Рестайлинговый «паркетник» Пежо пока доступен на нашем рынке только с одним двигателем.

Посвежевший Peugeot 2008 дебютировал в Европе год назад. Модель получила новую решетку радиатора, модернизированные задние фонари и пластиковые накладки на колесные арки. В Старом свете также предлагается модификация GT Line, которая отличается чуть более спортивным дизайном, однако в России такой версии пока не будет.

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У нас обновлённый кросс Пежо представлен лишь с одним мотором и в двух комплектациях. Peugeot 2008 можно купить с бензиновым турбодвигателем 1.2 мощностью 110 л.с. и шестидиапазонным «автоматом». Привод – передний, за доплату (15 000 рублей) доступна система Grip Control.

Цена базовой версии Active составляет 1 299 000 рублей. В список оборудования этого варианта исполнения вошли: 16-дюймовые диски, ABS, ESP, антипробуксовочная система, система помощи при подъеме в гору, передние и боковые подушки безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, двухзонный климат-контроль, мультимедийная аудиосистема с 7-дюймовым тачскрином, электрообогрев форсунок стеклоомывателя.

В комплектации Allure дополнительно имеются: задний парктроник, шторки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, панорамная крыша. Рестайлинговый Peugeot 2008 в этой версии обойдется в 1 359 000 рублей. Камера заднего вида для обеих версий предлагается за доплату.

Российские дилеры Peugeot уже принимают заявки на новинку.

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Накануне компания Пежо опубликовала рублёвый ценник фургона Expert, продажи этой модели начнутся в июле. В том же месяце до нашего рынка доберется кроссовер Peugeot 3008 нового поколения. Кстати, этим летом в РФ ожидается еще одна новинка – рестайлинговый седан Peugeot 408.