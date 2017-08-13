BMW собирается заменить карданные валы на моделях M3 и M4

Уже текущей осенью баварская марка начнёт устанавливать на свои популярные модели M3 и M4 новые карданные валы, и произойдёт это из экологических соображений.

Как сообщается в пресс-релизе, на данный момент карданные валы на моделях M3 и M4 изготавливаются из карбона, благодаря чему они обладают очень высокой прочностью и низким весом, но начиная с ноября текущего года, они будут заменены на стальные.

1 / 2 На фото: BMW M3 2 / 2 На фото: BMW M3

Такая мера связана с тем, что марка собирается установить на M3 и M4 новые сажевые фильтры для бензиновых моторов, которые станут обязательными на многих рынках со следующего года. В связи с этим, видимо, баварцы приняли решение унифицировать некоторые узлы M3 и M4 с другими моделями.

1 / 2 На фото: BMW M3 2 / 2 На фото: BMW M3

Несмотря на то, что карбоновые детали обычно значительно легче и крепче стальных, BMW уверяет, что модели M3 и M4 не потеряют из-за этого в скорости и экономичности.

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