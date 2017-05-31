Посвежевший Peugeot 2008 дебютировал в Европе год назад. Модель получила новую решетку радиатора, модернизированные задние фонари и пластиковые накладки на колесные арки. В Старом свете также предлагается модификация GT Line, которая отличается чуть более спортивным дизайном, однако в России такой версии пока не будет.
У нас обновлённый кросс Пежо представлен лишь с одним мотором и в двух комплектациях. Peugeot 2008 можно купить с бензиновым турбодвигателем 1.2 мощностью 110 л.с. и шестидиапазонным «автоматом». Привод – передний, за доплату (15 000 рублей) доступна система Grip Control.
Цена базовой версии Active составляет 1 299 000 рублей. В список оборудования этого варианта исполнения вошли: 16-дюймовые диски, ABS, ESP, антипробуксовочная система, система помощи при подъеме в гору, передние и боковые подушки безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, двухзонный климат-контроль, мультимедийная аудиосистема с 7-дюймовым тачскрином, электрообогрев форсунок стеклоомывателя.
В комплектации Allure дополнительно имеются: задний парктроник, шторки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, панорамная крыша. Рестайлинговый Peugeot 2008 в этой версии обойдется в 1 359 000 рублей. Камера заднего вида для обеих версий предлагается за доплату.
Российские дилеры Peugeot уже принимают заявки на новинку.
Накануне компания Пежо опубликовала рублёвый ценник фургона Expert, продажи этой модели начнутся в июле. В том же месяце до нашего рынка доберется кроссовер Peugeot 3008 нового поколения. Кстати, этим летом в РФ ожидается еще одна новинка – рестайлинговый седан Peugeot 408.
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