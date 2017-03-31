GM-Avtovaz объявил о продлении программы утилизации и Trade-in на популярный в России внедорожник.

Автопроизводители продолжают радовать своих клиентов выгодными условиями покупки. Так, специальные цены на Chevrolet Niva будут действовать до 30 апреля 2017 года, об этом рассказали в пресс-центре ЗАО «Джи Эм-Автоваз». Скидка по программе утилизации и схеме Trade-in предоставляется клиентам из числа как физических, так и юридических лиц.

Чтобы получить скидку, автовладельцам необходимо либо обменять свой автомобиль по программе Trade-in, либо сдать его на утилизацию. В этом случае они смогут на выгодных условиях купить внедорожник Chevrolet Niva, который сошёл с конвейера в 2017 году.

Отметим, в этой программе участвуют все официальные российские дилеры GM-Avtovaz. На сегодняшний день цена автомобиля варьируется в диапазоне от 585 990 до 711 990 рублей. С учётом максимальной скидки покупка «Шнивы» до конца следующего месяца обойдётся в 545 990-671 990 рублей. Внедорожник оснащается 80-сильным бензиновым двигателем экокласса «Евро-5» объёмом 1,7 литра.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что GM-Avtovaz снова скорректировал цены Chevrolet Niva. Последние изменения в прайсе были в начале марта 2017 года. «Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами», — сообщили тогда в пресс-службе компании.