Известный на весь мир производитель шин продолжает усиливать свои позиции в сфере автономных технологий. Сегодня стало известно о том, что Continental объединила свои усилия с крупной китайской компанией, которая специализируется на веб-сервисах.

31 Май Continental продолжит участие в «гонке» автономных технологий вместе с Baidu

Continental в опубликованном пресс-релизе сообщает, что сотрудничество в сфере развития автономных технологий для автомобилей будет развиваться в тесной кооперации с Baidu. Помимо этого, компании собираются разработать технологии, которые будут интегрировать различные онлайн-сервисы в автомобили.

1 / 2 На фото: церемония подписания соглашения между Continental и Baidu 2 / 2 На фото: церемония подписания соглашения между Continental и Baidu

В частности, общими усилиями будут разработаны новые датчики для систем автономного вождения, приложения для платформы Baidu Apollo, будут развиваться системы искусственного интеллекта, системы обеспечения кибер-безопасности, а также проводиться различные дорожные тесты.

Кстати, в прошлом году Continental приобрела компанию по производству сенсоров Advanced Scientific Concepts.

Стоит также отметить, что в Китае Baidu является лидирующей поисковой системой, а онлайн-энциклопедия Baidu по своей популярности уверено опережает китайскую Wikipedia.

В прошлом году президент Baidu Чжан Яцинь озвучил планы компании по разработке автомобилей с системами автономного вождения. Подписанное сегодня соглашение с Continental говорит о том, что серьёзный партнёр для этих целей найден.

Ранее Колёса.ру рассказывали о приоритетах, которые Continental ставит перед собой при разработке новых шин.