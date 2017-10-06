На индийский рынок скоро выйдет кросс-версия компактного хэтча Celerio. В этой стране модель выпускают под брендом Maruti Suzuki.

«Внедорожная» модификация «пятидверки» официально пока не представлена, однако в распоряжении индийского портала Team-BHP оказалась брошюра новинки. Кросс-версию назвали Celerio X, внешне от обычного хэтчбека, который, кстати, только-только обновился, она отличается наличием черного пластикового обвеса, рейлингов на крыше и черных же дисков колес.

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Длина Celerio X равна 3 715 мм, что на 20 мм больше, чем у стандартной модели. Ширина «кроссовера» — 1 635 мм (+35 мм), высота – 1 565 мм (+5 мм). Размер колесной базы у обеих версий составляет 2 425 мм, дорожный просвет тоже одинаковый – 120 мм.

Салон кросс-модификации оформлен в черном цвете, тогда как у обычного Celerio в интерьере использован бежевый пластик. Еще у кресел Celerio X тканевая обивка с другим рисунком, на передних сиденьях есть оранжевые вставки.

Кросс-хэтч предложат с тем же мотором, что и стандартную модель. В Индии «пятидверка» оснащается бензиновым литровым двигателем мощностью 68 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом».

1 / 3 На фото: стандартный Maruti Suzuki Celerio 2 / 3 На фото: стандартный Maruti Suzuki Celerio 3 / 3 На фото: стандартный Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio X будет доступен в нескольких комплектациях. В «базе» есть подушка безопасности водителя и кондиционер. Для топовых версий предусмотрены аудиосистема, «эйрбэг» переднего пассажира и ABS.

Премьера «кроссовера» состоится в Индии в ближайшее время. Рестайлинговый хэтч Celerio дебютировал в этой стране накануне.