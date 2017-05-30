До конца текущего года на нашем рынке должен появиться флагманский внедорожник Haval с новым мотором.

Россиянам предложат H9 с дизелем объемом 2,0 литра мощностью 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента, говорится в сообщении марки. С какой коробкой будет сочетаться двигатель – не уточняется. В Китае Haval H9 с аналогичным мотором укомплектован восьмидиапазонным «автоматом» ZF.

1 / 5 На фото: обновленный Haval H9 для Китая 2 / 5 На фото: обновленный Haval H9 для Китая 3 / 5 На фото: обновленный Haval H9 для Китая 4 / 5 На фото: обновленный Haval H9 для Китая 5 / 5 На фото: обновленный Haval H9 для Китая

Напомним, в начале мая в Поднебесной дебютировал рестайлинговый флагманский внедорожник Haval. Модель получила новые передний бампер и решётку радиатора. В салоне «перекроили» центральный тоннель, изменилась «приборка». Кроме того, отдачу бензинового двигателя увеличили до 251 л.с.

Пока неизвестно, доберутся ли до РФ автомобили с теми же «обновками» или же в компании ограничатся расширением моторной гаммы. Нынешний Haval H9 в России можно купить только в одной комплектации Elite. «Наш» внедорожник оснащен 218-сильным бензиновым мотором 2.0, 6АКП и системой полного привода.

1 / 3 На фото: дореформенный Haval H9. Такой внедорожник сегодня продают в России 2 / 3 На фото: дореформенный Haval H9. Такой внедорожник сегодня продают в России 3 / 3 На фото: дореформенный Haval H9. Такой внедорожник сегодня продают в России

В арсенале «китайца» значатся: 18-дюймовые диски, светодиодные ДХО, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, трехзонный климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, антипробуксовочная система. Цена Haval H9 – от 2 299 900 рублей.

Ранее сообщалось о том, что Haval привезет в Россию кроссовер H6 второго поколения.