Цена базового Volkswagen Atlas с «турбочетверкой» 2.0 TSI мощностью 235 л.с. и передним приводом начинается с 30 500 долларов – это примерно 1 712 000 рублей по актуальному курсу. Самую доступную версию кросса с 276-сильным мотором VR6 3.6 оценили в 31 900 долларов (около 1 791 000 рублей). В этой модификации у Атласа также передний привод.

Полноприводный «немец» обойдется минимум в 33 700 долларов (около 1 892 000 рублей), причем 4WD положен только SUV с агрегатом VR6 3.6. А топовый вариант исполнения с тем же двигателем и системой 4Motion стоит от 48 490 долларов (примерно 2 722 000 рублей). Все модификации Атласа оснащаются восьмидиапазонным «автоматом».

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Для сравнения: базовая комплектация VW Touareg в Штатах стоит от 49 495 долларов (около 2 779 000 рублей), топовая версия – от 60 195 долларов (около 3 379 000 рублей). Американцам Туарег предлагается с полным приводом и мотором V6 3.6 мощностью 280 л.с.

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В список оборудования самого доступного Volkswagen Atlas вошли: 18-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, камера заднего вида, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль. В средних комплектациях появляются 8-дюймовый тачскрин, панорамный люк на крыше, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

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Для топовой модификации предусмотрены: функция памяти настроек для водительского кресла, 20-дюймовые диски, подогрев рулевого колеса и задних сидений, система автоматического переключения света фар, автопарковщик, премиальная аудиосистема Fender с 12-ю динамиками, система кругового видеообзора и полностью цифровая «приборка».

За доплату можно будет заказать два отдельных кресла для второго ряда, а также пакет R-Line.

Напомним, производство Atlas налажено на заводе Volkswagen в американском городе Чаттануга, штат Теннеси. До местных дилеров кроссоверы доберутся в мае текущего года. Кстати, в Китае производят «близнеца» Атласа – вседорожник Teramont, в Поднебесной эта модель уже продается.

Что же касается России, то у нас семиместный SUV Volkswagen должен появиться к концу года. Поставлять модель планируют из Штатов, однако имя нашей версии достанется от «китайца».