Двери BMW 7 Series могут открыться «на ходу»: отзывают 45 тысяч машин

Причиной отзыва послужила вероятность самопроизвольного открытия дверей во время движения транспортного средства. Посетить сервис предлагают моделям 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li и B7 Alpina, произведенных в период с 2005-го по 2008-й год и оборудованных системой комфортного доступа и механизмом мягкого запирания дверей.

В докладе NHTSA сообщается о том, что двери некоторых моделей BMW 7 Series могут казаться визуально закрытыми, но стопорный механизм может не сработать из-за выхода из строя одного из датчиков запирания дверей. В итоге это может привести к неожиданному открытию дверей во время движения, например, на неровной дороге или в случае если пассажир обопрется на дверь изнутри или нечаянно её толкнет.

Расследование данного случая было инициировано NHTSA после жалоб пользователей о том, что двери в моделях BMW 7 Series не закрываются или самопроизвольно открываются «на ходу». О травмах или авариях из-за не запертых дверей не сообщается. BMW свяжется с владельцами пострадавших машин и предложит варианты устранения влияющей на безопасность проблемы.

Кстати, не так давно баварские «семёрки» с V12 моторами мощностью 610 лошадиных сил отзывали из-за возможного попадания масла на тормозной диск.

