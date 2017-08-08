Министерство финансов России намеревается в осеннюю сессию парламента внести в законодательство изменения, которые позволят ликвидировать «утечки» из бюджета по акцизам на дизельное топливо. Как сообщают «Известия», специалисты ведомства оценили чёрный рынок дизтоплива в 4 000 000 тонн.

Российский топливный союз в конце прошлого года направил в Министерство энергетики и Федеральную антимонопольную службу ряд предложений по противодействию обороту на внутреннем рынке контрафактного топлива. Комплексный план был согласован с представителями большинства крупных нефтяных компаний.

Многие нефтепродукты сейчас фактически являются средними дистиллятами, которые не облагаются акцизом, так как для идентификации таких фракций в Налоговом кодексе заложены определённые параметры: этими указаниями НК РФ весьма активно пользуются производители контрафактной продукции.

«Они не облагаются акцизами, потому что в существующем определении средних дистиллятов, их признаков и идентификации была допущена ошибка. Она была допущена ещё полтора года назад, когда это вводилось, — сказал президент РТС Евгений Аркуша. — Пользуясь этой лазейкой, заводы – в основном, небольшие – выпускают эти компоненты без уплаты акциза. И это топливо по своим характеристикам похоже на дизельное, которым оно не является. При этом оно существенно дешевле – как минимум на величину акциза».

Представители рынка считают, что со вступлением в силу поправок, предложенных Министерством финансов РФ, объём контрафактного топлива в стране ощутимо сократится. Изменения предположительно позволят увеличить поступления средств в российскую казну на 30-35 миллиардов рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что пятая часть топлива в России признана некачественной.