motorrad есть и серийный электроскутер — BMW C evolution, который можно купить в России. На одной зарядке он проезжает до 160 километров, а его стоимость не оставит равнодушным никого.