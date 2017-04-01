01 Апр Девять брендов меняли цены во второй половине марта

Исследование цен новых легковых автомобилей, проведенное аналитическим агентством «Автостат» и затронувшее всех производителей представляющих свою продукцию в нашей стране, показало, что в период с 16 по 31 марта текущего года девять марок изменили цены на определенные модели.

Корейская компания Hyundai подняла цены на свой бестселлер. Кроссовер Creta подорожал на 0,4-0,6% во всех комплектациях кроме Start — цена последней увеличилась сразу на 5,3%. Прекратились поставки седана и хэтчбека Kia Rio без системы ЭРА-ГЛОНАСС дилерам, в результате чего стартовый ценник подрос на 1,7% и 1,6%, соответственно.

Volkswagen увеличил цены двух моделей: пикап Amarok теперь обойдется дороже на 0,5-1,3%, а Caddy на 0,7-1,6%. У Porsche подорожало четыре модели: Cayman S (+2,0%), Boxster S (+1,9-2,0%), Cayenne (0,1-1,3%) и 911-й (1,2-2,2%).

Продуктовая линейка Ульяновского автозавода пополнилась специальной версией внедорожника УАЗ Patriot – World of Tanks. Начальный ценник такого автомобиля составляет 1 149 000 рублей, в силу чего максимальная цена внедорожника выросла на 8,9%.

Кроме того, в середине месяца российского подразделение BMW объявило о повышении цен в среднем на 1,9% на весь продуктовый ряд со следующего месяца.