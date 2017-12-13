Как сообщили в Skoda, новую спецсерию освятили успешному сезону марки в WRC 2, она создана на базе комплектации Monte Carlo. Кузов особой Fabia окрашен в белый цвет, крыша, передние стойки и корпуса наружных зеркал выполнены в черном. Еще модель получила 17-дюймовые ярко-зеленые диски колес. В салоне – спортивные рулевое колесо и кресла.

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В новой версии Fabia оснащена бензиновым мотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который работает в паре с 7DSG. С таким двигателем хэтч наберет первую «сотню» за 8,8 секунды, максимальная скорость – 203 км/ч. Кроме того, у «пятидверки» перенастроили подвеску.

В список оборудования новинки также вошли: подогрев передних сидений, мультимедийная система с навигатором, камера заднего вида, климат-контроль, задний парктроник, адаптивный круиз-контроль.

Всего будет выпущено 1 300 особых хэтчбеков Skoda Fabia, старт продаж в Европе запланирован на февраль 2018 года. Цена пока не объявлена.

Напомним, в России Fabia нового поколения не представлена. Впрочем, это не помешало порталу «Колёса.ру» испытать «пятидверку».