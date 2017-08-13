BMW собирается заменить карданные валы на моделях M3 и M4

Как сообщается в пресс-релизе, на данный момент карданные валы на моделях M3 и M4 изготавливаются из карбона, благодаря чему они обладают очень высокой прочностью и низким весом, но начиная с ноября текущего года, они будут заменены на стальные.
Такая мера связана с тем, что марка собирается установить на M3 и M4 новые сажевые фильтры для бензиновых моторов, которые станут обязательными на многих рынках со следующего года. В связи с этим, видимо, баварцы приняли решение унифицировать некоторые узлы M3 и M4 с другими моделями.
Несмотря на то, что карбоновые детали обычно значительно легче и крепче стальных, BMW уверяет, что модели M3 и M4 не потеряют из-за этого в скорости и экономичности.
Ранее Колёса.ру рассказывали своим читателям о том, как правильно купить BMW 3 series E46 с пробегом.
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Lada Vesta
Вернуть свой 2007-й: 10-летний французский С-класс до 300 тысяч
Ой, мороз, мороз: история автомобильного кондиционера