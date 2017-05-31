Continental продолжит участие в «гонке» автономных технологий вместе с Baidu

Continental в опубликованном пресс-релизе сообщает, что сотрудничество в сфере развития автономных технологий для автомобилей будет развиваться в тесной кооперации с Baidu. Помимо этого, компании собираются разработать технологии, которые будут интегрировать различные онлайн-сервисы в автомобили.
В частности, общими усилиями будут разработаны новые датчики для систем автономного вождения, приложения для платформы Baidu Apollo, будут развиваться системы искусственного интеллекта, системы обеспечения кибер-безопасности, а также проводиться различные дорожные тесты.
Кстати, в прошлом году Continental приобрела компанию по производству сенсоров Advanced Scientific Concepts.
Стоит также отметить, что в Китае Baidu является лидирующей поисковой системой, а онлайн-энциклопедия Baidu по своей популярности уверено опережает китайскую Wikipedia.
В прошлом году президент Baidu Чжан Яцинь озвучил планы компании по разработке автомобилей с системами автономного вождения. Подписанное сегодня соглашение с Continental говорит о том, что серьёзный партнёр для этих целей найден.
Ранее Колёса.ру рассказывали о приоритетах, которые Continental ставит перед собой при разработке новых шин.
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