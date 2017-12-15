Кроссовер позиционируют как Tang новой генерации. Дизайн вседорожника выполнен по мотивам концепта BYD Dynasty, который дебютировал в апреле 2017-го. Внешний облик модели разработан под руководством нового дизайнера компании – Вольфганга Эггера, ранее трудившегося в Alfa Romeo и Audi.

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Длина BYD Tang-2018 равна 4 870 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 720 мм, размер колесной базы составляет 2 820 мм. Кроссовер предложат в семиместной версии, до «поднебесных» дилеров он, вероятно, доберется в следующем году.

По предварительным данным, новый Tang будет доступен с бензиновым турбомотором 2.0 и гибридной установкой, подробности о которой пока не раскрываются. Как отмечают китайские СМИ, совокупная отдача гибрида может превысить 500 л.с., а первую сотню такой кросс наберет за 4,5 секунды. Кстати, у предыдущего Tang тоже есть «хардкорный» вариант. Также не исключено, что у модели нового поколения будет еще и полностью электрическая модификация.

Напомним, в сентябре этого года в Поднебесной стартовали продажи другой новинки BYD – семиместного минивэна Song Max. Стильный MPV оснащается бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 154 л.с.