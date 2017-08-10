Представленный в Индонезии компактный хэтчбек построен на базе Datsun GO. Экстерьер концепта призвать отразить «модные тренды и настроения современных молодых индонезийцев», рассказали в компании. Высокая посадка этого автомобиля дополняется 17-дюймовыми литыми колесными дисками с жёлтыми спицами, которые дополняют яркие акценты на кузове.

«Можно выразить суть GO live одним словом – «свободный стиль», – комментирует исполнительный директор по дизайну Datsun Кэй Кю. – Автомобиль отражает весёлое, эмоциональное и лёгкое отношение индонезийских автолюбителей к своим автомобилям».

«Мы ставили себе задачу создать не просто спортивный дизайн – когда на автомобиле делают низкую и широкую посадку – это так типично и предсказуемо сегодня, – продолжает Кэй Кю. – Вместо этого мы хотели показать, что эта модель может стать воплощением яркой идеи дизайна для тех клиентов, которым важно выражать себя через автомобиль, для кого это праздник души».

Представитель компании отметил, что концепт ориентирован индонезийских клиентов. «Несмотря на то, что этот яркий концепт – это, в первую очередь, возможность попробовать воплотить тот или иной дизайн, в нём всегда есть детали, которые войдут в образ будущих моделей Datsun», – добавил исполнительный директор по дизайну марки.

Ранее стало известно о том, что другой японский производитель, Mitsubishi, представил в Индонезии новый кроссвэн Xpander. Известно что семиместный автомобиль появится в продаже на этом рынке осенью 2017 года. В страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ряд других государств новинка приедет в начале следующего года.